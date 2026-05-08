Συντριβή για τους Εργατικούς στην Ουαλία, σε δεινή θέση ο Στάρμερ – Πρωτιά του κόμματος υπέρ της ανεξαρτησίας

Συντριπτική ήττα υπέστη το Εργατικό Κόμμα στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάμβευσε το Plaid Cymru (το Κόμμα της Ουαλίας) που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μετέδωσε το BBC.

Είναι η πρώτη φορά που οι Εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο ουαλικό κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του BBC, το Πλάιντ Κάμρι εξασφαλίζει 43 από τις 96 έδρες. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ κατατάσσεται δεύτερο με 34 έδρες, ενώ οι Εργατικοί περιορίζονται σε μόλις εννέα έδρες.

Το Πλάιντ Κάμρι εκθρόνισε το Εργατικό Κόμμα που είχε την πρωτοκαθεδρία εδώ και έναν αιώνα στην Ουαλία των 3,3 εκατ. κατοίκων. Ωστόσο, δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στο ουαλικό κοινοβούλιο (δηλ. τουλάχιστον 49 έδρες).

Η πρωθυπουργός της Ουαλίας, Έλουνεντ Μόργκαν, έχασε την έδρα της στο Senedd – το ουαλικό κοινοβούλιο – σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που μια εν ενεργεία ηγέτης της Ουαλίας ηττήθηκε σε εκλογές για το Ουαλικό Κοινοβούλιο και την πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα που οι Εργατικοί χάνουν την εξουσία στην Ουαλία.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κυβέρνηση των Εργατικών πρέπει «να αλλάξει πορεία», σχολίασε η απερχόμενη πρωθυπουργός της Ουαλίας Ελίνεντ Μόργκαν, η οποία έχασε την έδρα της, στρέφοντας τα βέλη της στον επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης Κιρ Στάρμερ. Παραδέχτηκε ότι το Ουαλικό Εργατικό Κόμμα υπέστη εκλογική συντριβή, σηματοδοτώντας «το τέλος ενός αιώνα νικών των Εργατικών» στην Ουαλία.

Το αριστερό Πλάιντ Κάμρι «είναι έτοιμο» να σχηματίσει την επόμενη ουαλική κυβέρνηση, δήλωσε ο ηγέτης του κόμματος Ριν απ Γιόργουερθ. «Νικήσαμε γιατί εκπροσωπούμε την ελπίδα απέναντι στη διχόνοια, την αξιοπιστία απέναντι στο χάος και την πρόοδο απέναντι στην στασιμότητα», υποστήριξε.

«Πληγωμένος» δήλωσε ο Στάρμερ

Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ, οι Εργατικοί υφίστανται σοβαρές απώλειες στις εκλογές στην Αγγλία και την Ουαλία, καθώς το ακροδεξιό Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ σημειώνει άνοδο, ασκώντας πίεση στον Στάρμερ.

Ο ίδιος ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε νωρίτερα ότι είναι «πληγωμένος» αλλά «δεν πρόκειται να φύγει» αφότου οι Εργατικοί έχασαν εκατοντάδες έδρες δημοτικών συμβούλων, μαζί με τον έλεγχο αρκετών συμβουλίων, στις τοπικές εκλογές στην Αγγλία.

'The Labour party is in a very bad place under the leadership of Keir Starmer.'



SNP leader @JohnSwinney tells @SamCoatesSky that he doesn't think the PM 'can govern or lead effectively in such a weakened position', following the May election

Το κόμμα φαίνεται να χάνει τον έλεγχο των ιστορικών περιοχών του στη βόρεια Αγγλία, με σημαντικές απώλειες στο Τέιμσαϊντ, το Χάρτλπουλ και το Γουίγκαν, καθώς οι δημοσκόποι προβλέπουν ότι περισσότερες από 1.500 έδρες των Εργατικών στο συμβούλιο θα μπορούσαν να χαθούν όταν θα έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εν τω μεταξύ, το Reform UK έχει σημειώσει αύξηση της υποστήριξής του, κερδίζοντας εκατοντάδες έδρες σε όλη τη χώρα.

Το Πράσινο Κόμμα έχει επίσης σημειώσει επιτυχία, κυρίως κερδίζοντας τις δημοτικές εκλογές του Χάκνεϊ, εκτοπίζοντας τους Εργατικούς.

Επικοινωνία Στάρμερ με την απερχόμενη πρωθυπουργό της Ουαλίας

Ο Κιρ Στάρμερ τηλεφώνησε στην ηττημένη πρωθυπουργό της Ουαλίας, Έλουνεντ Μόργκαν.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Η Έλουνεντ Μόργκαν υπήρξε μια τρομερή Πρωθυπουργός και ακούραστη πρωταθλήτρια της Ουαλίας».

«Έσπασε τα εμπόδια και δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται για τις οικογένειες στις κοινότητες που αγαπά.»

«Μαζί, έχουμε εργαστεί για να βγάλουμε τα παιδιά από τη φτώχεια, να μειώσουμε τις λίστες αναμονής στα νοσοκομεία και να δημιουργήσουμε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.»

«Θέλω να ευχαριστήσω την Έλουνεντ Μόργκαν για τα πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας που έχει ήδη προσφέρει στη χώρα μας και στο κόμμα μας.»

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η συμβολή της στην Ουαλία θα διαρκέσει.»

