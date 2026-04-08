ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 11:09
Η Χεζμπολάχ σταματά τις επιθέσεις μετά τη συμφωνία για εκεχειρία – Ο στρατός καλεί τους εκτοπισμένους να μην επιστρέψουν στο νότιο Λίβανο

Η Χεζμπολάχ σταμάτησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τα πυρά εναντίον του βόρειου Ισραήλ και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν που ανακοινώθηκε νωρίτερα, είπαν στο Ρόιτερς τρεις λιβανικές πηγές που πρόσκεινται στη φιλοϊρανική οργάνωση.

Ο λιβανικός στρατός κάλεσε ωστόσο σήμερα το πρωί τους εκτοπισμένους να μην επιστρέψουν στις νότιες περιοχές της χώρας, όπου συνεχίζονται τα πλήγματα, καθώς το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά τον Λίβανο

Το Ισραήλ συνέχισε τα πλήγματα στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε νέα διαταγή εκκένωσης για την πόλη της Τύρου λέγοντας ότι θα την πλήξει σύντομα, αφού ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ αναμένεται να εκδώσει δήλωση για να παρουσιάσει την επίσημη θέση της σχετικά με την κατάπαυση του πυρός και τον ισχυρισμό του Νετανιάχου ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται, είπαν οι τρεις λιβανικές πηγές.

Εξάλλου ένοπλες ιρακινές φιλοϊρανικές παρατάξεις, σύμμαχες στους κόλπους της «Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ», ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναστέλλουν για δύο εβδομάδες τις επιθέσεις τους εναντίον των «εχθρικών βάσεων» στη χώρα και την περιοχή, μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

«Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ ανακοινώνει την αναστολή των επιχειρήσεών της στο Ιράκ και στην περιοχή για δύο εβδομάδες», ανέφερε η συμμαχία σε ανακοίνωσή της στο Telegram.

