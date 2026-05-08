Ο Ντέιβιντ Ατένμπορο γίνεται σήμερα 100 ετών και δηλώνει «απολύτως συγκλονισμένος» από την πλημμύρα των ευχών

«Απολύτως συγκλονισμένος» δηλώνει ο Βρετανός φυσιοδίφης Ντέιβιντ Ατένμπορο για τη βροχή από ευχές που δέχεται σήμερα που γιορτάζει τα 100 του χρόνια σε μια έκρηξη αγάπης από όλον τον κόσμο προς το πρόσωπό του ύστερα από δεκαετίες πρωτοποριακής δουλειάς. Μετά τα πάνω από 70 χρόνια που γυρίζει ντοκιμαντέρ, η αμέσως αναγνωρίσιμη φωνή του Ατένμπορο έχει ταυτιστεί με την ιστορία της φύσης, ενώ ακόμη βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή για την προστασία του περιβάλλοντος και τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα μέρος από το έργο του με τη μεγαλύτερη επιρροή.

Στη Βρετανία τα 100ά γενέθλια του Ατένμπορο τιμώνται με μια εβδομάδα ειδικών εκπομπών στο BBC, συναυλία στο Royal Albert Hall, εκδηλώσεις σε μουσεία, περιπάτους στη φύση και φύτευμα δέντρων.

«Πίστευα μάλλον ότι θα γιόρταζα τα 100ά μου γενέθλια ήσυχα, αλλά φαίνεται ότι πολλοί από σας είχαν άλλες ιδέες», λέει σε ηχητικό του μήνυμα που μεταδόθηκε από το BBC.

«Είμαι απολύτως συγκλονισμένος από τις ευχές γενεθλίων από ομάδες παιδιών προσχολικής ηλικίας έως ενοίκους οίκων ευγηρίας και αμέτρητους ανθρώπους και οικογένειες όλων των ηλικιών».

Ο Ατένμπορο ευχαρίστησε όλους όσοι του έστειλαν μηνύματα και ευχήθηκε σε όλους όσοι προγραμματίζουν κάποιο γεγονός με αφορμή τα γενέθλιά του «μια πολύ χαρούμενη μέρα». Με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και την ποπ σταρ Μπίλι Άιλις να συγκαταλέγονται μεταξύ των θαυμαστών του, το χάρισμά του, το χιούμορ και η ζεστασιά του, μαζί με τη βαθύτατη γνώση του και το ταλέντο του να διηγείται ιστορίες, τον κατέστησαν σουπερστάρ παρουσιαστή.

«Η ικανότητά σου να μεταφέρεις την ομορφιά και το πόσο ευάλωτο είναι το φυσικό μας περιβάλλον παραμένει απαράμιλλη», είχε συνοψίσει σε μια πρόταση τα επιτεύγματά του η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισσάβετ της Βρετανίας το 2019.

Ο «Lonesome George» και ο εύθραυστος χαρακτήρας του περιβάλλοντος

Τα ντοκιμαντέρ του Ατένμπορο μετέφεραν το θαύμα αλλά και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου σε θεατές σε όλον τον πλανήτη.

Μεταξύ των ξεχωριστών σκηνών που γύρισε είναι η συνάντησή του με δύο παιχνιδιάρικους νεαρούς ορεινούς γορίλες που σκαρφάλωσαν πάνω του στη διάρκεια της εμβληματικής σειράς του το 1979 «Life on Earth» (Η Ζωή στη Γη).

Επίσης συνεπήρε το κοινό του με την ομαδική εργασία ενός κοπαδιού από όρκες που κυνηγούσαν μια φώκια δημιουργώντας κύματα για να σπάσουν τον πάγο, ενώ το 2012 συγκίνησε κάνοντας τον κόσμο να δακρύσει διηγούμενος την ιστορία του «Lonesome George» (Ο Μοναχικός Τζορτζ), της τελευταίας χελώνας του είδους της του Νησιού Πίντα.

«Είναι περίπου 80 χρονών, και έχουν αρχίσει να τρίζουν λίγο οι αρθρώσεις του – όπως και μένα», έλεγε ο Ατένμπορο που ήταν τότε 86 ετών.

Ο θάνατος του Τζορτζ, δύο εβδομάδες μετά τα γυρίσματα, σηματοδότησε την εξαφάνιση του είδους του.

Για τον Τζορτζ είπε τότε ο Ατένμπορο ότι «προσήλκυσε την προσοχή του κόσμου στο πόσο εύθραυστο είναι το περιβάλλον μας».

Μολονότι ο Ατένμπορο βρέθηκε στην κορυφή πολλών εθνικών δημοσκοπήσεων για τα δημοφιλή πρόσωπα, χαρακτηρίστηκε ο άνθρωπος που θαυμάζουν περισσότερο στη χώρα και το σπουδαιότερο εν ζωή βρετανικό πολιτιστικό ίνδαλμα, οι φίλοι του λένε ότι γουρλώνει τα μάτια του όταν τον χαρακτηρίζουν «εθνικό θησαυρό».

