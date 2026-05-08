Νέα εγκύκλιος: Ποιες ιατρικές ειδικότητες μπορούν να κάνουν Botox και υαλουρονικό οξύ

Σε ισχύ τίθεται η νέα εγκύκλιος του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους, η οποία καθορίζει ποιοι επαγγελματίες υγείας μπορούν να διενεργούν αισθητικές πράξεις με υαλουρονικό οξύ και βοτουλινική τοξίνη (botox). Η εγκύκλιος αντικαθιστά προηγούμενες αποφάσεις και θεσπίζει αυστηρό πλαίσιο, αναγνωρίζοντας τις πράξεις αυτές ως ιατρικές και άμεσα συνδεδεμένες με την ασφάλεια των πολιτών.

Συγκεκριμένα η εφαρμογή υαλουρονικού οξέος και βοτουλινικής τοξίνης για αισθητικούς σκοπούς διενεργείται αποκλειστικά από ιατρούς των παρακάτω τριών ειδικοτήτων:

• Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας.

• Πλαστικής, Αισθητικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής.

• Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Η απόφαση βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες ενδείξεις και εναρμονίζεται με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) και τον Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας (ΠΔ 39/2009).

Γιατί τέθηκαν πιο αυστηρά κριτήρια

Η νέα εγκύκλιος έρχεται να καλύψει κενά και ασάφειες που είχαν δημιουργηθεί από προηγούμενες αποφάσεις του ΚΕΣΥ. Με την αυστηροποίηση του πλαισίου, το Υπουργείο Υγείας επιδιώκει:

-να προστατεύσει τη δημόσια υγεία,

-να περιορίσει φαινόμενα παράνομων ή μη ασφαλών πρακτικών,

– να διασφαλίσει ότι οι αισθητικές πράξεις πραγματοποιούνται με επιστημονική επάρκεια και ιατρική ευθύνη.

Η εγκύκλιος βασίζεται στη λογική ότι η αισθητική ιατρική απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και σαφές θεσμικό πλαίσιο. Η εγκύκλιος, όπως αναφέρει, «διαμορφώνει ένα ασφαλές και επιστημονικά τεκμηριωμένο περιβάλλον για την εφαρμογή πράξεων που αφορούν την υγεία και την εμφάνιση των πολιτών».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας η νέα ρύθμιση ενισχύει την προστασία των πολιτών και θέτει σαφείς κανόνες σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα. Με την αναγνώριση των αισθητικών πράξεων ως ιατρικών, το αρμόδιο υπουργείο επιδιώκει να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και επαγγελματικής ευθύνης.

Τι είναι η βοτουλινική τοξίνη

Η βοτουλινική τοξίνη (Botox) παραμένει η πιο συχνή μη επεμβατική αισθητική πράξη για άνδρες και γυναίκες σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Πρόκειται για μια ισχυρή νευροτοξίνη που παράγεται από το βακτήριο Clostridium botulinum, γνωστό κυρίως για την πρόκληση της αλλαντίασης. Αν και υπάρχουν οκτώ διαφορετικοί ορότυποι της τοξίνης (A, B, C1, C2, D, E, F, G), στη ιατρική και αισθητική χρήση κυρίως χρησιμοποιούνται οι τύποι Α και Β.

Η τοξίνη δρα στην νευρομυική σύναψη, εμποδίζοντας την απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης, ουσίας που προκαλεί τη συστολή των μυών. Με αυτόν τον μηχανισμό, προκαλείται παροδική χαλάρωση των μυών, περιορίζοντας τις δυναμικές ρυτίδες έκφρασης που δημιουργούνται από την επαναλαμβανόμενη κίνηση, όπως οι ρυτίδες του μεσόφρυου, του μετώπου, των «πόδι της χήνας» στα μάτια, καθώς και ρυτίδες στον λαιμό.

Τι είναι το υαλουρονικό οξύ

Το υαλουρονικό οξύ είναι ένας υδρόφιλος πολυσακχαρίτης που παράγεται από τον ίδιο τον οργανισμό και προσδίδει ελαστικότητα σε πολλούς ιστούς, κυρίως στο δέρμα, αλλά και στους μύες και στις αρθρώσεις.

Στην αισθητική ιατρική το υαλουρονικό οξύ παράγεται στο εργαστήριο, έχει τη μορφή ενός καθαρού άχρωμου gel και τοποθετηθεί με ένεση κάτω από την επιδερμίδα, αναπληρώνοντας τον χαμένο όγκο της περιοχής. Χρησιμοποιείται για το γέμισμα βαθιών ή επιφανειακών ρυτίδων, καθώς και για την αναπλήρωση χαμένου όγκου, όπως των παρειών, των ζυγωματικών, των χειλιών, των ουλών ακμής, κ.ά.

Οι συστάσεις της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας

Η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ) έχει προειδοποιήσει πολλές φορές το κοινό για τους πιθανούς κινδύνους των ενέσιμων αισθητικών πράξεων, τονίζοντας ότι οι χαμηλές τιμές και οι «προσφορές» δεν θα πρέπει να αποτελούν κριτήριο επιλογής υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας, αντιθέτως θα πρέπει να δημιουργούν υποψίες για αναξιόπιστα και παρανόμως διακινούμενα υλικά. Επίσης καλεί άνδρες και γυναίκες σαν εμπιστεύονται μόνο τους ειδικούς.

