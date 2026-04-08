Συγκλονίζει η ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου που έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από 50 ημέρες διαδικτυακού βασανισμού (Video)

Στη δημοσιότητα επανέρχεται μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ και βαθιά θλίψη στην Κύπρο και τη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο 15χρονος Χριστόφορος έδωσε τέλος στη ζωή του έπειτα από μια εφιαλτική περίοδο διαδικτυακής κακοποίησης.

Άγνωστοι χρήστες παγίδευσαν τον ανήλικο μέσω διαδικτυακού παιχνιδιού, παρασύροντάς τον στη συνέχεια σε επικίνδυνα challenges, ασκώντας του αφόρητη πίεση και απειλώντας ευθέως την οικογένειά του. Ο πατέρας του παιδιού, συντετριμμένος, απευθύνει έκκληση προς όλους τους γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τους κινδύνους του ψηφιακού bullying.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του MEGA, ο Χριστόφορος ήταν ένα χαρούμενο και κοινωνικό παιδί, με ιδιαίτερη αγάπη για τα μαθηματικά και στενή σχέση με τους γονείς του. Ωστόσο, μέσα σε λίγες εβδομάδες, η συμπεριφορά του άλλαξε δραματικά, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν αόρατο αλλά επικίνδυνο «εχθρό» στο διαδίκτυο. Η περιπέτειά του διήρκεσε περίπου 50 ημέρες και ξεκίνησε όταν άγνωστα άτομα τον προσέγγισαν μέσα από online παιχνίδι, καταφέρνοντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του.

«Τις τελευταίες 50 μέρες, ο Χριστόφορος είχε αλλάξει εντελώς χαρακτήρα. Από ένα παιδί που ήταν χαρούμενος, πάντα με γέλιο, έγινε σαν ρομπότ», λέει ο πατέρας του.

Από το παιχνίδι στην παγίδα του φόβου

Ο ανήλικος, πιστεύοντας ότι είχε αποκτήσει νέους φίλους, οδηγήθηκε χωρίς να το αντιληφθεί σε σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, φτάνοντας μέχρι και το λεγόμενο «dark web». Εκεί, οι υποτιθέμενοι συνομήλικοί του άρχισαν να του επιβάλλουν μια σειρά από δοκιμασίες, με αντάλλαγμα τη συμμετοχή του στην «παρέα» τους.

Αρχικά, οι προκλήσεις έμοιαζαν αθώες, όμως σταδιακά εξελίχθηκαν σε ολοένα πιο επικίνδυνες και ψυχοφθόρες καταστάσεις, εγκλωβίζοντάς τον σε έναν φαύλο κύκλο διαδικτυακού εκφοβισμού.

«Διάφορα challenges σαν να φάει κορν φλέικς σε δυόμιση λεπτά. Και του λέω αυτή την ημέρα “Χριστόφορε γιατί τρως το κορν φλέικ σου τόσο γρήγορα;”. Και μου είπε “μπάμπα πρέπει”. Του δώσανε κι άλλα challenges. Του είπανε να μείνει ξύπνιος με την τηλεόραση κλειστή όλη νύχτα και να μην δικαιούται να ξαπλώσει», ανέφερε ο πατέρας του 15χρονου στο Mega.

Οι δράστες, προσποιούμενοι τους φίλους του, κατάφεραν να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα της οικογένειάς του. Από εκείνη τη στιγμή, οι απαιτήσεις τους έγιναν πιο σκληρές, συνοδευόμενες από απειλές. Αν ο Χριστόφορος δεν συμμορφωνόταν, τον εκβίαζαν με τη φράση: «Θα σκοτώσουμε τους γονείς σου».

