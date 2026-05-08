search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 15:07
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.05.2026 13:09

Την Τρίτη η κηδεία του Δημήτρη Γκιώνη

08.05.2026 13:09
dimitris_gionis
φωτογραφία ΕΣΗΕΑ

Την Τρίτη 12 Μαΐου θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Γκιώνη. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα πουν το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αγίας Παρασκευής.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ αναφέρει αναλυτικά: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει ότι η εξόδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Γκιώνη θα ψαλεί την Τρίτη, 12 Μαΐου στις 12 μ., στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Αγίας Παρασκευής».

Ο επί σειρά ετών αρχισυντάκτης του πολιτιστικού τμήματος της Ελευθεροτυπίας και συγγραφέας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Το τελευταίο διάστημα της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία είχαν οδηγήσει στη νοσηλεία του.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Γκιώνης

Ο Δημήτρης Γκιώνης γεννήθηκε στη Δημητσάνα Αρκαδίας, το 1939. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1964 ως συντάκτης και υπεύθυνος καλλιτεχνικών σελίδων στην εφημ. «Δημοκρατική Αλλαγή». Από το 1967 έως το 1973, λόγω της δικτατορίας, έζησε στη Γαλλία και τον Καναδά, όπου αρθρογραφούσε σε ελληνόγλωσσα έντυπα.

Το 1974 εργάζεται στην Αυγή ενώ από το 1975 συνεχίζει στην Ελευθεροτυπία έως το κλείσιμο της εφημερίδας. Το 2012 αρχίζει η συνεργασία του με την Εφημερίδα των Συντακτών. Από το 1976 έως το 1983 εργάστηκε στο ρεπορτάζ της τηλεοπτικής εκπομπής «Παρασκήνιο» ενώ κάλυψε δημοσιογραφικά από το 1975 έως και το 1978 τις δίκες των χουντικών βασανιστών και του Πολυτεχνείου. Τέλος, υπήρξε συνεκδότης του περιοδικού «Τετράδιο».

Παράλληλα με τη δημοσιογραφία ο Δημήτρης Γκιώνης έχει δημοσιεύσει πλήθος αφηγημάτων. Ενδεικτικά: «Τώρα θα δεις….», «Το περίπτερο», «Έτσι κι αλλιώς», «Και μετά τι έγινε», «Οι μεγάλες αποδράσεις» κ.α. Το αξιοσημείωτο της πενηντάχρονης καριέρας του είναι οι περισσότερες από 1.000 συνεντεύξεις που πήρε από τους σημαντικότερους ανθρώπους της Τέχνης και των Γραμμάτων.

Μετά τη συνταξιοδότησή του ο Δημήτρης Γκιώνης, συστηματικά, και έως και τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, ασχολήθηκε με το έργο του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ. 

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Αναχώρησαν για τη Βιέννη Κοζάκου και Καπουτζίδης – «Πάμε να δώσουμε την πρώτη μάχη στον ημιτελικό» (Video)

ΗΠΑ: Νέα μήνυση στους New York Times από ομοσπονδιακή υπηρεσία – Για διάκριση σε βάρος εργαζόμενου

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης – Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ANDROULAKIS_KAKLAMANIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για υποκλοπές: Ο Ανδρουλάκης απειλεί τον Κακλαμάνη με πρόταση μομφής – Η Ολομέλεια θα αποφασίσει, απαντά ο Πρόεδρος της Βουλής

famellos 654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για σενάρια αναστολής λειτουργίας ή μη καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές: «Μη δίνετε σημασία στην παραπολιτική»

zevgari-new
ΥΓΕΙΑ

Σημαντικό δείκτη ερωτικής υγείας καταγράφει εφαρμογή σε smartphone

androulakis_0805_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει για την 4ήμερη εργασία: «Κι όμως γίνεται» (video)

gametime_paovoleey
ADVERTORIAL

Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

adwnis tsipras maria beny
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Άδωνις εξέθεσε Δένδια, η αιχμή Μητσοτάκη για εκλογές, ο διαγωνισμός Τσίπρα – Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει μέχρι τέλους και η ισορροπία Βενιζέλου   

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

kriti_goneis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: Σε φυλακή εκτός νησιού ο 54χρονος και η σύζυγός του - Εμφανίστηκε αμετανόητος στην απολογία του

antisiptikogel
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας για αντισηπτικό gel, οι λόγοι της ανάκλησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 15:07
ANDROULAKIS_KAKLAMANIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για υποκλοπές: Ο Ανδρουλάκης απειλεί τον Κακλαμάνη με πρόταση μομφής – Η Ολομέλεια θα αποφασίσει, απαντά ο Πρόεδρος της Βουλής

famellos 654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για σενάρια αναστολής λειτουργίας ή μη καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές: «Μη δίνετε σημασία στην παραπολιτική»

zevgari-new
ΥΓΕΙΑ

Σημαντικό δείκτη ερωτικής υγείας καταγράφει εφαρμογή σε smartphone

1 / 3