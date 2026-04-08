Γάζα: Νεκρός δημοσιογράφος του Al Jazeera σε ισραηλινή επίθεση με drones (Video)

Τη ζωή του έχασε, σύμφωνα με αναφορές, ο δημοσιογράφος του δικτύου Al Jazeera, Mohammed Wishah, σε ισραηλινή επίθεση με drones στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επίθεση φαίνεται να ήταν στοχευμένη στο όχημα του Wishah, μέσα στο οποίο βρισκόταν όταν δέχθηκε το χτύπημα.

Ο θάνατός του ανεβάζει τον αριθμό νεκρών Παλαιστίνιων δημοσιογράφων από τον Οκτώβριο του 2023 στη Γάζα στους 262.

