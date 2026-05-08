Γερμανία: Συνεχίζεται η ομηρία σε τράπεζα – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ελικόπτερα στην πόλη Σίντσιγκ (videos)

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Γερμανία, στην πόλη Σίντσιγκ στη Ρηνανία-Παλατινάτο μετά από επίθεση αγνώστων σε χρηματαποστολή έξω κατάστημα τράπεζας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, «πιστεύεται επί του παρόντος ότι υπάρχουν αρκετοί όμηροι μέσα στην τράπεζα», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι προς το παρόν υπό έλεγχο.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν ήθελε να δώσει πληροφορίες για τον αριθμό των ανθρώπων στην τράπεζα, ούτε για την επόμενη κίνηση της αστυνομίας. «Είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις πληροφορίες, επειδή ενδέχεται να υπάρχει κάποιος που παρακολουθεί τα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει ολόκληρο το κέντρο της πόλης, και έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις μπροστά από την τράπεζα. Ακόμη, ένα ελικόπτερο επιχειρεί στην πόλη. Όπως μεταδίδει η Bild, μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έχει τοποθετηθεί μπροστά από τη Volksbank, ενώ το θωρακισμένο φορτηγό εξακολουθεί να είναι παρκαρισμένο μπροστά από την είσοδο της τράπεζας.

Σύμφωνα με την «Bild», οι δράστες και τουλάχιστον ένας όμηρος φαίνεται να είχαν οχυρωθεί μέσα στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας.

Το Ζίντσιγκ βρίσκεται στην κάτω κοιλάδα Άρ στη Ρηνανία-Παλατινάτο, περίπου δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Οι πλησιέστερες μεγάλες πόλεις είναι η Βόννη (περίπου 20 χιλιόμετρα) και το Κόμπλεντς (περίπου 30 χιλιόμετρα).

