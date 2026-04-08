Γάζα: Νεκρός δημοσιογράφος του Al Jazeera σε ισραηλινή επίθεση με drones (Video)

Τη ζωή του έχασε, σύμφωνα με αναφορές, ο δημοσιογράφος του δικτύου Al Jazeera, Mohammed Wishah, σε ισραηλινή επίθεση με drones στη Λωρίδα της Γάζας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επίθεση φαίνεται να ήταν στοχευμένη στο όχημα του Wishah, μέσα στο οποίο βρισκόταν όταν δέχθηκε το χτύπημα.
Ο θάνατός του ανεβάζει τον αριθμό νεκρών Παλαιστίνιων δημοσιογράφων από τον Οκτώβριο του 2023 στη Γάζα στους 262.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
