Γιώργος Τσαγκαράκης: «Εγώ ειδοποίησα την αστυνομία» – Ποιος ενημέρωσε πραγματικά τις Αρχές (Video)

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του Γιώργου Τσαγκαράκη, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διάθεση πλαστών έργων τέχνης κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένη απάτη, παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αρχαιοκαπηλίας και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Όπως αποκάλυψε ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από δημοσιογράφο, ο οποίος εντόπισε σχετικό βίντεο στην πλατφόρμα TikTok.

«Με ενημέρωσε συνάδελφός σας, γνωρίζοντας τη δράση μου κατά της αρχαιοκαπηλίας, και μου ζήτησε να απευθυνθώ στις αρχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, όπως είπε, προχώρησε άμεσα σε ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος της αστυνομίας, με το οποίο συνεργάζεται εδώ και περίπου 35 χρόνια. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ταχύτητα αντίδρασης των αρχών, κάνοντας λόγο για «άριστη δουλειά» και «γρήγορα αντανακλαστικά».

Η αξία του Ευαγγελίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς

Αναφερόμενος στο επίμαχο Ευαγγέλιο, ο κ. Τσούκαλης υπογράμμισε τη μεγάλη ιστορική και πολιτιστική του αξία, εξηγώντας ότι τα ευαγγέλια που τυπώθηκαν στη Βενετία τον 17ο και 18ο αιώνα —συχνά από Ηπειρώτες τυπογράφους— θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά.

Ωστόσο, όπως τόνισε, τέτοια αντικείμενα δεν μπορούν να αποτιμηθούν με οικονομικούς όρους.

«Η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας είναι οικουμενική και ανυπολόγιστης αξίας. Δεν μπορεί να μετρηθεί ούτε σε ευρώ ούτε σε δολάρια», δήλωσε.

Τα ερωτήματα για τα έργα τέχνης και τι προβλέπει ο νόμος

Σε ό,τι αφορά τα έργα τέχνης που εντοπίστηκαν, ο ιδιωτικός ερευνητής σημείωσε ότι την τελική αξιολόγηση της αυθεντικότητας και της αξίας τους θα την κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Παράλληλα, έθεσε ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα κατοχής και διάθεσης των έργων, επισημαίνοντας ότι, εφόσον πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία, θα πρέπει να είναι δηλωμένα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα αντίγραφα έργων τέχνης, τονίζοντας ότι θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση, ώστε να μην παρουσιάζονται ως αυθεντικά.

«Δεν δικάζουμε – οι απαντήσεις θα δοθούν από τη Δικαιοσύνη»

Ο κ. Τσούκαλης ξεκαθάρισε ότι δεν προχωρά σε κρίσεις ή καταδίκες, υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος του είναι να συμβάλλει στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας.

«Δεν είμαι από αυτούς που δικάζουν ανθρώπους. Έκανα το καθήκον μου ως πολίτης», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η υπόθεση ενδέχεται να βασίζεται και σε προγενέστερες πληροφορίες που είχαν συλλέξει οι αρχές, ενώ επεσήμανε ότι η κοινωνία εμφανίζεται ολοένα και πιο ευαισθητοποιημένη απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.

«Μάστιγα» η αρχαιοκαπηλία

Κλείνοντας, ο ιδιωτικός ερευνητής έκανε λόγο για μια διαχρονική «μάστιγα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα αποτελεί «υπερδύναμη στον πολιτισμό» και αυτό είναι το στοιχείο που πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, με τον εμπλεκόμενο γκαλερίστα να καλείται να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες ενώπιον των αρχών.

