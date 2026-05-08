ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 17:36
08.05.2026 16:06

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά να δημοσιεύει τα πολυαναμενόμενα αρχεία για τα UFO και την «εξωγήινη ζωή»

Ο Λευκός Οίκος ξεκινά την δημοσίευση των πολυαναμενόμενων αρχείων για τα UFO την Παρασκευή — μήνες αφότου ο Πρόεδρος Τραμπ διέταξε κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης να ξεκινήσουν την έρευνα για πληροφορίες που αφορούν εγωγήινη ζωή.

Το χρονοδιάγραμμα αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης της Δυτικής Πτέρυγας την Πέμπτη, στην οποία παρευρέθηκε ο βουλευτής Τιμ Μπέρτσετ (Ρεπουμπλικάνος από το Τενεσί), μέλος της ομάδας εργασίας της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για την αποχαρακτηρισμό ομοσπονδιακών μυστικών.

«Θα ξεκινήσει αύριο. Θα έχει κάποια στοιχεία από πιλότους και ίσως ένα βίντεο», δήλωσε ο Μπέρτσετ στον ανεξάρτητο δημοσιογράφο Jeremy Corbell σε μια συνομιλία που κοινοποιήθηκε στην εφημερίδα The Post.

Ο όρος «υλικό πιλότου» θα μπορούσε να αναφέρεται σε συναντήσεις που είχαν Αμερικανοί στρατιωτικοί αεροπόροι με UFO ενώ βρίσκονταν σε ενεργό υπηρεσία, σύμφωνα με πηγές.

Η πρώτη δημοσίευση δεν θα περιλαμβάνει τα 46 βίντεο UFO που το Κογκρέσο απαίτησε από το Υπουργείο Πολέμου να δημοσιοποιηθούν.

Οι επόμενες δημοσιεύσεις θα γίνουν σε εβδομαδιαίες δόσεις — κάτι που διαφέρει σημαντικά από τη μέθοδο δημοσιοποίησης δεδομένων των αρχείων JFK και Τζέφρι Επστάιν.

Ο Μπέρτσετ σημείωσε ότι ορισμένοι στο Κογκρέσο εξακολουθούν να αντιστέκονται στην δημοσίευση — αλλά είναι βέβαιος ότι η υπόσχεση του Τραμπ να δημοσιοποιήσει τα αρχεία θα τηρηθεί.

«Υποστηρίζω απόλυτα και είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ που τήρησε τον λόγο του και είναι πρόεδρος της διαφάνειας και της γνωστοποίησης», δήλωσε ο Μπέρτσετ σε δήλωσή του στην εφημερίδα The Post.

«Θα ήθελα να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι η διαφάνεια δεν θα έλθει μονομιάς, θα χρειαστεί λίγος χρόνος».

