ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 09:57
Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

18.03.2026 08:30

Η «μαύρη» εργασία επιμένει παρά τους συνεχείς ελέγχους και τα υψηλά πρόστιμα στην αγορά

18.03.2026 08:30
Αν κάτι παραμένει σταθερό στην ελληνική αγορά εργασίας, αυτό είναι η ανθεκτικότητα της αδήλωτης εργασίας. Παρά τα διαδοχικά κύματα ελέγχων, τις αυστηρές κυρώσεις και τη ρητορική περί «μηδενικής ανοχής», το φαινόμενο όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά συνεχίζει να εμφανίζεται με αξιοσημείωτη επιμονή στους ίδιους, γνωστούς κλάδους.

Εστίαση, τουρισμός, λιανεμπόριο, συνεργεία, πρατήρια καυσίμων, κατασκευές, υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης: οι τομείς όπου καταγράφονται οι περισσότερες παραβάσεις δεν αλλάζουν. Ούτε, όμως, φαίνεται να αλλάζει και η ουσία του προβλήματος. Η αδήλωτη εργασία εξακολουθεί να αποτελεί «εργαλείο» μείωσης κόστους για μέρος της αγοράς, την ώρα που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προσπαθούν να την περιορίσουν με πρόστιμα και ελέγχους.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Μόνο το 2025 καταγράφηκαν 1.359 περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπέρασαν τα 15,6 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για σημαντικά ποσά, που ωστόσο δεν φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά στον βαθμό που θα περίμενε κανείς. Αντίθετα, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή ενός φαινομένου που προσαρμόζεται και επιβιώνει.

Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρές κυρώσεις: 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, με δυνατότητα εκτόξευσης έως και τις 31.500 ευρώ σε περιπτώσεις επανάληψης της παράβασης. Επιπλέον, προβλέπονται πρόστιμα για απασχόληση ανέργων που λαμβάνουν επίδομα, για αλλοδαπούς χωρίς άδεια εργασίας, για καταβολή μισθών κάτω από τα προβλεπόμενα όρια ή για παράνομο «δανεισμό» προσωπικού.

Παράλληλα, οι έλεγχοι επεκτείνονται και εντατικοποιούνται. Οι επιθεωρητές έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν κάθε στοιχείο που αφορά τη λειτουργία μιας επιχείρησης: από τις άδειες λειτουργίας και τα στοιχεία ασφάλισης μέχρι παρουσιολόγια, δελτία παρουσίας και τα δεδομένα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε περιπτώσεις άρνησης συνεργασίας, επιβάλλονται επιπλέον κυρώσεις.

Κι όμως, παρά το αυστηρό πλαίσιο και την αυξημένη επιτήρηση, η καθημερινότητα της αγοράς δείχνει ότι η εφαρμογή των κανόνων δεν είναι αυτονόητη. Σε πολλούς χώρους εργασίας, ειδικά σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, η «ευελιξία» μεταφράζεται συχνά σε παραβίαση των κανόνων, με εργαζόμενους να απασχολούνται χωρίς δήλωση ή με όρους που απέχουν από τα προβλεπόμενα.

Την ίδια στιγμή, ανακοινώνονται νέες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με στόχο – όπως επισημαίνεται – να ενισχυθεί η γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει αν το πρόβλημα είναι θέμα ενημέρωσης ή αν πρόκειται για βαθύτερη παθογένεια της αγοράς εργασίας.

Γιατί όταν ένα φαινόμενο επανέρχεται κάθε χρόνο με τα ίδια χαρακτηριστικά, παρά τα αυστηρά πρόστιμα και τους εντατικούς ελέγχους, τότε ίσως η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στην αύξηση των κυρώσεων. Ίσως βρίσκεται και στην ίδια τη δομή της αγοράς, στις πιέσεις κόστους, αλλά και στην ανοχή που συχνά επιδεικνύεται στην πράξη.

Έτσι, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα αυξάνονται, η αδήλωτη εργασία δείχνει να διατηρεί τη θέση της. Και τελικά, το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξουν νέες εξορμήσεις ελέγχων, αλλά αν – κάποια στιγμή – θα αλλάξει ουσιαστικά η εικόνα στην αγορά εργασίας ή αν θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το ίδιο έργο, με μικρές παραλλαγές, κάθε χρόνο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 09:57
COCAINE_SHUTTERSTOCK
ΚΟΣΜΟΣ

Αύξηση κοκαΐνης και κεταμίνης στα λύματα της Ευρώπης το 2025, πτώση για το MDMA

survivor_2026
MEDIA

ΣΚΑΪ: Καραμπόλες και διακριτική «απόσυρση» λόγω ανταγωνισμού, για το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»

odysseas_konstantinopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Αντίστροφη μέτρηση για την παραίτηση από βουλευτής

1 / 3