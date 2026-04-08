search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 18:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.04.2026 17:54

WSJ: Το Ισραήλ ενημερώθηκε αργά για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και δεν χάρηκε καθόλου

Το Ισραήλ, το οποίο δεν συμμετείχε επίσημα στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δεν ήταν ευχαριστημένο που έμαθε ότι η συμφωνία οριστικοποιήθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο και δεν ζητήθηκε η γνώμη του, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται τους μεσολαβητές και ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η έκταση της διαβούλευσης ήταν μια επικοινωνία του Προέδρου Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγο πριν ανακοινωθεί η κατάπαυση του πυρός, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ο Νετανιάχου συμφώνησε να συμμετάσχει στην κατάπαυση του πυρός, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι μεσολαβητές δήλωσαν ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν ήταν ευχαριστημένοι με τους όρους, συμπεριλαμβανομένης της σχεδιαζόμενης συμπερίληψης του Λιβάνου στη συμφωνία, καθώς το Ισραήλ θεωρεί το Ιράν και τον Λίβανο ξεχωριστά πεδία.

Ο Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη το πρωί ότι η συμφωνία δεν περιλάμβανε τον Λίβανο, σε αντίθεση με προηγούμενη δήλωση του Πακιστάν, το οποίο μεσολαβεί στις συνομιλίες.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, αλλά συνέχιζε να χτυπά τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3