WSJ: Το Ισραήλ ενημερώθηκε αργά για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και δεν χάρηκε καθόλου

Το Ισραήλ, το οποίο δεν συμμετείχε επίσημα στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δεν ήταν ευχαριστημένο που έμαθε ότι η συμφωνία οριστικοποιήθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο και δεν ζητήθηκε η γνώμη του, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται τους μεσολαβητές και ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η έκταση της διαβούλευσης ήταν μια επικοινωνία του Προέδρου Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγο πριν ανακοινωθεί η κατάπαυση του πυρός, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ο Νετανιάχου συμφώνησε να συμμετάσχει στην κατάπαυση του πυρός, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι μεσολαβητές δήλωσαν ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν ήταν ευχαριστημένοι με τους όρους, συμπεριλαμβανομένης της σχεδιαζόμενης συμπερίληψης του Λιβάνου στη συμφωνία, καθώς το Ισραήλ θεωρεί το Ιράν και τον Λίβανο ξεχωριστά πεδία.

Ο Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη το πρωί ότι η συμφωνία δεν περιλάμβανε τον Λίβανο, σε αντίθεση με προηγούμενη δήλωση του Πακιστάν, το οποίο μεσολαβεί στις συνομιλίες.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, αλλά συνέχιζε να χτυπά τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Διαβάστε επίσης:

