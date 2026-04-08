Τραμπ: «Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου» – Απειλεί με δασμούς 50% τις χώρες που θα εξοπλίσουν στρατιωτικά το Ιράν

Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, στο οποίο έχει συμβεί «αλλαγή καθεστώτος» και θα συζητήσουν την άρση των δασμών και των κυρώσεων με την Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού κήρυξε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων.

«Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ θα «συνεργαστούν» με το Ιράν για την εξόρυξη πυρηνικού υλικού που «θάφτηκε» από τους βομβαρδισμούς του 2025

«Μιλάμε και θα μιλάμε για ελάφρυνση δασμών και κυρώσεων με το Ιράν», συμπλήρωσε.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει στρατιωτικό οπλισμό στο Ιράν θα αντιμετωπίσει αμέσως δασμό 50% σε οποιαδήποτε αγαθά εξάγονται στις ΗΠΑ.

Συμπλήρωσε ότι πολλά από τα 15 σημεία του σχεδίου των ΗΠΑ που προτάθηκαν στο Ιράν έχουν συμφωνηθεί.

