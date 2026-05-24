search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 00:17
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.05.2026 23:36

Φλέγεται ο Πειραιάς: Στους δρόμους οι οπαδοί του Ολυμπιακού για το τέταρτο ευρωπαϊκό (Videos/Photos)

24.05.2026 23:36
peiraias osfp

Στους δρόμους βγήκαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ομάδας.

Μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Πειραιάς γέμισε από «ερυθρόλευκους» φιλάθλους, ενώ αντίστοιχο κλίμα ενθουσιασμού επικράτησε σε κάθε σημείο της Ελλάδας όπου υπάρχουν φίλοι των Πειραιωτών.

Ο Πειραιάς γιορτάζει την ευρωπαϊκή κούπα

Ο Πειραιάς γιορτάζει την επιστροφή της κούπας της EuroLeague στο λιμάνι, μετά τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Με τη λήξη του σπουδαίου τελικού, οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, βγαίνοντας στους δρόμους για να γιορτάσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ομάδας.

Ντελίριο ενθουσιασμού σε όλη την Ελλάδα

Όπου υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού ανά την Ελλάδα, επικρατεί ντελίριο ενθουσιασμού για την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα.

Χαρά, ενθουσιασμός και πανζουρλισμός για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του, με μια «κόκκινη λάβα» να έχει ξεχυθεί στους δρόμους του Πειραιά για να γλεντήσει τη μεγάλη επιτυχία.

Την ίδια ώρα, το Δημοτικό Θέατρο, σύμβολο του Πειραιά στο κέντρο της πόλης, φωταγωγήθηκε στα χρώματα του συλλόγου.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν θα γίνουν ανεκτές προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας»: Μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. για τον τελικό του F4 της Euroleague

Γιαννακόπουλος: «Πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί κι αυτό είναι δική μου δουλειά»

Μουντιάλ 2026: Στο Μεξικό η «βάση» της εθνικής Ιράν με την έγκριση της FIFA

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mpartzwkas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το ξέσπασμα χαράς του Μπαρτζώκα για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό και η αγκαλιά με τους Αγγελόπουλους: «Το αξίζαμε» (Photos)

peiraias osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φλέγεται ο Πειραιάς: Στους δρόμους οι οπαδοί του Ολυμπιακού για το τέταρτο ευρωπαϊκό (Videos/Photos)

euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Η Χρυσή Βίβλος της διοργάνωσης μετά την κατάκτηση του Ολυμπιακού

mitsotakis syndereio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Ολυμπιακό για την κορυφή της EuroLeague

osfp2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Ρεάλ 92-85: Στην κορυφή της Ευρώπης, έραψαν το 4ο αστέρι οι Πειραιώτες!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

walkcup
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 (τελικό): Κόκκινος ο τίτλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 00:11
mpartzwkas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το ξέσπασμα χαράς του Μπαρτζώκα για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό και η αγκαλιά με τους Αγγελόπουλους: «Το αξίζαμε» (Photos)

peiraias osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φλέγεται ο Πειραιάς: Στους δρόμους οι οπαδοί του Ολυμπιακού για το τέταρτο ευρωπαϊκό (Videos/Photos)

euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Η Χρυσή Βίβλος της διοργάνωσης μετά την κατάκτηση του Ολυμπιακού

1 / 3