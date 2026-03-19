Η εμπορική συμφωνία που υπεγράφη το περασμένο καλοκαίρι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επικύρωση της οποίας από τους Ευρωπαίους ήταν σε νεκρό σημείο εδώ και μήνες, έλαβε σήμερα ένα πρώτο «πράσινο φως» από επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου.
Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την κατάργηση των τελωνειακών δασμών στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων στην ΕΕ, όπως είχαν δεσμευθεί οι Βρυξέλλες, συνδυάζοντάς την με συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας.
Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν:
Η Επιτροπή συνόδευσε την εφαρμογή της συμφωνίας με ρήτρες διασφάλισης που επιτρέπουν:
Η εφαρμογή της συμφωνίας, που υπεγράφη στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, θα πρέπει πλέον να εγκριθεί από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου σε ημερομηνία που αναμένεται να ανακοινωθεί. Η πρόσφατη ψηφοφορία (29 υπέρ, 9 κατά, 1 αποχή) δείχνει πως η συμφωνία είναι πλέον σε καλό δρόμο.
Μετά την υπογραφή της, η συμφωνία επικρίθηκε σφόδρα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πολλοί ηγέτες κατηγόρησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεγάλες παραχωρήσεις προς την Ουάσινγκτον. Ωστόσο, η μείωση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 15% βοήθησε να καμφθούν οι αντιδράσεις.
Η διαδικασία έγκρισης σταμάτησε δύο φορές στις αρχές του 2025:
Παρά τις νομικές αβεβαιότητες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά πως οι ΗΠΑ είναι δεσμευμένες στη συμφωνία. Παρ’ όλα αυτά, η Ουάσινγκτον προκάλεσε νέα αναταραχή την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοινώνοντας έρευνες για το εμπόριο με στόχο την ΕΕ, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα εφαρμογή υπερβολικών δασμών.
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση έως τις 15 Μαΐου για την έκπτωση 4% λόγω εφάπαξ εξόφλησης του φόρου
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκρηκτική άνοδος σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο – Πάνω από τα 113 δολάρια το μπρεντ, στο +35% το αέριο
Νέα μέτρα για πρώτη κατοικία λόγω πίεσης στα νοικοκυριά για αποφυγή κόκκινων δανείων και πλειστηριασμών
