Ανοιχτή επιστολή Αλεξιάδη σε Τσίπρα: «Να ξεκαθαρίσεις αν ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι δικό σου δημιούργημα, θέλεις να συνεχίσει να υπάρχει»

Να εμφανιστεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και να ξεκαθαρίσει αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει να υπάρχει, καλεί τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός και μέλος της ΠΓ Τρύφων Αλεξιάδης, με ανοιχτή επιστολή προς τον πρώην πρωθυπουργό που δημοσιεύεται σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Στην επιστολή του, στην οποία τονίζει τον σεβασμό του για τον Αλέξη Τσίπρα, – με τον οποίο όπως λέει επιχείρησε να επικοινωνήσει αλλά δεν κατέστη δυνατό – αλλά αφήνει πολλές αιχμές για τα πρόσωπα που έχει σήμερα δίπλα του, επισημαίνει ότι προβαίνει στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία επειδή ανησυχεί και εκφράζει την ελπίδα ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα μπορέσει να εμφανιστεί σε συνεδρίαση της ΚΕ προκειμένου να κουβεντιάσει με το κόμμα το οποίο δημιούργησε και να ξεκαθαρίσει αν θέλει αυτό να συνεχίσει να υπάρχει.

Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Προσωπική επιστολή λοιπόν, για να μιλήσω με ειλικρίνεια και συναίσθημα γιατί ΑΝΗΣΥΧΩ! Ήλπιζα και εξακολουθώ να ελπίζω ότι θα εμφανιστείς σε μια συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής για να εξηγήσεις, να κουβεντιάσεις, να ακούσεις, να συνεχίσουμε μαζί την προσπάθεια για την προοδευτική παράταξη που αποφασίσαμε (όταν ήσουν Πρόεδρος) ή να ξεκαθαρίσεις αν θες να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, αν θες να κουβεντιάσεις με το κόμμα που είναι ΚΥΡΙΩΣ δικό σου δημιούργημα».

Αναλυτικά η επιστολή

«Αγαπητέ Αλέξη,

Ήθελα από καιρό να δημοσιοποιήσω τις απόψεις μου για όσα έγιναν από τη δήλωση παραίτησης από βουλευτής μέχρι και την ομιλία σου στην Κοζάνη. Κανονικά θα έπρεπε να έχει τη μορφή πολιτικού άρθρου, αλλά προτιμώ να είναι μια ανοιχτή προσωπική επιστολή. Με ποιο δικαίωμα μου; Με την αγάπη και το σεβασμό που έχω σε σένα, με την κοινή πορεία στο ΣΥΝΑΠΙΣΜΟ και στο ΣΥΡΙΖΑ (στην ίδια τάση για να πειράξω και τον αγαπημένο μου Καρτερό), στη δύσκολη μνημονιακή καταιγίδα 2010 – 2014, στη δύσκολη περίοδο 15 – 19, στις κρίσιμες εκλογές του 19 και του 23. Γιατί τα θυμίζω; Γιατί βλέπω δίπλα σου στελέχη που τότε σε πολεμούσαν λυσσαλέα, υπομόνευσαν την πρώτη φορά Κυβέρνηση της Αριστεράς, σου έκαναν προσωπικές επιθέσεις κλπ. κλπ. γιατί απλά ήταν πολιτικοί μας εχθροί! Όργανα του συστήματος εξουσίας που νικήσαμε και δημιουργήσαμε πολλά. Δε ζητώ από αυτούς τη δημόσια θέση τους, όποτε το έκαναν κατέληξαν σε «πολιτικές παπάντζες» (δανεική φράση από τον Θανάση), αλλά ανυπομονώ για τηλεοπτική ή ραδιοφωνική συνάντηση μαζί τους για να τα κουβεντιάσουμε.

Προσωπική επιστολή λοιπόν, για να μιλήσω με ειλικρίνεια και συναίσθημα γιατί ΑΝΗΣΥΧΩ! Ήλπιζα και εξακολουθώ να ελπίζω ότι θα εμφανιστείς σε μια συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής για να εξηγήσεις, να κουβεντιάσεις, να ακούσεις, να συνεχίσουμε μαζί την προσπάθεια για την προοδευτική παράταξη που αποφασίσαμε (όταν ήσουν Πρόεδρος) ή να ξεκαθαρίσεις αν θες να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, αν θες να κουβεντιάσεις με το κόμμα που είναι ΚΥΡΙΩΣ δικό σου δημιούργημα.

