search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:03
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.07.2026 10:53

Μαύρος για τάσεις MRB: Δεν φαίνεται αυτοδυναμία – O Tσίπρας ανεβαίνει, η Καρυστιανού πέφτει

10.07.2026 10:53
mauros-gia-taseis-mrb-de-fainetai-autodunamia-apo-tis-protes-ekloges-o-tsipras-emfanizei-stadiaki-auxisi-apodohis-i-karustianou-to-anapodo

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τις βασικές τάσεις που καταγράφει η εξαμηνιαία έρευνα της MRB για την περίοδο Δεκεμβρίου 2025 – Ιουνίου 2026 ανέλυσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Αναφερόμενος στις επόμενες εθνικές εκλογές, εκτίμησε ότι δεν διαφαίνεται, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, προοπτική αυτοδυναμίας.

Όπως είπε, η αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή αποσκοπεί κυρίως στη μέγιστη δυνατή συσπείρωση της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.

Εκτίμησε ακόμη ότι η πορεία της Νέας Δημοκρατίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον χρόνο και την έκταση των οικονομικών μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι εάν οι παρεμβάσεις μετατεθούν για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενδέχεται να επηρεαστεί και ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών.

Σχολιάζοντας την πορεία του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος της MRB ανέφερε ότι η αποδοχή του εμφανίζει αργή, αλλά σταθερή άνοδο τους τελευταίους μήνες, την ώρα που η δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού παρουσιάζει έντονα σημάδια υποχώρησης.

Κατά την εκτίμησή του, η απουσία ισχυρής και ανταγωνιστικής αντιπολίτευσης λειτουργεί ευνοϊκά για τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς οι πολίτες εμφανίζονται περισσότερο επιεικείς απέναντι στα λάθη του.

Διαβάστε επίσης

Ο Γιώργος Παπανδρέου έπιασε την κιθάρα και έκλεψε την παράσταση στο Συμπόσιο της Σύμης

Ο Κακλαμάνης τρολάρει τον Τσίπρα: Η Γιαννακοπούλου μαζεύει για πλάκα διπλάσιο κόσμο (Video)

Ο Μητσοτάκης και οι Βρετανοί πρωθυπουργοί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
symeonidou_syriza
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Συμεωνίδου κουμανταδόρος στην Κουμουνδούρου έτοιμη να επαναλάβει το… Γκάζι

tautotitew-new-2048×1364
ΕΛΛΑΔΑ

Nέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου στις 3 Αυγούστου – Τι θα συμβεί σε όσους δεν έχουν πάρει τις καινούργιες

vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στη Ρόδο: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε υποστεί πνιγμονή

georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει ο Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά και υπάρχει μάρτυρας – «Αδωνισμός, τοξικότητα και πανικός» απάντησε η ΕΛΑΣ

modelo-haaland4
LIFESTYLE

Η Ρωσίδα καλλονή που έγινε viral για την ομοιότητά της με τον Έρλινγκ Χάαλαντ (Photos – Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

seires-new
MEDIA

Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

7026346
ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη - Το προφίλ των συλληφθέντων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:03
symeonidou_syriza
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Συμεωνίδου κουμανταδόρος στην Κουμουνδούρου έτοιμη να επαναλάβει το… Γκάζι

tautotitew-new-2048×1364
ΕΛΛΑΔΑ

Nέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου στις 3 Αυγούστου – Τι θα συμβεί σε όσους δεν έχουν πάρει τις καινούργιες

vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στη Ρόδο: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε υποστεί πνιγμονή

1 / 3