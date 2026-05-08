ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 17:36
08.05.2026 16:28

Ένας νεκρός, δέκα τραυματίες και τέσσερις αγνοούμενοι από επίθεση του αμερικανικού ναυτικού σε ιρανικό εμπορικό πλοίο

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ επιτέθηκε χθες το βράδυ σε εμπορικό σκάφος με ιρανική σημαία, τραυματίζοντας δέκα ναυτικούς, ενώ πέντε άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν.

Ο Μοχάμεντ Ραντμέρ, κυβερνήτης της κομητείας Μινάμπ στο νότιο Ιράν, λέει ότι έλαβε πληροφορία ότι οι διασώστες βρήκαν τη σορό ενός από τους πέντε ναυτικούς που αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι μετά από επίθεση των ΗΠΑ σε ιρανικό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας στα Στενά του Ορμούζ και γύρω από αυτά.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr επικαλέστηκε τον Ραντμέρ να αναφέρει ότι οι ομάδες έρευνας συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό των τεσσάρων εναπομεινάντων αγνοούμενων ναυτών.

Ο Ραντμέρ είπε ότι 10 ναύτες τραυματίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της ναυτικής αντιπαράθεσης.

Η επίθεση φέρεται να συνέβη στα νερά του Στενού του Ορμούζ και της Θάλασσας Μακράν (στο Ομάν), καθώς ένα φορτηγό πλοίο κοντά στα νερά της κομητείας Μινάμπ χτυπήθηκε και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Το Mehr αναφέρει ότι σε αυτό το φορτηγό σκάφος επέβαιναν συνολικά 15 ναύτες και ότι δέκα από αυτούς τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, καθώς τοπικές ομάδες και ομάδες έρευνας προσπαθούν να διαπιστώσουν την κατάσταση των άλλων ναυτών.

Όπως αναφέρει στο Χ, η Τζένιφερ Γκρίφιν ανταποκρίτρια Άμυνας στο Fox News, ο στρατός των ΗΠΑ, πραγματοποίησε σήμερα περισσότερες αεροπορικές επιδρομές σε άδεια δεξαμενόπλοια που επιχείρησαν να σπάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό στο Ορμούζ. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ: «αυτά ήταν Very Large Crude Carriers (VLCC) …. τεράστια, άδεια πλοία που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στο Ιράν … επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό».

Ιράν: Κατέσχεσε το πετρελαιοφόρο «Ocean Koi» 

Παράλληλα, το Ιράν κατάσχεσε το πετρελαιοφόρο «Ocean Koi» μετά από φερόμενη απόπειρα διατάραξης των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας και παραβίασης των εθνικών του συμφερόντων, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας σήμερα, Παρασκευή.

Όπως αναφέρουν, το δεξαμενόπλοιο, που φέρει σημαία Μπαρμπέιντος, μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο και «προσπαθούσε να βλάψει και να διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου, εκμεταλλευόμενο τις συνθήκες στην περιοχή».

Βίντεο που διακινήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να εμφανίζει κομάντος των Φρουρών της Επανάστασης να ανεβαίνουν και να καταλαμβάνουν το πλοίο.

H τελευταία καταγεγραμμένη θέση του δεξαμενόπλοιου, που ναυπηγήθηκε το 2004, ήταν στην περιοχή του Κόλπου του Ομάν/Περσικού Κόλπου.

Το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο -στο οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο- συνοδεύθηκε στις νότιες ακτές του Ιράν και παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

