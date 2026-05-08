search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 19:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.05.2026 18:09

Ιράν: Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν κάτι που μοιάζει με πετρελαιοκηλίδα κοντά στο νησί Χαργκ

08.05.2026 18:09
kharg oil spill

Μια πιθανή πετρελαιοκηλίδα που καλύπτει έκταση δεκάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων στη θάλασσα, κοντά στο νησί Χαργκ, τον βασικό πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν, εντοπίστηκε χάρη σε δορυφορικές φωτογραφίες αυτήν την εβδομάδα.

Η πετρελαιοκηλίδα —που εμφανίζεται στις εικόνες με γκριζόλευκο χρώμα— καλύπτει τα νερά στα δυτικά του νησιού, το οποίο έχει μήκος 8 χιλιομέτρων, δείχνουν οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο διάστημα 6-8 Μαΐου από τους δορυφόρους Sentinel-1, Sentinel-2 και Sentinel-3 του προγράμματος Copernicus.

«Η κηλίδα εκ πρώτης όψεως φαίνεται συμβατή με πετρέλαιο», δήλωσε ο Λίον Μόρλαντ, ερευνητής στο Παρατηρητήριο Συγκρούσεων και Περιβάλλοντος, ο οποίος εκτίμησε ότι καλύπτει μια έκταση περίπου 45 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ο Λουί Γκοντάρ, συνιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Data Desk, που επικεντρώνεται στο κλίμα και τη διακίνηση εμπορευμάτων, συμφώνησε ότι οι εικόνες πιθανότατα δείχνουν μια πετρελαιοκηλίδα, η οποία, όπως είπε, είναι ενδεχομένως η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν πριν από 70 ημέρες.

Ο στρατός των ΗΠΑ και η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό των εικόνων.

Η αιτία της πιθανής διαρροής είναι προς το παρόν άγνωστη, πρόσθεσε ο Μόρλαντ, σημειώνοντας ότι οι εικόνες από τις 8 Μαΐου δεν έδειξαν να υπάρχουν άλλες διαρροές.

Το νησί Χαργκ, όπου οι δυνάμεις των ΗΠΑ δήλωσαν ότι είχαν καταστρέψει στρατιωτικούς στόχους νωρίτερα στον πόλεμο, είναι ο κόμβος για το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, μεγάλο μέρος των οποίων προορίζεται για την Κίνα. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αποκλείει τα λιμάνια του Ιράν σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τα δεξαμενόπλοια της Τεχεράνης να εισέρχονται και να εξέρχονται, ενώ αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις συγκρούονται στον Κόλπο.

Διαβάστε επίσης:

Ποιος κερδίζει από τον πόλεμο στο Ιράν; Οι εταιρείες που βγάζουν δισεκατομμύρια

Bloomberg: Η Τουρκία καταθέτει νομοσχέδιο για φυσικό αέριο σε θαλάσσιες ζώνες στα όρια της Γαλάζιας Πατρίδας

Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Άφαντοι οι δράστες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ufo-12-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Απολαύστε το»: Γιατί τώρα οι «αποκαλύψεις» Τραμπ για τα UFO – Ο πόλεμος στο Ιράν και οι… εξωγήινοι στο Αιγαίο

fideias synenteyxi – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα… μαργαριτάρια του Φειδία σε συνέντευξη και η απίθανη δικαιολογία που επικαλέστηκε

Χριστίνα Παντελή
ADVERTORIAL

Η πιανίστα Χριστίνα Παντελή ερμηνεύει έργα του Ιωσήφ Παπαδάτου στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

xorafia
ΚΟΣΜΟΣ

Η ωρολογιακή βόμβα των λιπασμάτων απειλεί να αυξήσει τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη

tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
MEDIA

«Τόμπολα» τηλεθέασης από το «Σόι σου» την Πέμπτη (8/5)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kriti_goneis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: Σε φυλακή εκτός νησιού ο 54χρονος και η σύζυγός του - Εμφανίστηκε αμετανόητος στην απολογία του

dimitris-oikonomou-new
MEDIA

Χωρίς τον Άκη Παυλόπουλο σήμερα ο Δημήτρης Οικονόμου - «Δεν πρόκειται να τον δείτε μέχρι νεωτέρας» (Video)

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

adwnis tsipras maria beny
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Άδωνις εξέθεσε Δένδια, η αιχμή Μητσοτάκη για εκλογές, ο διαγωνισμός Τσίπρα – Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει μέχρι τέλους και η ισορροπία Βενιζέλου   

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 19:55
ufo-12-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Απολαύστε το»: Γιατί τώρα οι «αποκαλύψεις» Τραμπ για τα UFO – Ο πόλεμος στο Ιράν και οι… εξωγήινοι στο Αιγαίο

fideias synenteyxi – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα… μαργαριτάρια του Φειδία σε συνέντευξη και η απίθανη δικαιολογία που επικαλέστηκε

Χριστίνα Παντελή
ADVERTORIAL

Η πιανίστα Χριστίνα Παντελή ερμηνεύει έργα του Ιωσήφ Παπαδάτου στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

1 / 3