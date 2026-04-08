WSJ: Μια προσεκτική ματιά στα 10 αιτήματα του Ιράν – Τι μπορεί να δεχτούν οι ΗΠΑ και τι όχι

Η Wall Street Journal αναλύει το σχέδιο 10 σημείων που πρότεινε το Ιράν για τη λήξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε ως «μια βάση για διαπραγμάτευση».

Όπως τονίζεται στο σχετικό άρθρο, τα δέκα σημεία απέχουν πολύ από τη θέση που είχε διατυπώσει ο Λευκός Οίκος τον Φεβρουάριο, πριν την έναρξη του πολέμου, όταν οι ΗΠΑ απαιτούσαν την κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την επιβολή περιορισμών στους βαλλιστικούς πυραύλους του.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνομιλίες, που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας δύο εβδομάδων που συμφώνησαν οι ΗΠΑ και το Ιράν, προγραμματίζεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή, 10/4.

Ακολουθεί η λίστα με τα δέκα αιτήματα του Ιράν, όπως δημοσιεύθηκαν από τα κρατικά Μέσα της χώρας, μαζί με την ανάλυση της WSJ μας για τα ζητήματα που θέτουν.

1. Εγγύηση μη επιθετικότητας

Αναπόφευκτα, αποτελεί προϋπόθεση για τη λήξη του πολέμου. Το Ιράν έχει προτείνει στους μεσολαβητές να αναλάβουν ρόλο εγγυητών η Κίνα ή η Ρωσία. Ένα ερώτημα είναι αν το Ισραήλ θα συμφωνήσει, δεδομένου ότι θεωρεί τη σύγκρουση με το Ιράν ως υπαρξιακή και μόνιμη. Ωστόσο, το Ισραήλ συμφώνησε στην εκεχειρία και χρειάζεται την αμερικανική στρατιωτική στήριξη σε οποιαδήποτε μελλοντική εκστρατεία, γεγονός που περιορίζει την ελευθερία δράσης του. Το Ιράν, επίσης, έχει δημιουργήσει κάποιο επίπεδο αποτροπής μέσω των πυραυλικών του επιθέσεων στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο θα μπορούσε να επαναλάβει σε περίπτωση νέας σύγκρουσης.

2. Το Ιράν θα συνεχίσει να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ

Αυτό θα αποτελούσε μεγάλη παραχώρηση εκ μέρους των ΗΠΑ, δίνοντας στο Ιράν σημαντική νέα πηγή εσόδων και διαπραγματευτική ισχύ. Το Ιράν, που έχει ουσιαστικά κλείσει το πέρασμα, θα εποπτεύει τη ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και ελπίζει να εγκαταστήσει σύστημα διοδίων. Για τους αραβικούς συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο, πρόκειται για εφιαλτικό σενάριο. Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν δηλώσει ότι θα ήταν απαράδεκτο το Ιράν να έχει τον έλεγχο του περάσματος μέσω του οποίου διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Ωστόσο, αυτό πλέον μπορεί να θεωρηθεί τετελεσμένο γεγονός. Το Ιράν έχει τον έλεγχο τώρα, θέλει να τον διατηρήσει, και μπορεί να το κάνει με περιστασιακές επιθέσεις σε πλοία.

3. Αποδοχή του ιρανικού δικαιώματος εμπλουτισμού ουρανίου

Κατ’ αρχάς, αυτό θα επέτρεπε στο Ιράν να συνεχίσει να παράγει καύσιμο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικών όπλων, ενώ οι ΗΠΑ απαιτούν τη λήξη του εμπλουτισμού και τη διάλυση βασικών πυρηνικών εγκαταστάσεων όπως οι Νατάνζ, Φορντό και Ισφαχάν. Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης. Προηγούμενοι γύροι συνομιλιών είχαν εξετάσει τρόπους με τους οποίους το Ιράν θα μπορούσε να διατηρήσει συμβολικά τον εμπλουτισμό, αλλά με αυστηρά όρια που μειώνουν τους κινδύνους.

