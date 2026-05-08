Σοκ από κατηγορίες για βασανιστήρια σε φυλακή στο Ντονέτσκ: Ουκρανός πρώην κρατούμενος στο «μικροσκόπιο» για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ένας Ουκρανός, πρώην κρατούμενος, ο οποίος διαμένει μόνιμα στη Γαλλία από το 2021, βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι την περίοδο 2016-2019 έκανε βασανιστήρια σε συγκρατούμενούς του μέσα σε φυλακή στο Ντονέτσκ, όταν η περιοχή βρισκόταν υπό τον έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών.

Τα παραπάνω αναφέρει ανακοίνωση της Εθνικής Αντιτρομοκρατικής Εισαγγελίας της Γαλλίας (Pnat), η οποία χειρίζεται τέτοιες υποθέσεις.

Η υπόθεση συνδέεται με τη φυλακή Ιζολιάτσια, «ένα κέντρο σύγχρονης τέχνης που μετατράπηκε σε φυλακή για τον εγκλεισμό πολιτών για τους οποίους υπήρχαν υποψίες ότι στήριζαν την ουκρανική κυβέρνηση» από το 2014, όταν οι αυτονομιστές απέκτησαν τον έλεγχο της περιοχής, όπως αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία.

Καταγγελίες για συστηματική κακοποίηση στην Ιζολιάτσια

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, «πολλές εκατοντάδες άνθρωποι κρατήθηκαν και βασανίστηκαν σε αυτήν τη φυλακή και συνεχίζουν να παραμένουν κρατούμενοι εκεί μετά την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Ρωσία», το 2022, υπενθύμισε η Pnat. Η περιοχή του Ντονέτσκ βρίσκεται σήμερα υπό ρωσικό έλεγχο.

Ο Γεχβέν Μπ., γεννημένος το 1979 στο Ντονέτσκ της Ουκρανίας, συνελήφθη στις 7 Απριλίου 2024 στη Γαλλία, του ασκήθηκε δίωξη και στη συνέχεια προφυλακίστηκε σε ημερομηνία που δεν έχει γίνει γνωστή από την εισαγγελία.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας της Pnat, πρώην κρατούμενοι της Ιζολιάτσια τον κατήγγειλαν για «βοηθητικό ρόλο», παρότι και ο ίδιος βρισκόταν υπό κράτηση. Όπως αναφέρεται, φέρεται να είχε αναλάβει κυρίως «να αποσπά ομολογίες από τους άλλους κρατούμενους», ενώ κατηγορείται ότι ασκούσε βία, προχωρούσε σε βασανιστήρια και «άλλες απάνθρωπες, εξευτελιστικές πράξεις». Επιπλέον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για «σεξουαλική βία» καθώς και για συμμετοχή ή διευκόλυνση «της διάπραξης τέτοιων εγκλημάτων».

Η δικαστική συνεργασία με τις ουκρανικές Αρχές και η συμβολή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών επέτρεψαν στους ερευνητές του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης των Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας (OCLCH) να συνομιλήσουν με πολλούς πρώην κρατούμενους, τόσο στη Γαλλία, όσο και στην Ουκρανία. Οι καταθέσεις αυτές αποκάλυψαν «το εύρος των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης» που υπέστησαν οι κρατούμενοι, καθώς και «την ύπαρξη ενός συστήματος βιαιοπραγιών και σεξουαλικού εξευτελισμού στο οποίο υποβάλλονταν συστηματικά οι κρατούμενοι της Ιζολιάτσια».

