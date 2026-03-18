ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 19:53
Στα 110 δολάρια φτάνει το πετρέλαιο στην Ευρώπη μετά το χτύπημα στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον Κόλπο

Νέα άνοδο κατέγραψε το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας φτάνοντας τα 109,5 δολάρια το βαρέλι μετά το αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα στις εγκαταστάσεις του κοιτάσματος φυσικού αερίου του Νότιου Παρς. Το αμερικανικό αργό WTI κυμαινόταν στα 99,37 δολάρια το βαρέλι (+3%) γύρω στις 17.00, ώρα Ελλάδας.

Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινείται επίσης ανοδικά, στα 55,53 ευρώ ανά μεγαβατώρα (+7,70%).

Αντίστροφη είναι η τάση στα Χρηματιστήρια. Με την έναρξη της συνεδρίασης στη Γουόλ Στριτ, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρούσε κατά 0,83% και ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας κατά 0,52%. Στο «κόκκινο» βρίσκονται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: -0,83% στη Φραγκφούρτη, -0,88% στο Λονδίνο, οριακή πτώση -0,05% στο Παρίσι.

Εν τω μεταξύ, η πυρκαγιά στο κοίτασμα φυσικού αερίου του Νότιου Παρς τέθηκε υπό έλεγχο, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο έναν τοπικό αξιωματούχο.

Νωρίτερα, το ίδιο πρακτορείο είχε μεταδώσει ότι μπήκαν στο στόχαστρο πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Νότιο Παρς, ένα υπεράκτιο πεδίο αερίου το οποίο μοιράζεται το Ιράν με το Κατάρ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν την επίθεση σημειώνοντας ότι η στοχοθέτηση ενεργειακών εγκαταστάσεων που συνδέονται με το κοίτασμα αυτό συνιστά απειλή για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Τόνισαν επίσης ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η στοχοθέτηση υποδομών ζωτικής σημασίας και να τηρείται το διεθνές δίκαιο.

