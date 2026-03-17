ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 19:09
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Νέα δεδομένα με την «αντιδεξιά» ταύτιση Δούκα – Χριστοδουλάκη, στο τραπέζι το ψήφισμα

Νέο ενδιαφέρον φαίνεται να αποκτά η πολιτική συζήτηση που γίνεται στο ΠΑΣΟΚ ενόψει συνεδρίου, αλλά και οι διεργασίες που θα υπάρξουν σε αυτό, γύρω από το θέμα του αποκλεισμού οποιασδήποτε συνεργασίας με τη ΝΔ.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στέλνει μήνυμα ξεκάθαρου διαχωρισμού με το κυβερνών κόμμα που «είναι ο βασικός μας αντίπαλος, όποιον αρχηγό κι αν έχει», όπως λέει χαρακτηριστικά. Συντάσσεται έτσι με τη γραμμή που έχει υποστηρίξει εδώ και καιρό ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ζητά να τοποθετηθεί με σαφήνεια το συνέδριο κατά κάθε σεναρίου συγκυβέρνησης με τη ΝΔ μετά τις εκλογές.

Μάλιστα ο κ. Χριστοδουλάκης το προχωρά ακόμα πιο πέρα και αφού σημειώνει ότι «η ΝΔ είναι ο μοναδικός αντίπαλος», ζητά «η διαχωριστική γραμμή με τη δεξιά δεν αρκεί να διατυπώνεται μόνο στην κεντρική πολιτική σκηνή, πρέπει να τέμνει κάθετα την εκπροσώπηση της παράταξης, σε οποιονδήποτε χώρο μαζικής κοινωνικής και πολιτικής διεργασίας. Από τα επιμελητήρια και τα συνδικάτα μέχρι την αυτοδιοίκηση, τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας».

Απαντά μάλιστα και στο εξής δίλημμα, για να μην μείνει καμία απορία: «Τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε; Ένα κόμμα που, υπό τη συστημική πίεση όσων χτυπούν, δήθεν από ανησυχία, το καμπανάκι του κινδύνου της αποσταθεροποίησης και της ανασφάλειας που υποτίθεται πως θα έρθει αν η ΝΔ δεν βρει έναν πρόθυμο εταίρο, θα υποκύψει στον ρόλο του συμπληρώματος; Ή θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο διευρύνεται κοινωνικά στον προοδευτικό χώρο και αποτελεί τον πρωταγωνιστή της ανασυγκρότησης της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, ώστε να αποτελέσει τον φορέα που θα αλλάξει την κοινωνικά επιζήμια αυτή πολιτική; Θέλουμε το δεύτερο, καθαρά και χωρίς αστερίσκους».

Η ανάρτηση του κ. Χριστοδουλάκη χαιρετίστηκε αμέσως από τον δήμαρχο Αθήνας, ο οποίος έχει μάλιστα συγκρουστεί μετωπικά στο χώρο της αυτοδιοίκησης με την κυβέρνηση:

«Διάβασα τη σημερινή ανάρτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι το μέτωπό μας κατά της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία διευρύνεται. Στο Συνέδριο, όλοι μαζί, να πάρουμε τη σχετική απόφαση» έγραψε ο Χάρης Δούκας.

Με βάση τα νέα δεδομένο, λαμβάνει κι άλλες δυναμικές η προσπάθεια που καταβάλει η κάθετα αντιδεξιά πτέρυγα του Κινήματος, προκειμένου το συνέδριο να εγκρίνει ένα ψήφισμα, που να δεσμεύει το Κίνημα ότι δεν θα συνεργαστεί σε καμία εκδοχή με τη ΝΔ μετά τις εκλογές. Το ψήφισμα φέρεται να το αρνείται μέχρι τώρα η Χαριλάου Τρικούπη, αλλά το συνέδριο ως ανώτατο όργανο, μπορεί να αποφασίσει επί ποίου θέματος θα τοποθετηθεί και φυσικά να τοποθετηθεί με όποιον τρόπο στο κάθε θέμα, ανεξαρτήτως όχι μόνο των διαθέσεων της ηγετικής ομάδας, αλλά και των οργανωτικών συσχετισμών, που διαπερνούν το Σώμα, αφού στα πολιτικά επίδικα μπορεί να διαμορφώνονται ταυτίσεις και αποκλίσεις πέραν των «ομάδων».  

