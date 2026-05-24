Φλέγεται ο Πειραιάς: Στους δρόμους οι οπαδοί του Ολυμπιακού για το τέταρτο ευρωπαϊκό (Videos/Photos)

Στους δρόμους βγήκαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ομάδας.

Μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Πειραιάς γέμισε από «ερυθρόλευκους» φιλάθλους, ενώ αντίστοιχο κλίμα ενθουσιασμού επικράτησε σε κάθε σημείο της Ελλάδας όπου υπάρχουν φίλοι των Πειραιωτών.

Ο Πειραιάς γιορτάζει την επιστροφή της κούπας της EuroLeague στο λιμάνι, μετά τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ντελίριο ενθουσιασμού σε όλη την Ελλάδα

Χαρά, ενθουσιασμός και πανζουρλισμός για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του, με μια «κόκκινη λάβα» να έχει ξεχυθεί στους δρόμους του Πειραιά για να γλεντήσει τη μεγάλη επιτυχία.

Την ίδια ώρα, το Δημοτικό Θέατρο, σύμβολο του Πειραιά στο κέντρο της πόλης, φωταγωγήθηκε στα χρώματα του συλλόγου.

