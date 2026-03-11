search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

11.03.2026 18:18

Η συζήτηση για την παραπληροφόρηση στο Athens Alitheia Forum με τη συμμετοχή Μητσοτάκη

11.03.2026 18:18
mitsotakis-2355467

Με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σε συζήτηση με τον εκδότη της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, Γιάννη Πρετεντέρη και τον καθηγητή ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου Γιάννη Θεοχάρη, ολοκληρώνεται το διήμερο Athens Alitheia Forum που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στο ξενοδοχείο Intercontinental για την «αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων και του τοξικού λόγου».

Σημερινό αντικείμενο του φόρουμ ήταν: «Ανακτώντας την εμπιστοσύνη στην πληροφορία». Υπήρξαν αρκετά τραπέζια συζητήσεων με υπουργούς της κυβέρνησης (σήμερα Κωστής Χατζηδάκης, Κυριάκος Πιερρακάκης, Παύλος Μαρινάκης) δημοσιογράφους, καθηγητές Πανεπιστημίου και επιστήμονες.

ΥΠΕΞ: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού – Περίπου 4.000 Έλληνες περιμένουν να επιστρέψουν στη χώρα μας

Μαρινάκης: Να ανοίξουμε τη συζήτηση για να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο

Εκτός ελέγχου η Ζωή Κωνσταντοπούλου – Κόντρα με Παπασταύρου, Μαρκόπουλο για τα πυρηνικά, ενέπλεξε και την κόρη του πρωθυπουργού

