Bloomberg: Η Τουρκία καταθέτει νομοσχέδιο για φυσικό αέριο σε θαλάσσιες ζώνες στα όρια της Γαλάζιας Πατρίδας

H Τουρκία ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο με στόχο να κατοχυρώσει θαλάσσιες δικαιοδοσίες σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με το Bloomberg, διακινδυνεύοντας την κλιμάκωση των εντάσεων σε μια περιοχή με υφιστάμενα και δυνητικά κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Το προσχέδιο νόμου αποτελεί το πρώτο βήμα της Τουρκίας για να παγιώσει τις αξιώσεις της και να δηλώσει επίσημα την κυριότητα σε δυνητικούς πόρους φυσικού αερίου, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Turkey is preparing to submit a bill to parliament to assert maritime jurisdiction in disputed areas of the Aegean and Mediterranean Seas https://t.co/qzRBtOSkZF — Bloomberg (@business) May 8, 2026

Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, καθώς και εκείνα της αυτοανακηρυχθείσας Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, στον «αγώνα δρόμου» για το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, ένα σημείο έντασης λόγω αλληλοεπικαλυπτόμενων εδαφικών διεκδικήσεων. Αυτή την εβδομάδα, ένας κορυφαίος σύμμαχος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας μεταξύ της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ.

«Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που επιδιώκει την ένταση», δήλωσε την Τετάρτη στο κοινοβούλιο ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης. «Αλλά οποιαδήποτε κίνηση αγνοεί τα δικαιώματά της, τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της ή τους Τουρκοκύπριους, θα συναντήσει σθεναρή απάντηση».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αρνήθηκε να προβεί σε σχολιασμό.

Ανεβαίνει η ένταση με Ελλάδα και Κύπρο

Η Ελλάδα επιμένει ότι τα νησιά μπορούν να καθορίζουν τα όρια της υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενώ η Τουρκία απορρίπτει αυτή την προσέγγιση και υποστηρίζει ότι η υφαλοκρηπίδα πρέπει να μετράται μόνο από την ηπειρωτική χώρα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να επιβεβαιώσει την τουρκική άποψη σε επίσημη μορφή για πρώτη φορά, ανέφεραν οι πηγές. Παραμένει ασαφές πότε θα συζητηθεί το νομοσχέδιο.

«Οι πιθανές αξιώσεις της Τουρκίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναζωπύρωση των εντάσεων με την Ελλάδα και την Κύπρο», σημειώνει το Bloomberg, τονίζοντας ότι «η ΕΕ έχει απειλήσει την Τουρκία με κυρώσεις για έρευνες υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο, σε απάντηση στις εκκλήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου για υπεράσπιση της κυριαρχία τους».

Η Τουρκία επιμένει στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, εγείροντας διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και αντιδρώντας παράλληλα στις ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας.

Η τελευταία αυτή ενέργεια που ετοιμάζει η Τουρκία – σύμφωνα με το Bloomberg – έρχεται λίγο μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στην Ελλάδα, ο οποίος και εξέπεμψε μήνυμα στήριξης της χώρας μας. «Εάν απειληθεί η κυριαρχία (σ.σ. της Ελλάδας), θα είμαστε εδώ», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Μακρόν, τον Απρίλιο, σε δημόσια συζήτηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Πυροσβεστική» παρέμβαση των ΗΠΑ υπό τον φόβο νέας έντασης στην περιοχή

Η Ουάσιγκτον προέτρεψε την Ελλάδα και την Τουρκία να διατηρήσουν τον διάλογο για να συζητήσουν τον τρόπο διαχείρισης των δραστηριοτήτων εξερεύνησης.

Η Κύπρος παραμένει ουσιαστικά διχοτομημένη από τότε που ο τουρκικός στρατός κατέλαβε το βόρειο τρίτο του νησιού το 1974, μετά από απόπειρα πραξικοπήματος κατά την οποία μια στρατιωτική χούντα στην Αθήνα επιδίωξε να ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα. Το αυτοαποκαλούμενο κράτος της τουρκοκυπριακής μειονότητας στο βορρά, το οποίο αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα, εγείρει αξιώσεις σε οποιουσδήποτε ενεργειακούς πόρους ανακαλυφθούν ανοικτά των ακτών.

Η Ελλάδα θεωρεί την τουρκική ενέργεια ως εισβολή, ενώ η Τουρκία τη θεωρεί κίνηση για την προστασία των Τουρκοκυπρίων.

Διαβάστε επίσης:

Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Άφαντοι οι δράστες

Ο Ντέιβιντ Ατένμπορο γίνεται σήμερα 100 ετών και δηλώνει «απολύτως συγκλονισμένος» από την πλημμύρα των ευχών

Ένας νεκρός, δέκα τραυματίες και τέσσερις αγνοούμενοι από επίθεση του αμερικανικού ναυτικού σε ιρανικό εμπορικό πλοίο











