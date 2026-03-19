Η εμπορική συμφωνία που υπεγράφη το περασμένο καλοκαίρι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επικύρωση της οποίας από τους Ευρωπαίους ήταν σε νεκρό σημείο εδώ και μήνες, έλαβε σήμερα ένα πρώτο «πράσινο φως» από επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου.

Η απόφαση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την κατάργηση των τελωνειακών δασμών στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων στην ΕΕ, όπως είχαν δεσμευθεί οι Βρυξέλλες, συνδυάζοντάς την με συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν:

Μείωση των δασμών στο 15% στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων.

στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων. Υποχώρηση από το 30% που είχε απειλήσει να επιβάλει αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ρήτρες διασφάλισης και επόμενα βήματα

Η Επιτροπή συνόδευσε την εφαρμογή της συμφωνίας με ρήτρες διασφάλισης που επιτρέπουν:

Τη μείωση της περιόδου κατάργησης των ευρωπαϊκών δασμών σε δύο χρόνια. Την καθυστέρηση ή αναστολή της συμφωνίας, αν οι ΗΠΑ αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Η εφαρμογή της συμφωνίας, που υπεγράφη στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, θα πρέπει πλέον να εγκριθεί από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου σε ημερομηνία που αναμένεται να ανακοινωθεί. Η πρόσφατη ψηφοφορία (29 υπέρ, 9 κατά, 1 αποχή) δείχνει πως η συμφωνία είναι πλέον σε καλό δρόμο.

Το παρασκήνιο: Από τις επικρίσεις στην εξομάλυνση

Μετά την υπογραφή της, η συμφωνία επικρίθηκε σφόδρα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πολλοί ηγέτες κατηγόρησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεγάλες παραχωρήσεις προς την Ουάσινγκτον. Ωστόσο, η μείωση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 15% βοήθησε να καμφθούν οι αντιδράσεις.

Η διαδικασία έγκρισης σταμάτησε δύο φορές στις αρχές του 2025:

Ιανουάριος: Οι βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Γροιλανδία οδήγησαν σε αναστολή εργασιών.

Οι βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ στη οδήγησαν σε αναστολή εργασιών. Φεβρουάριος: Η ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ της πλειονότητας των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2025, προκάλεσε νέα αναμονή για «διευκρινίσεις».

Η νέα αναταραχή

Παρά τις νομικές αβεβαιότητες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά πως οι ΗΠΑ είναι δεσμευμένες στη συμφωνία. Παρ’ όλα αυτά, η Ουάσινγκτον προκάλεσε νέα αναταραχή την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοινώνοντας έρευνες για το εμπόριο με στόχο την ΕΕ, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα εφαρμογή υπερβολικών δασμών.

