Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος ότι ο Τραμπ έχει εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου, δήλωσε ο Λευκός Οίκος την Τετάρτη, και σχεδιάζει να συζητήσει το θέμα σε συνάντηση αργότερα την Τετάρτη με τον Γενικό Γραμματέα της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

«Ίσως ακούσετε απευθείας από τον Πρόεδρο μετά από αυτή τη συνάντηση αργότερα σήμερα το απόγευμα», δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Ο Τραμπ έχει θέσει το ζήτημα της πιθανής αποχώρησης – η οποία θα αντιμετωπίσει διακομματική αντίθεση στο Κογκρέσο – εν μέσω απογοήτευσης για το γεγονός ότι οι σύμμαχοι αρνήθηκαν να βοηθήσουν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Ο Τραμπ έχει διερευνήσει τρόπους για να αποδυναμώσει τη δέσμευση των ΗΠΑ στον οργανισμό. Ένας νόμος των ΗΠΑ του 2023 απαγορεύει σε έναν πρόεδρο να αποσύρει μονομερώς τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Για να γίνει αυτό, απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων στη Γερουσία ή κοινή νομοθετική πράξη του Κογκρέσου.

Συγκλονίζει η ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου που έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από 50 ημέρες διαδικτυακού βασανισμού (Video)

Μυστήριο στη NASA: Νεκρός και 9ος Αμερικανός επιστήμονας που συνδέεται με τα μυστικά διαστημικά προγράμματα

WSJ: Μια προσεκτική ματιά στα 10 αιτήματα του Ιράν – Τι μπορεί να δεχτούν οι ΗΠΑ και τι όχι