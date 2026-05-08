Την Τρίτη η κηδεία του Δημήτρη Γκιώνη

Την Τρίτη 12 Μαΐου θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Γκιώνη. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα πουν το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αγίας Παρασκευής.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ αναφέρει αναλυτικά: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει ότι η εξόδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Γκιώνη θα ψαλεί την Τρίτη, 12 Μαΐου στις 12 μ., στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Αγίας Παρασκευής».

Ο επί σειρά ετών αρχισυντάκτης του πολιτιστικού τμήματος της Ελευθεροτυπίας και συγγραφέας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Το τελευταίο διάστημα της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία είχαν οδηγήσει στη νοσηλεία του.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Γκιώνης

Ο Δημήτρης Γκιώνης γεννήθηκε στη Δημητσάνα Αρκαδίας, το 1939. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1964 ως συντάκτης και υπεύθυνος καλλιτεχνικών σελίδων στην εφημ. «Δημοκρατική Αλλαγή». Από το 1967 έως το 1973, λόγω της δικτατορίας, έζησε στη Γαλλία και τον Καναδά, όπου αρθρογραφούσε σε ελληνόγλωσσα έντυπα.

Το 1974 εργάζεται στην Αυγή ενώ από το 1975 συνεχίζει στην Ελευθεροτυπία έως το κλείσιμο της εφημερίδας. Το 2012 αρχίζει η συνεργασία του με την Εφημερίδα των Συντακτών. Από το 1976 έως το 1983 εργάστηκε στο ρεπορτάζ της τηλεοπτικής εκπομπής «Παρασκήνιο» ενώ κάλυψε δημοσιογραφικά από το 1975 έως και το 1978 τις δίκες των χουντικών βασανιστών και του Πολυτεχνείου. Τέλος, υπήρξε συνεκδότης του περιοδικού «Τετράδιο».

Παράλληλα με τη δημοσιογραφία ο Δημήτρης Γκιώνης έχει δημοσιεύσει πλήθος αφηγημάτων. Ενδεικτικά: «Τώρα θα δεις….», «Το περίπτερο», «Έτσι κι αλλιώς», «Και μετά τι έγινε», «Οι μεγάλες αποδράσεις» κ.α. Το αξιοσημείωτο της πενηντάχρονης καριέρας του είναι οι περισσότερες από 1.000 συνεντεύξεις που πήρε από τους σημαντικότερους ανθρώπους της Τέχνης και των Γραμμάτων.

Μετά τη συνταξιοδότησή του ο Δημήτρης Γκιώνης, συστηματικά, και έως και τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, ασχολήθηκε με το έργο του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ.

