ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 10:49
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκρηκτική άνοδος σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο – Πάνω από τα 113 δολάρια το μπρεντ, στο +35% το αέριο

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο μετά την επίθεση του Ισραήλ στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν, γεγονός που ώθησε την Τεχεράνη να ανταποδώσει με επίθεση σε ένα σημαντικό συγκρότημα υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ και πυροδότησε φόβους για ευρύτερες διαταραχές στην προσφορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent σημείωσαν άνοδο 6% στα 113,87 δολάρια ανά βαρέλι στις 4:03 π.μ. της Πέμπτης, αφού νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είχαν αγγίξει τα 115,10 δολάρια ανά βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ήταν 1% υψηλότερο στα 97,26 δολάρια ανά βαρέλι, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση είχε φτάσει τα 100,02 δολάρια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου στις ΗΠΑ ήταν 4,1% υψηλότερα, αφού σημείωσαν άνοδο 6,3%. Εν τω μεταξύ, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο έως και 35% στις πρώτες συναλλαγές.

Την Τετάρτη, το Ισραήλ επιτέθηκε στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν, μια υπεράκτια εγκατάσταση που το Ιράν μοιράζεται με το Κατάρ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εγκατάσταση του είδους στον κόσμο. Λίγο αργότερα, το Ιράν επιτέθηκε στην βιομηχανική πόλη Ras Laffan — όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής LNG στον κόσμο, το οποίο αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου LNG.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί προηγούμενες προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη σχετικά με πιθανές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Κόλπου, ταράζοντας τις αγορές που είναι ήδη ευαίσθητες στον γεωπολιτικό κίνδυνο και προκαλώντας ανησυχίες για περαιτέρω αστάθεια στον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας. Η QatarEnergy δήλωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν «εκτεταμένες ζημιές» στις εγκαταστάσεις της. Tο Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανέφερε ότι η πολιτική άμυνα της χώρας είχε θέσει υπό έλεγχο όλες τις πυρκαγιές στη βιομηχανική περιοχή Ras Laffan.

