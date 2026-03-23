Καρδίτσα: Οργή και αναπάντητα ερωτήματα για τη δολοφονία του τραγουδιστή – «Δεν ξέρουμε γιατί τον σκότωσαν», λέει η οικογένειά του (Video)

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Καρδίτσα μετά τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή, με τους δύο ανήλικους που έχουν συλληφθεί για το έγκλημα να βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του θύματος αδυνατεί να εξηγήσει τι οδήγησε σε αυτή την τραγική εξέλιξη, περιγράφοντας τον 51χρονο ως έναν άνθρωπο χωρίς αντιπαραθέσεις και με έντονη κοινωνική παρουσία.

«Ήταν ένα καλό παιδί, πονούσε τον άλλο. Να ήξερα ότι θα πάθαινε αυτό να μην τον άφηνα να φύγει. Ήξερα ότι πηγαίνει στο κορίτσι, ρώτησα πού θα πάει ένα Σάββατο γιατί όλες τις μέρες εδώ στο σπίτι ήταν, με βοηθούσε να σκάψουμε τον κήπο και τέτοια. Μια χαρά ήμασταν», ανέφερε η μητέρα του εκλιπόντα μιλώντας στο Mega.

«Δεν είχε πρόβλημα με κανέναν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο (το έκαναν)… Αυτό αναρωτιόμαστε, δεν ξέρουμε γιατί τον “φάγανε”. Από τα καλύτερα παιδιά ήταν, βοηθούσε όλο τον κόσμο. Μερικές φορές τραγουδούσε και αφιλοκερδώς», σημείωσε από την πλευρά του ο αδελφός του 51χρονου.

Αμφισβήτηση για τα μέχρι στιγμής δεδομένα της υπόθεσης εξέφρασε η πρώην σύζυγος του 51χρονου, η οποία επιμένει ότι υπάρχουν άγνωστες πτυχές στην υπόθεση που πρέπει να φωτιστούν. «Κάτι άλλο κρύβεται και θέλω να βρεθεί η αλήθεια και να πληρώσουν όσοι βρίσκονται από πίσω. Ήταν ο καλύτερος πατέρας του κόσμου και είχε αδυναμία στο παιδί του», τόνισε.

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα είχε μεταβεί σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί για να συναντήσει μια γυναίκα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, φέρεται να επικοινώνησε με τους δύο ανήλικους ζητώντας να του προμηθεύσουν κοκαΐνη.

Όταν οι νεαροί έφτασαν στο σημείο, η συνάντηση κατέληξε σε έντονη αντιπαράθεση, καθώς ο τραγουδιστής δήλωσε ότι δεν διέθετε χρήματα για την πληρωμή.

Η ένταση δεν άργησε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, οδηγώντας στην αιματηρή επίθεση με μαχαίρι εναντίον του 51χρονου, που αποδείχθηκε μοιραία. Οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ σε κοντινή απόσταση από το σπίτι όπου έλαβε χώρα η δολοφονία εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στις κατοικίες των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα μαχαίρι, εξοπλισμός που σχετίζεται με καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης, καθώς και όργανο μέτρησης pH.

Την ίδια ώρα, οι δύο ανήλικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες, με τον 17χρονο να κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς φέρεται να έχει ομολογήσει την εμπλοκή του στη δολοφονία, ενώ ο 16χρονος κατηγορείται για συνέργεια.

Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν, ο 17χρονος για την Τετάρτη και ο 16χρονος για την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα κίνητρα πίσω από το έγκλημα που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ποινές 12,5 ετών σε αρχιμανδρίτη και πρώην ιερέα για απάτη άνω του 1,5 εκατ. ευρώ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς «έδεσαν» την υπόθεση οι αστυνομικοί – Θα δώσει όνομα για το Ευαγγέλιο ο γκαλερίστας

Αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καφετέρια