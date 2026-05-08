search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 17:36
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.05.2026 16:56

Εγκύκλιος για τα λοιμώδη νοσήματα στα κρουαζιερόπλοια

08.05.2026 16:56
hondius_0505_1920-1080_new
credit: AP

Ενόψει της τουριστικής περιόδου που είναι μια ανάσα μακριά από την Ελλάδα και υπό τη σκιά των κρουσμάτων του χανταϊού στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που έχει θέσει σε επιφυλακή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το υπουργείο Υγείας της χώρας μας εξέδωσε εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για μέτρα προστασίας σε κρουαζιερόπλοια.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων στα πλοία που ταξιδεύουν για λόγους αναψυχής, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος.

Οι οδηγίες αφορούν κυρίως σε αναπνευστικές λοιμώξεις, γαστρεντερίτιδες αλλά και νοσήματα όπως ιλαρά, ερυθρά και ανεμοβλογιά.

Επιπλέον, η εγκύκλιος αναφέρεται και σε άλλες μεταδοτικές νόσους: «Τα επιβατηγά πλοία οφείλουν να διαθέτουν διαγνωστικές δυνατότητες για την ανίχνευση αναπνευστικών λοιμώξεων, όπως η γρίπη τύπου Α και Β, η COVID-19, καθώς και άλλων λοιμώξεων που ενδέχεται να εκδηλώνονται με παρόμοια συμπτωματολογία, συμπεριλαμβανομένων του στρεπτόκοκκου, του Streptococcus pneumoniae και της Legionella».

Μέτρα αντιμετώπισης: Αντιϊκά, καραντίνα και χρήση μάσκας

Στην εγκύκλιο αναφέρεται σαφέστατα ότι όταν καταγράφεται μολυσματική νόσος, θα πρέπει να χορηγείται προληπτικά αντιιική αγωγή, ενώ οι ασθενείς θα πρέπει να μπαίνουν σε απομόνωση στις καμπίνες τους: «Η προφυλακτική χορήγηση αντιιικών φαρμάκων δύναται να εφαρμόζεται σε στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης ή σε περιπτώσεις επιδημικής έξαρσης γρίπης, και ιδίως σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση επιπλοκών.

Όλοι οι ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα οξείας αναπνευστικής λοίμωξης πρέπει να τίθενται σε ατομική απομόνωση για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών φαρμάκων) και τη βελτίωση των συμπτωμάτων τους.

Ασθενείς που παραμένουν απύρετοι αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν συμπτώματα, θα πρέπει επίσης να παραμένουν σε ατομική απομόνωση για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες και έως ότου παρατηρηθεί βελτίωση της κλινικής τους εικόνας».

Επίσης συνιστάται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας τόσο για τα απομονωμένα άτομα όσο και για το προσωπικό που έρχεται σε επαφή μαζί τους.

Στα επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης ή covid προβλέπεται και η ιχνηλάτηση επαφών ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επιδημικής έξαρσης.

Παράλληλα, οι πλοιοκτήτριες εταιρείες οφείλουν να εφαρμόζουν προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης για το προσωπικό με στόχο την πρόληψη και διαχείριση λοιμωδών νοσημάτων.

Η εγκύκλιος

Διαβάστε επίσης:

Νέα εγκύκλιος: Ποιες ιατρικές ειδικότητες μπορούν να κάνουν Botox και υαλουρονικό οξύ

Σημαντικό δείκτη ερωτικής υγείας καταγράφει εφαρμογή σε smartphone

Χανταΐος: Καθησυχάζει ο ΠΟΥ – «Εξαιρετικά χαμηλός ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, δεν είναι νέος Covid»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DRONE NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Η Αθήνα ερευνά τη σύνδεση της Ουκρανίας με το μυστηριώδες θαλάσσιο drone που βρέθηκε σε σπηλιά της Λευκάδας – Το σενάριο στοχοποίησης ρωσικού πλοίου

toyrkia yavuz 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τουρκία καταθέτει νομοσχέδιο για φυσικό αέριο σε θαλάσσιες ζώνες στα όρια της Γαλάζιας Πατρίδας

astynomia-1121
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών με online παραγγελίες και QR codes

hondius_0505_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Εγκύκλιος για τα λοιμώδη νοσήματα στα κρουαζιερόπλοια

omiria germania
ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Άφαντοι οι δράστες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kriti_goneis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: Σε φυλακή εκτός νησιού ο 54χρονος και η σύζυγός του - Εμφανίστηκε αμετανόητος στην απολογία του

adwnis tsipras maria beny
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Άδωνις εξέθεσε Δένδια, η αιχμή Μητσοτάκη για εκλογές, ο διαγωνισμός Τσίπρα – Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει μέχρι τέλους και η ισορροπία Βενιζέλου   

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

dimitris-oikonomou-new
MEDIA

Χωρίς τον Άκη Παυλόπουλο σήμερα ο Δημήτρης Οικονόμου - «Δεν πρόκειται να τον δείτε μέχρι νεωτέρας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 17:32
DRONE NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Η Αθήνα ερευνά τη σύνδεση της Ουκρανίας με το μυστηριώδες θαλάσσιο drone που βρέθηκε σε σπηλιά της Λευκάδας – Το σενάριο στοχοποίησης ρωσικού πλοίου

toyrkia yavuz 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τουρκία καταθέτει νομοσχέδιο για φυσικό αέριο σε θαλάσσιες ζώνες στα όρια της Γαλάζιας Πατρίδας

astynomia-1121
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών με online παραγγελίες και QR codes

1 / 3