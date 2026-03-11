Ανδρουλάκης από το Στρασβούργο: Μήνυμα στο TikTok για το σκάνδαλο των υποκλοπών – «Στο Ευρωκοινοβούλιο, για την αλήθεια και την αλλαγή»

Στο Στρασβούργο βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη 11/3, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων.

Παράλληλα, ο ίδιος πραγματοποίησε σειρά διμερών επαφών, μεταξύ των οποίων και συνάντηση με την επικεφαλής της πολιτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ.

Την παρουσία του στο Στρασβούργο και τις πρωτοβουλίες του γύρω από το θέμα ανέδειξε με βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, με τίτλο: «Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ‘Έτσι, για την αλήθεια. Και για την αλλαγή».

«Σήμερα βρίσκομαι στο Στρασβούργο. Μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την σκοτεινή υπόθεση του Predator, με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών συζητείται στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η κατάσταση του κράτους δικαίου στην χώρα και τα τραύματα που έχει επιφέρει σε αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.

«Τέσσερις ιδιώτες καταδικάστηκαν γιατί είχαν παγιδεύσει αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, το μισό υπουργικό συμβούλιο, πολιτικούς και δημοσιογράφους. Η εθνική ασφάλεια έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του πρωθυπουργού και της αυλής του στο Μέγαρο Μαξίμου», προσθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τονίζει: «Αυτές οι παρακρατικές μεθοδεύσεις δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό, δεν αξίζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα η έλλειψη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Όλα αυτά θα τα αλλάξουμε μαζί».

