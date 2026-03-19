Νέα μέτρα για πρώτη κατοικία λόγω πίεσης στα νοικοκυριά για αποφυγή κόκκινων δανείων και πλειστηριασμών

Η εντεινόμενη πίεση στα εισοδήματα των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με την αυξημένη επιβάρυνση από τις δανειακές υποχρεώσεις, επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο δημιουργίας νέας γενιάς κόκκινων δανείων.

Η άνοδος των επιτοκίων και το αυξημένο κόστος διαβίωσης δυσκολεύουν ολοένα και περισσότερους δανειολήπτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέα αύξηση των καθυστερήσεων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση προχωρά σε νέα μέτρα για την πρώτη κατοικία, επιδιώκοντας να περιορίσει την έκταση των πλειστηριασμών και να ενισχύσει τις δυνατότητες ρύθμισης οφειλών πριν αυτές καταστούν μη διαχειρίσιμες.

Η νέα παρέμβαση για την προστασία της πρώτης κατοικίας εντάσσεται σε αυτή τη συγκυρία αυξημένων πιέσεων, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί, μέσω της βελτίωσης του εξωδικαστικού μηχανισμού, να προλάβει την επιδείνωση της κατάστασης. Η εμπειρία της προηγούμενης δεκαετίας έχει δείξει ότι η καθυστέρηση στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους οδηγεί σε συσσώρευση οφειλών, αύξηση των πλειστηριασμών και τελικά σε ευρύτερες επιπτώσεις για την οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, η έγκαιρη ενεργοποίηση εργαλείων ρύθμισης και προστασίας της κατοικίας αποκτά κρίσιμο ρόλο, καθώς λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι σε μια νέα δυναμική δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δυνατότητα διαχωρισμού της πρώτης κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δίνει σε οφειλέτες που βρίσκονται στα όρια της εξυπηρέτησης των δανείων τους ένα εργαλείο για να διασώσουν τη βασική τους στέγη, χωρίς να «φορτώνονται» στον υπολογισμό της ρύθμισης ακίνητα που δεν συνδέονται άμεσα με την καθημερινή τους διαβίωση.

Η ουσία της παρέμβασης βρίσκεται ακριβώς εκεί: στη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης και στη δημιουργία πιο ρεαλιστικών όρων αποπληρωμής. Με βάση τη νέα προσέγγιση, η δόση και το «κούρεμα» διαμορφώνονται κυρίως από την αξία της κύριας κατοικίας και τα εισοδήματα, περιορίζοντας τον κίνδυνο αποτυχίας της ρύθμισης.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ένα αυξανόμενο ποσοστό δανειοληπτών δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ιδιαίτερα μετά την άνοδο των επιτοκίων. Η επιβάρυνση αυτή, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαβίωσης, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου ακόμη και συνεπείς δανειολήπτες μπορεί να βρεθούν σε αδυναμία πληρωμής.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η διαμόρφωση πιο «ευέλικτων» ρυθμίσεων λειτουργεί ως ανάχωμα. Στόχος είναι να διατηρηθούν τα δάνεια σε καθεστώς εξυπηρέτησης και να αποφευχθεί ένα νέο κύμα καθυστερήσεων που θα επηρέαζε τόσο τους ισολογισμούς των τραπεζών όσο και τη συνολική οικονομική σταθερότητα.

Την ίδια στιγμή, η πρόβλεψη για εκποίηση των λοιπών ακινήτων δείχνει ότι η παρέμβαση δεν αφορά μόνο την κοινωνική διάσταση, αλλά και τη συνολική διαχείριση του χρέους. Η αξιοποίηση της περιουσίας ενσωματώνεται πλέον πιο άμεσα στη διαδικασία, ώστε να περιοριστούν οι εκκρεμότητες που στο παρελθόν επιβάρυναν τις ρυθμίσεις.

Το ζητούμενο για το οικονομικό επιτελείο είναι διπλό: από τη μία να μειωθεί η πίεση στα νοικοκυριά και από την άλλη να αποφευχθεί η επανάληψη φαινομένων μαζικών πλειστηριασμών. Η κοινωνική και πολιτική διάσταση του ζητήματος παραμένει έντονη, καθώς η απώλεια κατοικίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ταχύτητα των διαδικασιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η επιτάχυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού επιχειρεί να δώσει άμεσες λύσεις, πριν οι οφειλές καταστούν μη διαχειρίσιμες.

Το αν η νέα ρύθμιση θα αποδώσει θα εξαρτηθεί από την έκταση της εφαρμογής της και από το κατά πόσο οι όροι που προκύπτουν θα είναι πράγματι βιώσιμοι για τους οφειλέτες. Σε κάθε περίπτωση, η κατεύθυνση είναι σαφής: πρόληψη αντί διαχείρισης κρίσης, σε μια συγκυρία όπου οι αντοχές των νοικοκυριών δοκιμάζονται εκ νέου.

