ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 18:38
27.03.2026 17:35

Καρδίτσα: Στη φυλακή ο 16χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή 

27.03.2026 17:35
Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, 27/3, ολοκληρώθηκε η απολογία του 16χρονου, που κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα, με τις δικαστικές Αρχές να αποφασίζουν την προφυλάκισή του.

Κατά την απολογία του, ο ανήλικος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στο συμβάν και ότι δεν ήταν «παρών» τη στιγμή της δολοφονίας, υποστηρίζοντας πως είχε ήδη αποχωρήσει από το διαμέρισμα. 

Ανακριτής και εισαγγελέας δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς τους και διέταξαν την προφυλάκισή του, όπως είχε συμβεί την Τετάρτη, 25/3, και με τον 17χρονο καθ’ ομολογία δράστη, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Κασσαβέτειας.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας άσκησε στον 17χρονο δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ στον 16χρονο απαγγέλθηκε η κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το Σάββατο, 21/3, το θύμα είχε μεταβεί σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί για να συναντήσει μια γυναίκα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, φέρεται να επικοινώνησε με τους δύο ανήλικους ζητώντας να του προμηθεύσουν κοκαΐνη

Όταν οι νεαροί έφτασαν στο σημείο, η συνάντηση κατέληξε σε έντονη αντιπαράθεση, καθώς ο τραγουδιστής δήλωσε ότι δεν διέθετε χρήματα για την πληρωμή.

Η ένταση δεν άργησε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, οδηγώντας στην αιματηρή επίθεση με μαχαίρι εναντίον του 51χρονου, που αποδείχθηκε μοιραία

Οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να προχωρήσουν στη σύλληψη τους αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ σε κοντινή απόσταση από το σπίτι όπου έλαβε χώρα η δολοφονία εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στις κατοικίες των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα μαχαίρι, εξοπλισμός που σχετίζεται με καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης, καθώς και όργανο μέτρησης pH.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 18:36
aeroplanoforo ipa 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Τσουχτερός» ο λογαριασμός του πολέμου για τις ΗΠΑ: Κατεστραμμένα αεροσκάφη, ζημιές σε drone και ραντάρ

kash patel
ΚΟΣΜΟΣ

Ομάδα ιρανών χάκερ παραβίασε το email του διευθυντή του FBI και ανήρτησε υλικό στο διαδίκτυο

esiea-new
MEDIA

ΕΣΗΕΑ: Φωνή διαμαρτυρίας και ανησυχίας για την απόφαση της Deutsche Welle να καταργήσει την ελληνόφωνη υπηρεσία της

1 / 3