ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 15:06
08.05.2026 12:23

Έπος: Πιο κάτω από την Κίνα και από τη Ρωσία έπεσε η παγκόσμια εικόνα για τις ΗΠΑ του Τραμπ

Άλλη μια… νίκη για τον Τραμπ: Η παγκόσμια εικόνα των ΗΠΑ έχει επιδεινωθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά και είναι πλέον χειρότερη από την εικόνα της Ρωσίας, όπως έδειξε μια ετήσια μελέτη για τη δημοκρατία, καθώς οι πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζουν να ασκούν σοβαρή πίεση στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Το Ίδρυμα Alliance of Democracies με έδρα τη Δανία, το οποίο ανέθεσε τη διεξαγωγή της έρευνας, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ήταν επίσης η χώρα που αναφέρθηκε πιο συχνά ως η μεγαλύτερη απειλή για τον κόσμο, μετά τη Ρωσία και το Ισραήλ. Η έρευνα δεν ανέφερε λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά το Ίδρυμα δηλώνει ότι στόχος του είναι η υπεράσπιση και η προώθηση των δημοκρατικών αξιών.

«Η ραγδαία πτώση της εικόνας των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλο τον κόσμο είναι λυπηρή, αλλά όχι συγκλονιστική», δήλωσε ο ιδρυτής της Συμμαχίας και πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Άντερς Φογκ Ράσμουσεν. «Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ τα τελευταία 18 μήνες, μεταξύ άλλων, έθεσε υπό αμφισβήτηση τη διατλαντική σχέση, επέβαλε εκτεταμένους δασμούς και απείλησε να εισβάλει στο έδαφος ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Οι δασμοί του Τραμπ, οι επανειλημμένες απειλές του να καταλάβει τη Γροιλανδία, μέλος του ΝΑΤΟ μέσω της Δανίας, η περικοπή της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία, καθώς και ο μονομερής πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και η επακόλουθη αύξηση των τιμών του πετρελαίου έχουν διαταράξει βαθιά τις διατλαντικές σχέσεις.

Εξοργισμένος από το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να στείλουν ναυτικές δυνάμεις για να ανοίξουν το Στενό του Ορμούζ στη διεθνή ναυσιπλοΐα μετά την έναρξη των βομβαρδισμών κατά του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε τον Απρίλιο ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τη συμμαχία.

Η έρευνα του Δείκτη Αντίληψης της Δημοκρατίας, η οποία κατατάσσει την αντίληψη για τις χώρες από -100% έως +100%, έδειξε ότι η καθαρή αντίληψη για τις ΗΠΑ είχε μεταβληθεί σε -16% από +22% πριν από δύο χρόνια, τοποθετώντας τις πίσω από τη Ρωσία με -11% και την Κίνα με +7%.

