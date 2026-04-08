ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 16:32
08.04.2026 15:19

Τραμπ: «Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου» – Απειλεί με δασμούς 50% τις χώρες που θα εξοπλίσουν στρατιωτικά το Ιράν

Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, στο οποίο έχει συμβεί «αλλαγή καθεστώτος» και θα συζητήσουν την άρση των δασμών και των κυρώσεων με την Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού κήρυξε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων.

«Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ θα «συνεργαστούν» με το Ιράν για την εξόρυξη πυρηνικού υλικού που «θάφτηκε» από τους βομβαρδισμούς του 2025

«Μιλάμε και θα μιλάμε για ελάφρυνση δασμών και κυρώσεων με το Ιράν», συμπλήρωσε.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει στρατιωτικό οπλισμό στο Ιράν θα αντιμετωπίσει αμέσως δασμό 50% σε οποιαδήποτε αγαθά εξάγονται στις ΗΠΑ.

Συμπλήρωσε ότι πολλά από τα 15 σημεία του σχεδίου των ΗΠΑ που προτάθηκαν στο Ιράν έχουν συμφωνηθεί.

Διαβάστε επίσης:

Το χάος του Τραμπ βοηθά τις Βρυξέλλες να πουλήσουν περισσότερο χρέος της ΕΕ

Η Χεζμπολάχ σταματά τις επιθέσεις μετά τη συμφωνία για εκεχειρία – Ο στρατός καλεί τους εκτοπισμένους να μην επιστρέψουν στο νότιο Λίβανο

Η πλάνη του σύντομου πολέμου, το λάθος που επαναλαμβάνεται και οδηγεί σε χάος

MEDIA

Flashback από το 2008: Κωνσταντοπούλου και Στραβελάκης συγκρούστηκαν για το παραποιημένο βίντεο από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι διεθνείς αγορές «ανασαίνουν» εν αναμονή του ανοίγματος του Ορμούζ: Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο, άλμα στις μετοχές

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτα αντικείμενα

LIFESTYLE

Η μητριά του Μάθιου Πέρι λέει ότι η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» πρέπει να τιμωρηθεί με τη μέγιστη ποινή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Κουβά» θα πάει η «μεγάλη τομή» Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο, πυρ ομαδόν κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ - Την Παρασκευή η έναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις

ΚΑΛΧΑΣ

Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

ΕΛΛΑΔΑ

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