4. Άρση όλων των κύριων κυρώσεων

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα άρουν οικονομικούς περιορισμούς στο Ιράν, αν συμφωνήσει στις απαιτήσεις τους για το πυρηνικό πρόγραμμα. Η άρση του εμπορικού εμπάργκο των ΗΠΑ, που βρίσκεται σε ισχύ από τη δεκαετία του 1980, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για αμερικανικές εταιρείες να συνάψουν συμφωνίες με την Ισλαμική Δημοκρατία, κάτι που η Τεχεράνη ενθαρρύνει ανοιχτά από τις συνομιλίες του Φεβρουαρίου. Παρ’ όλα αυτά, οι Αμερικανοί επενδυτές τείνουν να είναι επιφυλακτικοί λόγω των πολιτικών κινδύνων και του συχνά διεφθαρμένου και βαριά γραφειοκρατικού συστήματος της χώρας.

5. Άρση όλων των δευτερογενών κυρώσεων

Εάν αρθούν οι πρωτογενείς κυρώσεις, θα μπορούσαν να χαλαρώσουν και οι αμερικανικές απαγορεύσεις για τραπεζικές συναλλαγές και εμπόριο πετρελαίου με το Ιράν. Οι ΗΠΑ μπορούν να ασκήσουν πίεση στο Ιράν μέσω της κυριαρχίας τους στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, και η άρση αυτών των λεγόμενων δευτερογενών κυρώσεων θα μπορούσε να ανοίξει μια πηγή εσόδων για να στηρίξει την ταλαιπωρημένη οικονομία του Ιράν.

6. Κατάργηση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας

Το Ιράν επιθυμεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να άρει το εμπάργκο όπλων του 2025. Παρόμοιο εμπάργκο είχε αρθεί προηγουμένως, αλλά επιβλήθηκε εκ νέου πέρυσι, καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες των ευρωπαϊκών χωρών για την προμήθεια πυραύλων και drones του Ιράν στη Ρωσία, για τη στήριξη της εκστρατείας της στην Ουκρανία.

7. Κατάργηση των ψηφισμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ

Αυτό θα ήταν σημαντικό κέρδος για το Ιράν. Ωστόσο, η συμμόρφωσή του με τους μηχανισμούς ασφαλείας της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων είναι το κύριο μέσο πίεσης των ΗΠΑ, ώστε η Τεχεράνη να αναγκαστεί να παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Η άρση των αποφάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας θα ήταν περίπλοκη, δεδομένου του πλέγματος μέτρων και δικαιοδοσιών που εμπλέκουν τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεμονωμένα ευρωπαϊκά κράτη και τον ΟΗΕ, δίνοντας στα σκληροπυρηνικά στοιχεία στο Ιράν αρκετές ευκαιρίες να αντιδράσουν.

8. Καταβολή αποζημιώσεων στο Ιράν

Οι ΗΠΑ είναι απίθανο να το δεχτούν, αλλά το Ιράν και οι μεσολαβητές έχουν προτείνει επιβολή τελών στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, για χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της χώρας. Άλλες αραβικές χώρες πρότειναν τη χρήση των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων στο Κατάρ και αλλού για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της χώρας, ιδέα που το Ιράν δείχνει να δέχεται.

9. Αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή

Οι ΗΠΑ είχαν 40.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή πριν από τον πόλεμο. Ο Τραμπ επιθυμούσε να μειώσει αυτή την παρουσία, κλείνοντας βάσεις στη Συρία και μερικές στο Ιράκ. Ωστόσο, αυτές οι βάσεις είναι πλέον πιο σημαντικές για τις χώρες του Κόλπου, που αντιμετωπίζουν ένα πιο αποφασιστικό Ιράν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ήδη δηλώσει ότι θα ενισχύσουν τις σχέσεις ασφαλείας με τις ΗΠΑ. Αναλυτές εκτιμούν ότι η λήξη του πολέμου πιθανότατα θα απαιτήσει συνεχιζόμενο ρόλο των ΗΠΑ στην περιοχή.

10. Εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Το Ισραήλ αρνήθηκε να το αποδεχτεί αυτό και είναι απίθανο να πειστεί να σταματήσει τις επιθέσεις στο πλαίσιο των συνομιλιών. Το Ιράν παρέμεινε αμέτοχο τα τελευταία τρία χρόνια ενώ το Ισραήλ βομβάρδιζε τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τη Χαμάς στη Γάζα, και τους Χούθι της Υεμένης, οπότε μοιάζει δύσκολο να αποτελέσει αυτό εμπόδιο για τη συμφωνία.

