Euractiv: 10% περισσότερες βίζες Σένγκεν εξέδωσαν σε Ρώσους οι χώρες της ΕΕ το 2025 – Τι απαντά η Κομισιόν

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσαν πάνω από 10% περισσότερες βίζες Σένγκεν σε Ρώσους πολίτες το 2025, στοιχεία που διαψεύδουν την Κομισιόν που αναφέρει ότι ο αριθμός από τις εκδοθείσες βίζες είναι χαμηλότερος από ό,τι στα προπολεμικά χρόνια.

Σύμφωνα με το Euractiv, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι Ρώσοι πολίτες υπέβαλαν πάνω από 670.000 αιτήσεις για βίζα Σένγκεν το 2025 – σχεδόν 8% περισσότερες από ό,τι το 2024, γράφει η European Pravda.

Οι χώρες της ΕΕ εξέδωσαν πάνω από 620.000 βίζες σε Ρώσους πολίτες το 2025, σημειώνοντας αύξηση 10,2% σε σύγκριση με το 2024. Από αυτές, οι 477.000 ήταν τουριστικές βίζες. Οι επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους ήταν η δεύτερη πιο συχνή κατηγορία, ακολουθούμενες από τα επαγγελματικά ταξίδια.

Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία διεκπεραίωσαν σχεδόν τα τρία τέταρτα όλων των αιτήσεων για βίζα που υποβλήθηκαν από Ρώσους πολίτες. Η Γαλλία όχι μόνο εξέδωσε τον μεγαλύτερο αριθμό από βίζες, αλλά και τις αύξησε πάνω από 25% το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το ζήτημα των θεωρήσεων για τους Ρώσους πολίτες έχει επίσης λάβει πολιτική διάσταση στην Ιταλία, εν μέσω της πρόσφατης διαμάχης γύρω από το ρωσικό περίπτερο στην Μπιενάλε της Βενετίας. Η αλληλογραφία μεταξύ των διοργανωτών αποκάλυψε προσπάθειες παράκαμψης των κυρώσεων της ΕΕ χρησιμοποιώντας μοντέλα έμμεσης συμμετοχής για την παροχή επιστολών υποστήριξης για την απόκτηση θεωρήσεων για Ρώσους καλλιτέχνες.

Τι λέει η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει, ωστόσο, ότι ο αριθμός των θεωρήσεων Σένγκεν που εκδόθηκαν σε Ρώσους πολίτες έχει μειωθεί «σημαντικά σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας». Αλλά αυτό δεν υποστηρίζεται από τα διαθέσιμα ετήσια στατιστικά στοιχεία.

Αντίθετα, τα στοιχεία τόσο για το 2024, με 575.000 θεωρήσεις, όσο και για το 2025, με 632.000, είναι αισθητά υψηλότερα από το προπολεμικό ποσοστό για το 2021, το οποίο ήταν κάτω από 520.000. Το ποσοστό απόρριψης έχει αυξηθεί, ωστόσο. Το 2021, μόνο το 3,2% των Ρώσων που υπέβαλαν αίτηση για θεώρηση Σένγκεν απορρίφθηκαν. Το 2024, το ποσοστό ήταν 7,4% και το 2025 ήταν 6,3%.

Στα τέλη Απριλίου, η Λετονία πρόσθεσε τρεις Ρώσους πολίτες στη μαύρη λίστα ατόμων που τους απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του πρώην υπουργού Πολιτισμού Μιχαήλ Σβίντκοι. Έχει επίσης αναφερθεί ότι η Λιθουανία εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής πενταετούς απαγόρευσης εισόδου σε καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί στη Ρωσία ή τη Λευκορωσία.

