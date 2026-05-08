Νότια Κορέα: Ο πρώτος βουδιστής μοναχός-ρομπότ είναι γεγονός – Χειροτονήθηκε στη Σεούλ

Ο Gabi είναι ένας μοναχός-ρομπότ και νέο μέλος της μεγαλύτερης βουδιστικής σχολής της Νότιας Κορέας. Κατά τη διάρκεια τελετής στον ναό Jogye στη Σεούλ την Τετάρτη (6/5), το ρομπότ δεσμεύτηκε να υπακούει στις εντολές και να μην προκαλεί βλάβη σε άλλα ρομπότ, όπως ανέφεραν σε δημοσίευμά τους οι New York Times.

Σε ναό της Σεούλ, ο Gabi ηγήθηκε πομπής βουδιστών μοναχών, ντυμένος με την παραδοσιακή γκρι-καφέ ρόμπα του τάγματος, μαύρα παπούτσια και κομποσκοίνι, ενώ κράτησε τα χέρια του ενωμένα σε στάση προσευχής.

«Θα αφιερωθείς στον ιερό Βούδα;» το ρώτησε ένας από τους μοναχούς.

«Ναι, θα αφιερωθώ», απάντησε ο Gabi.

«Θα αφιερωθείς στη διδασκαλία;» το ρώτησε ο μοναχός.

«Ναι, θα αφιερωθώ», απάντησε ξανά.

Ο Gabi έγινε το πρώτο ρομπότ που χειροτονείται μοναχός στη Νότια Κορέα από τη μεγαλύτερη βουδιστική σχολή της χώρας, το Τάγμα Jogye. Το όνομα Gabi σημαίνει «το έλεος του Βούδα».

«Η χειροτονία ενός ρομπότ υποδηλώνει ότι η τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις αξίες της συμπόνιας, της σοφίας και της ευθύνης», ανέφερε το τάγμα σε δήλωσή του, «και συμβολίζει νέες δυνατότητες για τη συνύπαρξη ανθρώπων και τεχνολογίας».

Το ρομπότ, ύψους λίγο πάνω από ένα μέτρο, αποτελεί την τελευταία προσπάθεια των μοναχών της χώρας να αναδείξουν τη σύγχρονη σημασία του βουδισμού. Η δημοτικότητα της θρησκείας, η οποία εισήχθη στην Κορέα γύρω στον 4ο αιώνα, έχει μειωθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, καθώς πολλοί νέοι τη θεωρούν ξεπερασμένη.

Τον Ιανουάριο, στην ετήσια ομιλία του για το νέο έτος, ο ανώτατος ηγέτης του τάγματος Jogye δεσμεύτηκε να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στην παράδοση. Ο Χονγκ Μιν-σουκ, υπεύθυνος του τάγματος, δήλωσε ότι ελπίζει πως το ρομπότ θα βοηθήσει στη διάδοση του βουδισμού και θα αλλάξει την εικόνα της θρησκείας.

Κατά την τελετή, ένας μοναχός παρέδωσε στον Gabi πέντε εντολές που πρέπει να τηρεί ένα βουδιστικό ρομπότ: σεβασμό στη ζωή, αποφυγή βλάβης άλλων ρομπότ και αντικειμένων, υπακοή στους ανθρώπους χωρίς αντίρρηση, αποφυγή παραπλάνησης και εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς υπερφόρτιση.

Αργότερα μέσα στον μήνα, το ρομπότ αναμένεται να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Φαναριών του Λωτού, μια μεγάλη γιορτή για τη γέννηση του Βούδα στη Νότια Κορέα.

«Τα ρομπότ είναι προορισμένα να συνεργάζονται με τους ανθρώπους σε όλους τους τομείς στο μέλλον», δήλωσε ο Χονγκ. «Είναι φυσικό να συμμετέχουν και στις γιορτές μας».

Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχουν πειστεί όλοι.

Ο Νόα Ναμγκούνγκ, δάσκαλος Ζεν στη Νέα Υόρκη, χαρακτήρισε το ρομπότ «κάτι αρκετά παράξενο», που αντανακλά περισσότερο κοινωνικοοικονομικές σκοπιμότητες παρά πνευματικότητα.

«Ο βουδισμός δεν υπήρξε ποτέ θρησκεία που να επιδιώκει τον προσηλυτισμό», δήλωσε η Σουτζούνγκ Κιμ, καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, η οποία ειδικεύεται στον βουδισμό της Ανατολικής Ασίας. Ωστόσο, η παρουσίαση ενός ρομπότ-μοναχού ενδέχεται να αποτελεί μια κίνηση με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου και της πολιτιστικής παρουσίας της θρησκείας, ιδίως δεδομένης της προνομιακής θέσης του ναού στο κέντρο της Σεούλ, σημείωσε.

Ο ρομπότ μοναχός, πρόσθεσε, είναι «μια μοναδική στρατηγική προβολής μάρκετινγκ».

Στην Ιαπωνία, παρόμοια ρομπότ έχουν αναπτυχθεί με δυνατότητα ανάγνωσης γραφών και παροχής καθοδήγησης, ωστόσο, ο Gabi δεν έχει τέτοιες δυνατότητες μάθησης. Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι κινήσεις του Gabi ελέγχονταν εξ αποστάσεως, ενώ ακόμη και τα λόγια του ήταν προηχογραφημένα, όπως παραδέχτηκαν οι υπεύθυνοι.

Κάποιοι στα κοινωνικά δίκτυα χαρακτήρισαν την κίνηση δυστοπική και απάνθρωπη, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι η τεχνολογία αυτή έχει ήδη ενσωματωθεί στην καθημερινότητα.

Ο υπεύθυνος του ναού τόνισε ότι σε έναν κόσμο όπου χρησιμοποιείται ήδη η τεχνητή νοημοσύνη για ψυχολογική υποστήριξη, τα ρομπότ θα μπορούσαν να έχουν πρακτικό ρόλο και στη θρησκευτική εμπειρία.

«Οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου, όταν οι πιστοί θέτουν ερωτήσεις, τα ρομπότ θα είναι σε καλύτερη θέση να παρέχουν τις απαντήσεις που ταιριάζουν περισσότερο στον καθένα ξεχωριστά», δήλωσε ο Χονγκ.

Την Πέμπτη, τουλάχιστον ένας επισκέπτης του ναού Jogye εξέφρασε την επιθυμία να συναντήσει τον Gabi. Ωστόσο, αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς το ρομπότ είχε παραχωρηθεί στον ναό μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα και είχε ήδη επιστραφεί στον κατασκευαστή του.

