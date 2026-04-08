Μέση Ανατολή – Daily Mail: Ταπεινωμένος ο Τραμπ – Διόδια στο Ορμούζ από το Ιράν

Για ουσιαστική ταπείνωση του προέδρου των ΗΠΑ κάνει λόγο η βρετανική ταμπλόιντ εφημερίδα, Daily Mail, σχολιάζοντας τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με το Ιράν για 15 μέρες, προκειμένου να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το ιρανικό καθεστώς θέλει να βάλει στην τσέπη 1 εκατομμύριο δολάρια για κάθε πλοίο που θα περνά από το Στενό του Ορμούζ για δύο εβδομάδες, ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με ισχυρισμούς περιφερειακών αξιωματούχων.

Διόδια στο Ορμούζ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι το Ιράν συμφώνησε σε εκεχειρία δύο εβδομάδων και θα ανοίξει ξανά την κρίσιμη υδάτινη οδό, ενώ ένα ειρηνευτικό σχέδιο δέκα σημείων εξετάζεται και από τις δύο πλευρές. Οι ακριβείς όροι της συμφωνίας δεν έχουν αποκαλυφθεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Sky News σήμερα το πρωί: «Είναι πολύ καλά σημεία – και τα περισσότερα από αυτά έχουν αποτελέσει αντικείμενο πλήρους διαπραγμάτευσης. Αν δεν είναι καλό, θα επιστρέψουμε σε αυτό πολύ εύκολα».

Ωστόσο, νωρίτερα, περιφερειακός αξιωματούχος δήλωσε στο Associated Press ότι το Ιράν θέλει να επιβάλει διόδια έως και 1 εκατομμύριο δολάρια στα πλοία που θα περνούν από το Στενό κατά τη διάρκεια της περιόδου των δύο εβδομάδων. Το σχέδιο δέκα σημείων αναφέρει επίσης ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποδεχθούν τον συνεχιζόμενο έλεγχο του Στενού από την Τεχεράνη, να αναγνωρίσουν το δικαίωμά της στον εμπλουτισμό ουρανίου, να άρουν όλες τις κυρώσεις, να καταβάλουν αποζημιώσεις και να αποσύρουν όλα τα στρατεύματα από την περιοχή.

Το Ιράν θα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια τα χρήματα που θα συγκεντρώσει για την ανοικοδόμηση μετά από τη σύγκρουση που διήρκεσε εβδομάδες. Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «ολοκληρωτική και πλήρη νίκη». Αυτό έρχεται μετά από ισχυρισμούς ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είχε δώσει εντολή στους διαπραγματευτές του να προχωρήσουν προς μια συμφωνία, σύμφωνα με το Axios.

Ο ρόλος του Χαμενεΐ

Τρεις πηγές με γνώση του θέματος δήλωσαν στο ειδησεογραφικό μέσο ότι μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, οι μεσολαβητές είχαν την έγκριση των ΗΠΑ για μια επικαιροποιημένη πρόταση για την εκεχειρία προτού ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δώσει το «πράσινο φως» στους διαπραγματευτές του για την επίτευξη συμφωνίας.

«Χωρίς το πράσινο φως του, δεν θα υπήρχε συμφωνία», ανέφερε μία από τις πηγές. Σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα «βοηθήσουν με τη συσσώρευση της κίνησης στο Στενό του Ορμούζ», προσθέτοντας: «Θα βγουν πολλά λεφτά». Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι εάν σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν, θα σταματήσουν και οι ιρανικές επιχειρήσεις.

Ο στρατός της χώρας θα συντονίσει την ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X. Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα εμπλακούν τώρα σε διαπραγματεύσεις τις επόμενες δύο εβδομάδες, κερδίζοντας λίγο χρόνο για να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια μόνιμη διευθέτηση. Είναι απίθανο η διαδικασία να είναι ομαλή, αλλά στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, η τιμή του βαρελιού πετρελαίου έπεσε κάτω από το όριο των 100 δολαρίων για πρώτη φορά εδώ και ημέρες και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών εκτινάχθηκαν.

«Πολλή θετική δράση»

Μετά την επιβεβαίωση της συμφωνίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαιρέτισε «μια μεγάλη ημέρα για την παγκόσμια ειρήνη» μετά τη συμφωνία για παύση των επιθέσεων. Το Ιράν «αγανάκτησε» από τη σύγκρουση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, και τώρα θα υπάρξει «πολλή θετική δράση». Το Ισραήλ συμφώνησε επίσης να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ιράν για δύο εβδομάδες, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios, με την εκεχειρία να τίθεται σε ισχύ μόλις ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν αποδέχθηκε τη συμφωνία με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, έπειτα από παρέμβαση της Κίνας την τελευταία στιγμή, η οποία προέτρεψε την Τεχεράνη να δείξει ευελιξία σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, δήλωσαν τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι στους New York Times.

Ωστόσο, η συμφωνία εκεχειρίας έχει επίσης δεχθεί σκληρή κριτική, με τον Αμερικανό βουλευτή Μάξγουελ Φροστ να δηλώνει για τη συμφωνία: «Μια εκεχειρία της τελευταίας στιγμής δεν διαγράφει τις απερίσκεπτες αποφάσεις του προέδρου Τραμπ που μας οδήγησαν εδώ. Δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουμε εμπλακεί σε αυτόν τον παράνομο πόλεμο. Ο Τραμπ είναι ένας επικίνδυνος πολεμοκάπηλος που μας ώθησε σε αυτή την κρίση και απείλησε να διαπράξει εγκλήματα πολέμου».

Εκεχειρία στη Μέση Ανατολή: Θύελλα στο Ισραήλ – Για «ήττα» κατηγορεί η αντιπολίτευση τον Νετανιάχου

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο, πυρ ομαδόν κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ – Την Παρασκευή η έναρξη των συνομιλίων – Όλες οι εξελίξεις

Η Χεζμπολάχ σταματά τις επιθέσεις μετά τη συμφωνία για εκεχειρία – Ο στρατός καλεί τους εκτοπισμένους να μην επιστρέψουν στο νότιο Λίβανο