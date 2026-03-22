Καρδίτσα: Νεκρός 51χρονος μουσικός – Εντοπίστηκε μαχαιρωμένος

Νεκρός εντοπίστηκε στις 12 το μεσημέρι στη συνοικία Καμινάδων, στην Καρδίτσα γνωστός τραγουδιστής της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, karditsalive.net, ο 51χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην είσοδο του σπιτιού.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ασθενοφόρο και έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Εγώ ειδοποίησα την αστυνομία» – Ποιος ενημέρωσε πραγματικά τις Αρχές (Video)

Ταξί: Νέα 24ωρη απεργία τη Δευτέρα

Δίκη των Τεμπών: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο συγκρότημα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

