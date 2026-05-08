Εγκύκλιος για τα λοιμώδη νοσήματα στα κρουαζιερόπλοια

Ενόψει της τουριστικής περιόδου που είναι μια ανάσα μακριά από την Ελλάδα και υπό τη σκιά των κρουσμάτων του χανταϊού στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που έχει θέσει σε επιφυλακή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το υπουργείο Υγείας της χώρας μας εξέδωσε εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για μέτρα προστασίας σε κρουαζιερόπλοια.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων στα πλοία που ταξιδεύουν για λόγους αναψυχής, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος.

Οι οδηγίες αφορούν κυρίως σε αναπνευστικές λοιμώξεις, γαστρεντερίτιδες αλλά και νοσήματα όπως ιλαρά, ερυθρά και ανεμοβλογιά.

Επιπλέον, η εγκύκλιος αναφέρεται και σε άλλες μεταδοτικές νόσους: «Τα επιβατηγά πλοία οφείλουν να διαθέτουν διαγνωστικές δυνατότητες για την ανίχνευση αναπνευστικών λοιμώξεων, όπως η γρίπη τύπου Α και Β, η COVID-19, καθώς και άλλων λοιμώξεων που ενδέχεται να εκδηλώνονται με παρόμοια συμπτωματολογία, συμπεριλαμβανομένων του στρεπτόκοκκου, του Streptococcus pneumoniae και της Legionella».

Μέτρα αντιμετώπισης: Αντιϊκά, καραντίνα και χρήση μάσκας

Στην εγκύκλιο αναφέρεται σαφέστατα ότι όταν καταγράφεται μολυσματική νόσος, θα πρέπει να χορηγείται προληπτικά αντιιική αγωγή, ενώ οι ασθενείς θα πρέπει να μπαίνουν σε απομόνωση στις καμπίνες τους: «Η προφυλακτική χορήγηση αντιιικών φαρμάκων δύναται να εφαρμόζεται σε στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης ή σε περιπτώσεις επιδημικής έξαρσης γρίπης, και ιδίως σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση επιπλοκών.

Όλοι οι ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα οξείας αναπνευστικής λοίμωξης πρέπει να τίθενται σε ατομική απομόνωση για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών φαρμάκων) και τη βελτίωση των συμπτωμάτων τους.

Ασθενείς που παραμένουν απύρετοι αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν συμπτώματα, θα πρέπει επίσης να παραμένουν σε ατομική απομόνωση για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες και έως ότου παρατηρηθεί βελτίωση της κλινικής τους εικόνας».

Επίσης συνιστάται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας τόσο για τα απομονωμένα άτομα όσο και για το προσωπικό που έρχεται σε επαφή μαζί τους.

Στα επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης ή covid προβλέπεται και η ιχνηλάτηση επαφών ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επιδημικής έξαρσης.

Παράλληλα, οι πλοιοκτήτριες εταιρείες οφείλουν να εφαρμόζουν προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης για το προσωπικό με στόχο την πρόληψη και διαχείριση λοιμωδών νοσημάτων.

Η εγκύκλιος

