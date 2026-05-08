Ο Τραμπ άφησε το Ιράν και έπιασε (ξανά) την Ευρώπη – Απειλές για δασμούς

Νέα προειδοποίηση προς την ΕΕ απέστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος για την εμπορική συμφωνία δίνοντας τελεσίγραφο έως τις 4 Ιουλίου, ειδάλλως «οι δασμοί θα αυξηθούν άμεσα και σημαντικά».Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει την τελική της έγκριση στη συμφωνία εμπορίου, που είχε επιτευχθεί το περασμένο καλοκαίρι, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση, οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα αυξηθούν «άμεσα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα». Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε μετά την τηλεφωνική της επικοινωνία χθες με τον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι δύο πλευρές παραμένουν «πλήρως δεσμευμένες» στην εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας, ενώ σημείωσε πως καταγράφεται «καλή πρόοδος» προς τη μείωση των δασμών έως τις αρχές Ιουλίου.

«Εξαιρετική» τηλεφωνική συνομιλία με φον ντερ Λάιεν

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε «εξαιρετική» την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Όπως ανέφερε, συμφώνησε να δώσει χρονικό περιθώριο έως την «250ή επέτειο» των ΗΠΑ, δηλαδή την 4η Ιουλίου, προκειμένου η ΕΕ να προχωρήσει στην υλοποίηση της εμπορικής συμφωνίας. Διαφορετικά, προειδοποίησε ότι οι δασμοί θα αυξηθούν άμεσα και σημαντικά.

Η συμφωνία, γνωστή ως «Συμφωνία του Τέρνμπερι», προβλέπει, σύμφωνα με την DW, την επιβολή ανώτατου δασμού 15% από τις ΗΠΑ στη μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων που εξάγονται στην αμερικανική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, των ημιαγωγών, των φαρμακευτικών προϊόντων και της ξυλείας. Σε αντάλλαγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να καταργήσει σχεδόν όλους τους εναπομείναντες δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα.

Η νέα παρέμβαση του Τραμπ έρχεται μετά την πρόσφατη ανακοίνωση ότι σχεδιάζει να αυξήσει στο 25% τους δασμούς στα αυτοκίνητα, που εισάγονται από την ΕΕ, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι «δεν τηρούν πλήρως την εμπορική συμφωνία».

Παρά την ένταση που είχε δημιουργηθεί, η επικοινωνία των δύο ηγετών φαίνεται να αποκλιμακώνει προσωρινά το κλίμα.

Αγώνας δρόμου για Ευρωκοινοβούλιο και Συμβούλιο της ΕΕ

Στο μεταξύ, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ για να επιτευχθεί συμφωνία ως προς την υιοθέτηση του τελικού κειμένου για την κατάργηση των δασμών σε αμερικανικά προϊόντα έως τις 19 Μαΐου.

Η διαφωνία μεταξύ των δύο θεσμών αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες των ρητρών, που θα επιτρέπουν στην ΕΕ να αναστείλει τη Συμφωνία του Τέρνμπερι, εάν οι ΗΠΑ δεν εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους. Εκείνο για το οποίο ανησυχούν αρκετά κράτη μέλη είναι πως η υιοθέτηση ρητρών εκ μέρους της ΕΕ μπορεί να προκαλέσει την οργή του Τραμπ και να εξαπολύσει ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τη μη συμμόρφωση με τη Συμφωνία του Τέρνμπερι.

Πάντως, την ίδια ώρα ομοσπονδιακό δικαστήριο αποφάσισε χθες ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε παράνομα το Άρθρο 122 του Νόμου περί Εμπορίου για να επιβάλει παγκόσμιο δασμό 10%. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο καταλήγει σε μια τέτοια απόφαση.

