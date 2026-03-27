Καρδίτσα: Στη φυλακή ο 16χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή 

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, 27/3, ολοκληρώθηκε η απολογία του 16χρονου, που κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα, με τις δικαστικές Αρχές να αποφασίζουν την προφυλάκισή του.

Κατά την απολογία του, ο ανήλικος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στο συμβάν και ότι δεν ήταν «παρών» τη στιγμή της δολοφονίας, υποστηρίζοντας πως είχε ήδη αποχωρήσει από το διαμέρισμα.

Ανακριτής και εισαγγελέας δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς τους και διέταξαν την προφυλάκισή του, όπως είχε συμβεί την Τετάρτη, 25/3, και με τον 17χρονο καθ’ ομολογία δράστη, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Κασσαβέτειας.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας άσκησε στον 17χρονο δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ στον 16χρονο απαγγέλθηκε η κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το Σάββατο, 21/3, το θύμα είχε μεταβεί σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί για να συναντήσει μια γυναίκα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, φέρεται να επικοινώνησε με τους δύο ανήλικους ζητώντας να του προμηθεύσουν κοκαΐνη.

Όταν οι νεαροί έφτασαν στο σημείο, η συνάντηση κατέληξε σε έντονη αντιπαράθεση, καθώς ο τραγουδιστής δήλωσε ότι δεν διέθετε χρήματα για την πληρωμή.

Η ένταση δεν άργησε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, οδηγώντας στην αιματηρή επίθεση με μαχαίρι εναντίον του 51χρονου, που αποδείχθηκε μοιραία.

Οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να προχωρήσουν στη σύλληψη τους αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ σε κοντινή απόσταση από το σπίτι όπου έλαβε χώρα η δολοφονία εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στις κατοικίες των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα μαχαίρι, εξοπλισμός που σχετίζεται με καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης, καθώς και όργανο μέτρησης pH.

