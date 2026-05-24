«Δεν θα γίνουν ανεκτές προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας»: Μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. για τον τελικό του F4 της Euroleague

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα ισχύσουν κατά την είσοδο των φιλάθλων στον αποψινό τελικό του EuroLeague Final Four Athens 2026 στο ΟΑΚΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., η είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, με τα στοιχεία να πρέπει να αντιστοιχούν πλήρως σε εκείνα του κατόχου του εισιτηρίου.

Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία προσπάθεια παραβίασης των κανόνων ασφαλείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Ενόψει του σημερινού τελικού του Final Four, ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Παρακαλούμε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους».

Πώς θα γίνει η μετακίνηση των φιλάθλων

Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε και επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 17:00, ενώ οι συρμοί με προορισμό το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 18:00 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ενόψει της διεξαγωγής του τελικού αγώνα του Final Four της EuroLeague 2026, την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 21:00 στο Ο.Α.Κ.Α. «TELEKOM CENTER ATHENS», και σε συνέχεια του από 21-05-2026 Δελτίου Τύπου σχετικά με τα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της διοργάνωσης, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται επικαιροποιημένες ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων.

Υπενθυμίζεται ότι οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία και με πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα.

Ειδικότερα:

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από ώρα 17:00, ενώ οι συρμοί, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, θα αναχωρήσουν στις 18:00 με προορισμό το Ο.Α.Κ.Α..

Οι φίλαθλοι της Real Madrid θα συγκεντρωθούν από ώρα 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ η μετακίνησή τους προς το Ο.Α.Κ.Α. θα πραγματοποιηθεί οργανωμένα με λεωφορεία.

Επισημαίνεται ότι την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί ο τελικός αγώνας νέων της διοργάνωσης και, ως εκ τούτου, οι πύλες του Ο.Α.Κ.Α. θα ανοίξουν από ώρα 15:00.

Επισημαίνεται ότι, δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο η προσέγγιση τόσο της αθλητικής εγκατάστασης, όσο και των σημείων συγκέντρωσης, αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας παραβίασης της ανωτέρω διαδικασίας θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στον χώρο, τα άτομα θα απομακρύνονται και σε βάρος τους θα κινούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν έγκαιρα στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αστυνομικών δυνάμεων και των διοργανωτών, καθώς και να μην προσεγγίζουν την εγκατάσταση χωρίς τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή φαινόμενα συνωστισμού.

Η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας θα είναι καθολική, αυστηρή και χωρίς εξαιρέσεις.».

