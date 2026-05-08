Παρατείνονται τα δρομολόγια στη Γραμμή 1 λόγω της μεγάλης συναυλίας των Metallica

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τροποποιήσεις ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ στα δρομολόγια των συρμών το Σάββατο (9/5) λόγω της μεγάλης συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ.
Η ΣΤΑ.ΣΥ ανακοίνωσε ότι θα παραταθούν τα δρομολόγια ανάλογα με τη ροή αποχώρησης όσων βρεθούν στη συναυλία.
«Σας ενημερώνουμε, πως το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς.
Υπενθυμίζουμε, πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών», αναφέρει η ανακοίνωση.
Διαβάστε επίσης
Διασταύρωση πυρών μεταξύ Ryanair και Fraport: «Προσχηματικοί και αβάσιμοι οι λόγοι»
Με δύο σφαίρες από απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου αποτελείωσε ο Παρασύρης τον Νικήτα – Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής
Ηράκλειο: Άνδρας έκανε κεφαλοκλείδωμα στην πρώην σύντροφό του και την έσερνε στο έδαφος – Σοκαριστικό βίντεο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.