Προσπάθησα να συναντηθούμε και να το κουβεντιάσουμε, αλλά δεν έγινε δυνατό. Ελπίζω να μην είναι εμπόδιο μια κουβέντα στο ΜΑΞΙΜΟΥ μετά τον ανασχηματισμό του 2016, που έμεινε στη μέση, με υπόσχεση κάποτε να γίνει. 3 φορές Υπουργό με πρότεινες το 2015, αχάριστος δεν είμαι! Σε ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα να προσφέρω όσα μπόρεσα στον τομέα φοροδιαφυγής – λαθρεμπορίου – διαφθοράς, τα οποία αποτυπώθηκαν στον απολογισμό – προγραμματισμό που δημοσιοποίησα τότε. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι σε έπεισε ο Ευκλείδης. Το πρόβλημα ήταν ότι διακόπηκε μια σημαντική προσπάθεια μεγάλου επιτελείου υπηρεσιακών και πολιτικών στελεχών, με δυσμενείς εξελίξεις. Βλέπω όμως δίπλα σου κυβερνητικά στελέχη της περιόδου 15 – 19 που δεν έχουν δημοσιοποιήσει μισή σελίδα για τον απολογισμό της κυβερνητικής τους δράσης. Ειδικά για αυτούς που από το 19 μέχρι και σήμερα δεν κοπιάζουν να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη, προτείνω να επιμένεις. Χρόνο έχουν άπλετο. Με προβληματίζει επίσης η παρουσίαση κυβερνητικών στελεχών που μετά το 2019,…αναβαθμίστηκαν επαγγελματικά (όπως πολλοί υπουργοί ΝΔ – ΠΑΣΟΚ παλιά) με την αναγκαία δυσλεξία – αφωνία που δημιουργούν αυτές οι επαγγελματικές δεσμεύσεις. Παρά τις σχετικές προτάσεις από τράπεζες, ελεγκτικές κλπ, επέλεξα την επιστροφή στο μισθό του δημοσίου υπαλλήλου. Γιατί το θυμίζω; Γιατί προτείνω σε επόμενη έκδοση της Ιθάκης, να ξεκαθαρίσεις το θέμα των βουλευτικών προνομίων, γιατί στο παρελθόν ΜΟΝΟ ένας βουλευτής αρνήθηκε τη χρήση βουλευτικού αυτοκινήτου, όχι μόνο γιατί το ζήτησες εσύ, αλλά γιατί πρέπει να δημιουργούμε πρότυπα.

ΑΡΧΗΓΙΚΟ ή ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ; Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρότυπο δημοκρατικής λειτουργίας (με τη δική σου κυρίως συμβολή και κύρος), αλλά και παράδειγμα για αποφυγή, άγονων συγκρούσεων, μηχανισμών, τάσεων και άλλων παθογενειών.

Το νέο καταστατικό μας έλυσε πολλά, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα. Υπάρχει ανάγκη όμως να ξεκαθαριστεί αν ο νέος πολιτικός φορέας (αν – όποτε – όπως) θα έχει καταστατικό; Θα έχει ρεύματα ιδεών; Θα έχουν όλοι την ίδια άποψη για το ρόλο της ΔΕΗ και του τραπεζικού συστήματος ή θα κάνουμε ότι όλος ο πολιτισμένος κόσμος, δηλαδή να κουβεντιάζουμε δημοκρατικά μέσα στα κόμματα τις όποιες διαφωνίες; Και ο αρχηγός θα έχει τη δική του κλειστή ομάδα ILUMINATI, που ξεκομμένοι από τα μέλη, τα τμήματα, τα δίκτυα θα διαμορφώνουν προτάσεις; Να θυμίσω ότι από τα περίφημα think tanks και τους ειδικούς, από το 2019 δεν προέκυψαν 1 – 2 (; ) σημαντικές προτάσεις και ορισμένα από αυτά τα στελέχη (με ανοχή της τότε ηγεσίας) δεν καταδέχονταν ούτε καν να κουβεντιάσουν επεξεργασίες και προτάσεις με τα τμήματα του κόμματος μας!

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ. Μέχρι στιγμής διαβάζουμε και ακούμε αυτόκλητους (; ) εκπροσώπους σου. Εκτός από τον Καρτερό (διαχρονική αξία με πολιτική άποψη και διαδρομή) παράκληση προσοχή σε όσους στην ουσία σε ερμηνεύουν και θολώνουν την εικόνα για τον Αλέξη που έχουμε. Να γράφει δημοσιογράφος (με επιδεξιότητα σε εσωκομματικά παιχνίδια εξουσίας) για τη συγκέντρωση της επιτροπής στη Θεσσαλονίκη ότι «όποιος απουσιάζει από το πρώτο αυτό κάλεσμα δηλώνει την απουσία του από την μετέπειτα πορεία του νέου εγχειρήματος»! Είτε είναι τα γνωστά παιχνίδια που από χρόνια κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε…ισχύει;

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. Η διαφορά ηλικίας 14 ετών, δε μου επιτρέπει να σε καθοδηγήσω ή να σε πατρονάρω. Αλλά για την Αριστερά (που στήριξες και ανέδειξες) δεν υπάρχει ραντεβού με την ιστορία! Η Πύλος, τα Τέμπη, οι υποκλοπές, η ακρίβεια, τα χρέη ήταν, είναι εδώ και θα ξεφυτρώνουν και άλλα. Δε ψάχνουν ραντεβού και χρονοδιαγράμματα. Θέλουν αγώνες κάθε μέρα, μέσα και έξω από την Βουλή. Και το σύστημα εξουσίας ΝΔ (με τα πολιτικά δεκανίκια από άλλα κόμματα) θέλει ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΛΟΓΟ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ.

Αγαπητέ Αλέξη η πρόταση μου είναι απλή. Προχώρα στην κατεύθυνση και με το επιτελείο που επιλέγεις. Ξανασκέψου όμως την ανάγκη για αλλαγή ρότας στο λιμάνι που έχει ικανά στελέχη, πρόγραμμα, διαδικασίες, οργάνωση. Ή τουλάχιστον να καταλάβουμε αν και πώς θέλεις να συνεχίσουμε.

Με συντροφικότητα και Αγάπη, 10.03.2026

Τρύφων Αλεξιάδης

Milliyet: Μυστική συμφωνία Αθήνας και Τελ Αβίβ κατά της «τουρκικής ασπίδας» – «Προετοιμασία για πόλεμο;»

Μητσοτάκης στο συνέδριο του Bloomberg: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στον πόλεμο – Να εστιάσουμε στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης

Επιτροπή διεύρυνσης ΠΑΣΟΚ: Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ δεν μοιράζεται σε τιμάρια – Σκανδαλίδης: Η δημοκρατική παράταξη οικοδομήθηκε με συνθέσεις





