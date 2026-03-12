ΣΥΡΙΖΑ: Υψηλοί αντιπολιτευτικοί τόνοι με φόντο στρατηγική αμηχανία και εσωκομματικές τριβές

Πόλεμος και ενεργειακή πολιτική είναι αναμενόμενα στην κορυφή της ατζέντας του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Σωκράτη Φάμελλο να μιλά στη χθεσινή Πολιτική Γραμματεία για «επικίνδυνη στροφή στον τραμπισμό όπου το δίκαιο του ισχυρού υπερισχύει έναντι του Διεθνούς Δικαίου» επικρίνοντας τον Μητσοτάκη για πρόσδεση της χώρας «στο άρμα Τραμπ και Νετανιάχου».

Κριτική ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ και για τη συμφωνία με τη Chevron αλλά και για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού για την πυρηνική ενέργεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις, αρχής γενομένης από τη σημερινή στην Πλατεία Συντάγματος και ξεκινά κεντρική αντιπολεμική καμπάνια.

Στο εσωκομματικό τοπίο ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για μία κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή στις 21 Μαρτίου, όπου είναι πολύ πιθανό να συζητηθούν τα στρατηγικά ζητήματα, δηλαδή το πώς πορεύεται το κόμμα με δεδομένο ότι η στρατηγική συμμαχιών μέχρι στιγμής δεν έχει απτά αποτελέσματα – πέραν ίσως μιας σημαντικής βελτίωσης του κλίματος με τη Νέα Αριστερά και κοινών πρωτοβουλιών.

Ο Σωκράτης Φάμελλος στη χθεσινή του συνέντευξη στην Ertnews, μιλώντας για τον Ανδρουλάκη, διεμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση – και στο εσωτερικό δηλαδή και σε όσους μιλούν για το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου – πως η στρατηγική αυτή δεν αλλάζει. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα επιδιώξει όλες τις δυνατές συνεργασίες και ότι δεν θα αναθεωρήσει την πρότασή του επειδή διαφωνεί ο κ. Ανδρουλάκης. Επανέφερε δε παλιότερη πρότασή του να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα στη συζήτηση των συνεργασιών ώστε να αναγκαστούν όλοι να τοποθετηθούν συγκεκριμένα.

Πάντως, η εσωτερική συνοχή του κόμματος φαίνεται να βρίσκεται υπό συνεχή δοκιμασία και η ένταση αρχίζει και συσσωρεύεται. Πρόσφατος είναι ο καβγάς που ξέσπασε μεταξύ Πολάκη – Ζαχαριάδη με αφορμή ανάρτηση του βουλευτή Χανίων όπου σχολίαζε την είδηση ξυλοδαρμού στελέχους εισπρακτικής εταιρείας και για την οποία τον «άδειασε» ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ακολούθησε καβγάς τρικούβερτος στο chat της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με τον Πολάκη να ανταποδίδει σχολιάζοντας πως η συνέντευξη Ζαχαριάδη στον Χατζηνικολάου ήταν «χάλια» και «θλιβερή».

Άλλο επεισόδιο αφορούσε την κοινή δήλωση Ραγκούση – Μαντζουράνη την Τετάρτη 4.3 με την οποία υπερθεμάτιζαν για την αμυντική συνδρομή στην Κύπρο, κι ενώ υπήρχε ήδη ξεκάθαρη δήλωση Φάμελλου μια μέρα πριν. Πηγές της Κουμουνδούρου στηλίτευσαν τα δημοσιεύματα που ανέδειξαν το θέμα μιλώντας για «ρήγμα» και «διαφορετικές απόψεις», «αδειάζοντας» στην ουσία τα δύο στελέχη, διαμηνύοντας ουσιαστικά πως δεν είχαν λόγο να διαφοροποιηθούν.

Εν προκειμένω πάντως ο Φάμελλος φάνηκε να προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ του εγγύτερου συμμάχου του αυτήν τη στιγμή, του Αλέξη Χαρίτση, και της κυβερνητικής λογικής που εξέπεμπε η ανάρτηση Τσίπρα. Καταλυτική στάθηκε η διαδικτυακή σύσκεψη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το βράδυ της Δευτέρας στην οποία – κόντρα σε απόψεις που κινούνταν στο κλίμα της Νέας Αριστεράς, ότι δηλαδή η αποστολή φρεγατών στην Κύπρο συνιστά εμπλοκή στον πόλεμο – ζυμώθηκε η άποψη πως πρέπει να στηριχθεί η αποστολή φρεγατών στην Κύπρο.

Συμβολή είχε, κατά πληροφορίες, η βουλευτής Νίνα Κασιμάτη, η οποία είχε βρεθεί και στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων», ενώ φαίνεται πως μέτρησε και η σχετική ανάρτηση Τσίπρα, όπως προαναφέρθηκε, ο οποίος είχε ήδη τοποθετηθεί υπέρ της αμυντικής συνδρομής.

