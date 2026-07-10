Μαύρος για τάσεις MRB: Δεν φαίνεται αυτοδυναμία – O Tσίπρας ανεβαίνει, η Καρυστιανού πέφτει

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Τις βασικές τάσεις που καταγράφει η εξαμηνιαία έρευνα της MRB για την περίοδο Δεκεμβρίου 2025 – Ιουνίου 2026 ανέλυσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Αναφερόμενος στις επόμενες εθνικές εκλογές, εκτίμησε ότι δεν διαφαίνεται, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, προοπτική αυτοδυναμίας.

Όπως είπε, η αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή αποσκοπεί κυρίως στη μέγιστη δυνατή συσπείρωση της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.

Εκτίμησε ακόμη ότι η πορεία της Νέας Δημοκρατίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον χρόνο και την έκταση των οικονομικών μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι εάν οι παρεμβάσεις μετατεθούν για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενδέχεται να επηρεαστεί και ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών.

Σχολιάζοντας την πορεία του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος της MRB ανέφερε ότι η αποδοχή του εμφανίζει αργή, αλλά σταθερή άνοδο τους τελευταίους μήνες, την ώρα που η δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού παρουσιάζει έντονα σημάδια υποχώρησης.

Κατά την εκτίμησή του, η απουσία ισχυρής και ανταγωνιστικής αντιπολίτευσης λειτουργεί ευνοϊκά για τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς οι πολίτες εμφανίζονται περισσότερο επιεικείς απέναντι στα λάθη του.

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