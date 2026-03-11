search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 21:00
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2026 19:57

Ανδρουλάκης από το Στρασβούργο: Μήνυμα στο TikTok για το σκάνδαλο των υποκλοπών – «Στο Ευρωκοινοβούλιο, για την αλήθεια και την αλλαγή»

11.03.2026 19:57
nikos-androulakis

Στο Στρασβούργο βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη 11/3, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων.

Παράλληλα, ο ίδιος πραγματοποίησε σειρά διμερών επαφών, μεταξύ των οποίων και συνάντηση με την επικεφαλής της πολιτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ.

Την παρουσία του στο Στρασβούργο και τις πρωτοβουλίες του γύρω από το θέμα ανέδειξε με βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, με τίτλο: «Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ‘Έτσι, για την αλήθεια. Και για την αλλαγή».

«Σήμερα βρίσκομαι στο Στρασβούργο. Μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την σκοτεινή υπόθεση του Predator, με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών συζητείται στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η κατάσταση του κράτους δικαίου στην χώρα και τα τραύματα που έχει επιφέρει σε αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.

@nikos.androulakis

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ετσι, για την αλήθεια. Και για την αλλαγή.

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

 «Τέσσερις ιδιώτες καταδικάστηκαν γιατί είχαν παγιδεύσει αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, το μισό υπουργικό συμβούλιο, πολιτικούς και δημοσιογράφους. Η εθνική ασφάλεια έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του πρωθυπουργού και της αυλής του στο Μέγαρο Μαξίμου», προσθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τονίζει: «Αυτές οι παρακρατικές μεθοδεύσεις δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό, δεν αξίζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα η έλλειψη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Όλα αυτά θα τα αλλάξουμε μαζί».

Διαβάστε επίσης:

Φάμελλος: Επιμένει στη χάραξη εθνικής γραμμής με Συμβούλιο Αρχηγών, «ναι» στην αμυντική συνδρομή, κάλεσμα σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις

Η συζήτηση για την παραπληροφόρηση στο Athens Alitheia Forum με τη συμμετοχή Μητσοτάκη

Επιστολή Πιερρακάκη στον Κόστα: Οι στρατηγικές προτεραιότητες, η οικονομία της ευρωζώνης και η ψηφιακή εποχή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
theodorikakos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Το πλαφόν στα κέρδη έκτακτο μέτρο για την προστασία των καταναλωτών»

Kyriakos-Mitsotakis (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Θα τολμήσουν οι ΗΠΑ να καταλάβουν τη νήσο Χαργκ, την καρδιά της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν;

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για τη σπείρα Ρομά στη Λάρισα και την απάτη με τις χρυσές λίρες: Τα σπίτια-παλάτια με ελικοδρόμια και οι μαρτυρίες (Videos)

mesi-anatoli-23423
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με 100 ρουκέτες στο Ισραήλ – Οι τρεις όροι του Ιράν για το τέλος του πολέμου – Live οι εξελίξεις

ekea xilokastro 1
ΥΓΕΙΑ

«Μαθαίνω για το αίμα και την αιμοδοσία-Mύθοι και Αλήθειες»: Ημερίδα του ΕΚΕΑ στο Ξυλόκαστρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 20:53
theodorikakos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Το πλαφόν στα κέρδη έκτακτο μέτρο για την προστασία των καταναλωτών»

Kyriakos-Mitsotakis (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Θα τολμήσουν οι ΗΠΑ να καταλάβουν τη νήσο Χαργκ, την καρδιά της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν;

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για τη σπείρα Ρομά στη Λάρισα και την απάτη με τις χρυσές λίρες: Τα σπίτια-παλάτια με ελικοδρόμια και οι μαρτυρίες (Videos)

1 / 3