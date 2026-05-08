ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 22:02
Αλιγάτορες «εισέβαλαν» σε βεράντα στη Φλόριντα και πάλεψαν μεταξύ τους – Σοκ για την ιδιοκτήτρια (Video)

Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα απρόσμενο θέαμα στη βεράντα του σπιτιού της. Αν και αρχικά φοβήθηκε ότι επρόκειτο για κλέφτες που προσπαθούσαν να μπουν εντός της οικίας της, τελικά έγινε μάρτυρας μιας άγριας συμπλοκής ανάμεσα σε δύο αλιγάτορες.

Η Κέιλα Μπούρες βρισκόταν στην κατοικία της στην περιοχή Ave Maria μαζί με το μωρό της που κοιμόταν, όταν ένας δυνατός θόρυβος από τη βεράντα την ανησύχησε έντονα. Ο ήχος δυνάμωνε σταδιακά, με αποτέλεσμα να πιστέψει πως ίσως κάποιος προσπαθούσε να μπει στο σπίτι της. «Νόμιζα ότι κάποιος έκανε διάρρηξη, γιατί ποτέ δεν φανταζόμουν ότι αλιγάτορες θα έμπαιναν στη βεράντα μου», ανέφερε η ίδια σε δηλώσεις της στο WINK-TV.

Όταν πλησίασε για να ελέγξει τι συμβαίνει, αντίκρισε δύο αλιγάτορες που είχαν καταφέρει να σκίσουν το προστατευτικό πλέγμα της βεράντας και επιτίθονταν ο ένας στον άλλον. Η ίδια κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που το ένα ερπετό δάγκωνε την ουρά του άλλου, αποτυπώνοντας την ένταση του περιστατικού.

Η επέμβαση και η απομάκρυνση των ερπετών

Η γυναίκα εκτίμησε ότι τα δύο ζώα διεκδικούσαν τον έλεγχο της περιοχής, καθώς η συμπεριφορά τους έδειχνε έντονη επιθετικότητα. «Φαινόταν σα να μάχονταν για το ποιος θα επικρατήσει. Δεν έμοιαζε με συμπεριφορά ζευγαρώματος, υπήρχε αίμα και τραυματισμοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο σημείο κλήθηκε ειδικός χειρισμού άγριων ζώων, ο οποίος, παρά την έντονη αντίσταση των ερπετών, κατάφερε να τα ακινητοποιήσει και να τα απομακρύνει με ασφάλεια. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε διαφορετική περιοχή.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, με την Κέιλα Μπούρες να απευθύνει προειδοποίηση προς τους κατοίκους: «Ήταν τρομακτικό. Προσέχετε τα παιδιά και τα κατοικίδια, γιατί ήταν γρήγοροι και πολύ δυνατοί».

Σύμφωνα με ειδικούς, η περίοδος αναπαραγωγής των αλιγατόρων στη Φλόριντα ξεκινά τον Απρίλιο και διαρκεί έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, διάστημα κατά το οποίο τα ερπετά γίνονται πιο επιθετικά.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