«Ο ίδιος αισθάνεται ότι είναι ένας δημόσιος λειτουργός. Αισθάνεται ότι είχε τη μοναδική ευκαιρία να γίνει η φωνή της φύσης, να πει σε όλους για τα θαύματα της φύσης», δηλώνει στο Reuters ο Μάικ Γκάντον, τηλεοπτικός παραγωγός που εργάστηκε πολλές φορές μαζί με τον Ατένμπορο. Καθώς η κλιματική αλλαγή έχει επιταχυνθεί και έχει αποκτήσει πιο επείγοντα χαρακτήρα η απειλή σε μεγάλο μέρος του κόσμου, ο Ατένμπορο αφιέρωσε πολύ από τον χρόνο του στα 90 του για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο.

«Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο είναι ένας κολοσσός της επιστήμης και της αφήγησης ιστοριών για την υπεράσπιση του φυσικού κόσμου, από τον οποίο εξαρτάται η ανθρωπότητα για τη δική της επιβίωση και ευημερία», δήλωσε ο κορυφαίος αξιωματούχος του ΟΗΕ για το Κλίμα Σάιμον Στιλ.

Η επιτυχία του Ατένμπορο του 2017 «Blue Planet 2» (Μπλε Πλανήτης 2), που ανέδειξε τη μάστιγα των πλαστικών στον ωκεανό, πέτυχε από τα υψηλότερα επίπεδα τηλεθέασης στη βρετανική τηλεόραση προτού πωληθεί σε δίκτυα σε όλον τον κόσμο.

Οι εικόνες που δείχνουν άλμπατρος να ταΐζουν εν αγνοία τους τα μικρά τους με πλαστικό που ψάρεψαν στον ωκεανό συγκλόνισαν την κοινή γνώμη και οδήγησαν τη βρετανική κυβέρνηση και μεγάλες αλυσίδες λιανικής να ανακοινώσουν μέτρα για να μειωθεί η χρήση πλαστικών.

«Πιστεύω ότι όποιος έχει δει οτιδήποτε από αυτά που έχει κάνει ο Σερ Ντέιβιντ έχει εμπνευστεί να νοιάζεται για τη φύση», δήλωσε ο Νταγκ Γκαρ, διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

Ειδικά προγράμματα του BBC και εκδηλώσεις

Ανάμεσα στα πολλά ειδικά προγράμματα που θα μεταδοθούν με αφορμή τα γενέθλια του Ατένμπορο βρίσκεται νέα σειρά του BBC «Secret Garden» (Μυστικός Κήπος) που ανακαλύπτει την ομορφιά των πίσω κήπων της Βρετανίας.

Ο Βρετανός φυσιοδίφης εξακολουθεί να εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία προγραμμάτων, δηλώνουν συνεργάτες του στο BBC, καθώς σε αυτό τον οδηγεί η διαρκής φιλομάθειά του και η χαρά του να διηγείται ιστορίες.

«Αυτό είναι χαρακτηριστικό του Ντέιβιντ. Κάνει τα πάντα πραγματικά απολαυστικά», είπε ο Μάικ Σόλσμπερι, ο οποίος εργάστηκε ως παραγωγός σε διάφορα ντοκιμαντέρ του Ατένμπορο.

Για το «Life on Earth», το οποίο προβλήθηκε όταν ήταν 52 ετών και με το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστός, έγραψε όλο το σενάριο των 13 ωρών και ταξίδεψε στον κόσμο για τρία χρόνια για να πει την ιστορία της εξέλιξης από απλούς οργανισμούς στους ανθρώπους. Ακολούθησαν δεκάδες ντοκιμαντέρ, μεταξύ των οποίων τα «Blue Planet» (Μπλε Πλανήτης), «Frozen Planet» (Παγωμένος Πλανήτης) και «Dynasties» (Δυναστείες) και καθώς οι δεκαετίες περνούσαν η αίσθησή του για την ανάγκη να δράσει μόνον μεγάλωνε.

«Πώς θα μπορούσα να κοιτάξω τα εγγόνια μου στα μάτια και να πω ότι ήξερα τι συνέβαινε στον κόσμο και δεν έκανα τίποτα;», λέει.

Διαβάστε επίσης:

Δέκα τραυματίες και πέντε αγνοούμενοι από επίθεση του αμερικανικού ναυτικού σε ιρανικό εμπορικό πλοίο

Euractiv: 10% περισσότερες βίζες Σένγκεν εξέδωσαν σε Ρώσους οι χώρες της ΕΕ το 2025 – Τι απαντά η Κομισιόν

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά να δημοσιεύει τα πολυαναμενόμενα αρχεία για τα UFO και την «εξωγήινη ζωή»