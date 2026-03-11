Pulse: Δύο μονάδες πάνω η ΝΔ στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή – Πόσο ανησυχούν οι πολίτες για τον πόλεμο

«Τσιμπάει» μονάδες η ΝΔ μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Pulse για λογαριασμό του Σκάι. Παράλληλα, σχεδόν τέσσερις στους πέντε Έλληνες πολίτες ανησυχούν με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, με την ακρίβεια ως συνέπεια του πολέμου να είναι πρώτη στους προβληματισμούς της. Επίσης, οι ερωτώμενοι απαντούν και στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέων κομμάτων από Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει υπερδιπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα, που αυτή τη στιγμή είναι το ΠΑΣΟΚ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να είναι το τρίτο. Ωστόσο, και εδώ, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή «κλειδί» είναι οι αναποφάσιστοι.

Tι πιστεύουν για ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού



Το 43% των Ελλήνων ψηφοφόρων βλέπει με αρνητικό μάτι το ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 27% αδιαφορεί.



Στα ίδια σχεδόν επίπεδα, το 41% βλέπει αρνητικά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και το 22% αδιαφορεί.

Η ενδεχόμενη είσοδος της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό σκηνικό αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, χωρίς, ωστόσο και εκείνη να έχει ανεβάσει εσχάτως τα ποσοστά της.



Ανησυχία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Το 48% των Ελλήνων ανησυχούν πολύ και 31% αρκετά με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 5% φαίνεται να αδιαφορεί.

Οι συνέπειες που ανησυχούν περισσότερο τους Έλληνες είναι σαφώς η οικονομία (ακρίβεια της ενέργειας και των παράγωγων προϊόντων), με το 39% των πολιτών να τη θέτουν πρώτη, με δεύτερη την πιθανή στρατιωτική εμπλοκή (23%) και τρίτη τη γενικότερη αναταραχή.

Αυτοί που ανησυχούν περισσότεροι για τις οικονομικές συνέπειες είναι οι επιχειρηματίες και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Ικανοποίηση για τις ενέργειες στην Κύπρο

Το 72% των Ελλήνων που απάντησαν στη δημοσκόπηση αξιολόγησαν με θετικό πρόσημο τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης στην Κύπρο (άμεση αντίδραση πριν από κάθε άλλη χώρα και αποστολή φρεγάτας και ελικοπτέρων), ενώ το 19% είχε αντίθετη άποψη.



Η δεξαμενή των ανθρώπων που απάντησαν θετικά προέρχεται από τη δεξιά, το κέντρο, ακόμη και την κεντροαριστερά, ενώ μέχρι και το 44% των ψηφοφόρων της Αριστεράς, φαίνεται να υποστηρίζει τις ελληνικές ενέργειες στην Κύπρο.

Οι συσπειρωμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας (από το 2023 μέχρι και σήμερα) δεν αμφιβάλουν για τις ενέργειες της κυβέρνησης (αποδοχή στο 94%), ενώ το ίδιο ισχύει και για 2/3 αποσυσπειρωμένους ψηφοφόρους.

Εντύπωση προκαλεί το μάλλον μεγάλο ποσοστό (σχεδόν 4 στους 10) των ανθρώπων που ανήκουν σε μία «γκρίζα ζώνη» σε ότι αφορά στις κομματικές τους προτιμήσεις, αλλά φαίνεται να συμφωνούν με τις ενέργειες της κυβέρνησης σε ότι αφορά την εξωτερική της πολιτική.

Τα Ελληνοτουρκικά εξακολουθούν να απασχολούν, ως ένα βαθμό, τους Έλληνες. Το 22% απάντησε ότι τον απασχολεί πολύ και το 31% αρκετά, ενώ ένας στους δέκα περίπου δεν ενδιαφέρεται παρά ελάχιστα.