«50 μέρες βασανισμός»

Η μαρτυρία του πατέρα αποτυπώνει το μέγεθος της τραγωδίας και της ψυχολογικής πίεσης που βίωνε ο 15χρονος: «Βασανισμός ήτανε, 50 μέρες βασανισμός. “Αν δεν κάνεις όλα τα challenges που σου δίνουμε, δεν θα σ’ αφήσουμε ήσυχο”. Και του δώσανε το τελευταίο το challenge και του είπανε “αν το κάνεις αυτό, σε αφήνουμε και εσένα και την οικογένειά σου ήσυχους”».

Με λόγια που συγκλονίζουν, ο ίδιος απευθύνει μήνυμα προς κάθε γονιό: «Αν ήξερα όλα αυτά που ξέρω σήμερα, ο Χριστόφορός μου θα ήταν παρών. Προσπαθώ πάντα να είμαι δυνατός, αλλά… θέλω σας παρακαλώ να προσέχετε τα παιδιά σας, να τα αγαπάτε, να τα λατρεύετε, να τα αγκαλιάζετε και να τους φεύγετε από αυτές τις σελίδες τις επικίνδυνες».

Η τραγωδία, που εκτυλίχθηκε το 2022, είχε συγκλονίσει τόσο τη Μεγάλη Βρετανία, όπου ζούσε η οικογένεια, όσο και την Κύπρο, από όπου καταγόταν. Μετά τον χαμό του παιδιού τους, οι γονείς του, Γιώργος και Αρετή, αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τους κινδύνους στο διαδίκτυο.

«Μετά από αυτό είναι το Minecraft και το Fortnite. Τα παιδιά που παίζουν νομίζουν πως ότι αυτοί είναι οι φίλοι τους αλλά η αλήθεια είναι πως ότι αυτοί δεν είναι οι φίλοι τους».

Δεν εντοπίστηκαν ποτέ οι δράστες

Παρά τις έρευνες, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι, καθώς αποδείχθηκε ότι τα άτομα με τα οποία επικοινωνούσε ο 15χρονος δεν ήταν πραγματικά πρόσωπα, αλλά ψεύτικοι λογαριασμοί.

«Τα τέσσερα άτομα που του μιλούσανε στο Discord, μετά, όταν ο Χριστόφορος “έφυγε”, του στείλανε μήνυμα και του είπανε “are you dead?”. Και μάθαμε μετά, όταν “έφυγε” ο Χριστόφορος, πως αυτοί οι τέσσερις που υποτίθεται δεν ξέρανε ο ένας τον άλλοn, ήταν το ίδιο IP address. Αυτό είναι φοβερό και δεν θα μπορείς να τους βρεις γιατί είναι μέσω του dark web», αποκαλύπτει ο πατέρας.

Την τελευταία ημέρα της ζωής του, ο Χριστόφορος απομονώθηκε στο δωμάτιό του. Η τελευταία φράση που άκουσε ο πατέρας του από εκείνον ήταν: «Μπαμπά, μπορώ να πάω να παίξω στο δωμάτιο μου;».

Αργότερα αποκαλύφθηκε πως, στην ίδια γειτονιά όπου διέμενε η οικογένεια στη Βρετανία, ακόμη εννέα παιδιά είχαν βρεθεί στο στόχαστρο των ίδιων διαδικτυακών δραστών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ταυτοποίηση.

Σήμερα, οι γονείς του 15χρονου συνεχίζουν τον αγώνα τους, με μοναδικό στόχο να ενημερώσουν και να προστατεύσουν άλλες οικογένειες από παρόμοιους κινδύνους.

Διαβάστε επίσης:

Μυστήριο στη NASA: Νεκρός και 9ος Αμερικανός επιστήμονας που συνδέεται με τα μυστικά διαστημικά προγράμματα

Γάζα: Νεκρός δημοσιογράφος του Al Jazeera σε ισραηλινή επίθεση με drones (Video)

WSJ: Μια προσεκτική ματιά στα 10 αιτήματα του Ιράν – Τι μπορεί να δεχτούν οι ΗΠΑ και τι όχι











