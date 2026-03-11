Εκτός ελέγχου η Ζωή Κωνσταντοπούλου – Κόντρα με Παπασταύρου, Μαρκόπουλο για τα πυρηνικά, ενέπλεξε και την κόρη του πρωθυπουργού

Εκτός ελέγχου βγήκε η συνεδρίαση της Επιτροπής επεξεργασίας του νομοσχεδίου για την Chevron όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφερόμενη σε ζητήματα επικαιρότητας, επικρίνοντας τον πρωθυπουργό για τις ανακοινώσεις σε σχέση με την πυρηνική ενέργεια επεκτάθηκε σε άλλα ζητήματα.

Μάλιστα ενέπλεξε και την κόρη του Κυριάκου Μητσοτάκη Σοφία, διότι επέστρεψε στη χώρα με πτήση επαναπατρισμού από το Ομάν, αφήνοντας εμμέσως αιχμές ότι υπήρξε προνομιακή μεταχείρισή της.

Η αναφορά της αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου ο οποίο διερωτήθηκε για ποιο λόγο αναφέρει την κόρη του πρωθυπουργού. Ο υπουργός Ενέργειας τόνισε ότι η Σοφία Μητσοτάκη επαναπατρίστηκε με τη σειρά της, ενώ το προεδρείο κάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να συνεχίσει εντός θέματος. Στη συνέχεια η κόντρα συνεχίστηκε με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Ο διάλογος Κωνσταντοπούλου – Παπασταύρου:

Κωνσταντοπούλου: Είναι αυτός (σ.σ.: ο πρωθυπουργός) που ο πρώτος που θα πάρει το ελικόπτερο και θα φύγει εάν αισθανθεί κίνδυνο, όπως βρισκόταν σε άλλη χώρα η κόρη του και δεν θα το μαθαίναμε αν δεν ανέκυπτε το ζήτημα αυτό. Δεν αγαπάει τη χώρα…

Παπασταύρου: Εργάζεται…

Κωνσταντοπούλου: Εργάζεται.

Παπασταύρου: Γιατί μπλέκετε το παιδί του πρωθυπουργού;

Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι παιδί… είναι μία ενήλικη συγγενής του πρωθυπουργού που δεν μάθαμε… Και άλλοι άνθρωποι εργάζονται και αγωνιούσαν για να επαναπατριστούν και η διαφάνεια επιτάσσει ο ελληνικός λαός να γνωρίζει πως ανάμεσα στους προς επαναπατρισμό είναι και η κόρη του πρωθυπουργού.

Παπασταύρου: Με τη σειρά της ήρθε στο πέμπτο, τέταρτο αεροπλάνο.

Κωνσταντοπούλου: Δεν το μάθαμε από τον πρωθυπουργό. Δεν στερούμε σε κανέναν κανένα δικαίωμα και εσείς δεν θα στερήσετε το δικαίωμα από την αντιπολίτευση να σας κρίνει.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων της υπέδειξε ότι αυτά δεν αφορούν το νομοσχέδιο και να συνεχίσει την τοποθέτησή της επί του θέματος, με τον υπουργό να συνεχίζει να ρωτά για ποιο λόγο εγκαλεί την κόρη του πρωθυπουργού.

Παπασταύρου: Για ποιο πράγμα εγκαλείτε την Σοφία Μητσοτάκη; Που δεν μας ανακοίνωσε πότε θα γυρίσει με τους άλλους Έλληνες; Πήρε τη σειρά της, επέστρεψε μαζί με τους άλλους. Έπρεπε να μας το πει; (…) Δεν το καταλαβαίνω. Είστε κατώτερη των περιστάσεων.

Κωνσταντοπούλου: Θέλετε να συνεχίσετε; Είστε διορισμένος υπουργός, η προϋπηρεσία σας είναι στη λίστα Λαγκάρντ. Η σχέση σας με τη σύζυγο του πρωθυπουργού ανάγεται προ 15ετίας. Σε αυτήν την κυβέρνηση αποκεφαλιστήκατε…

Παπασταύρου: Βλέπετε ότι το κεφάλι μου είναι στη θέση του…

Κωνσταντοπούλου: Αν θέλετε να κάνετε πλάκα με τα ζητήματα αυτά.

Παπασταύρου: Δεν είναι ωραίο να μιλάτε για τη σωματική μου ακεραιότητα. Δεν αποκεφαλίστηκα από κανέναν. Σταματήστε.

Κωνσταντοπούλου: Είναι η ίδια λέξη όταν καρατομείται ένας υπουργός.

Μαρκόπουλος: Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας– Κωνσταντοπούλου είστε εξαπτέρυγο του φασίστα Γεωργιάδη

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που είχε ξεκινήσει να αντιδρά εκτός μικροφώνου, έδωσε συνέχεια ζητώντας τον λόγο επί προσωπικού.

Και εδώ η «κόντρα» χτύπησε κόκκινο:

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Ακούσαμε μια χυδαία επίθεση στην οικογένεια του πρωθυπουργού. Είχαμε για μία ακόμη φορά ένα ρεσιτάλ παροξυσμού χωρίς όρια και αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Φανταστείτε μία πολιτική αρχηγό σαν την κυρία Κωνσταντοπούλου να έπρεπε να διαχειριστεί μία κρίση στη Μέση Ανατολή, μία πολιτική αρχηγός που δεν μπορεί να ελέγξει το στόμα και τα νεύρα της. Δεν πρέπει να λέγεται Πλεύση Ελευθερίας το κόμμα σας, αλλά Πλεύση Ασυναρτησίας και Ασυδοσίας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αυτά τα επιτρέπετε κύριε πρόεδρε; Για αυτό δώσατε το λόγο; Για να γίνει χυδαία επίθεση; Για να γίνει αυτή η επίθεση;

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Την ανακαλούμε στην τάξη, πραγματικά έχετε ξεφύγει κα Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε σε θέση να ανακαλείτε στην τάξη κανέναν. Συνοδεύατε τον Γεωργιάδη μπουκάροντας στο νοσοκομείο της Νίκαιας για να τρομοκρατήσετε τους γιατρούς. Τα φασισταριά που μπουκάρανε εναντίον των εργαζομένων. Και χρησιμοποιούσατε αστυνομικούς με στρατιωτική περιβολή για να τρομοκρατήσετε εργαζομένους.

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Το γέλιο το οποίο παράγετε με όλη αυτή την απαράδεκτη στάση σας. Το μόνο που σας αξίζει είναι το γέλιο μας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εμφανιστείτε ξανά στην Νίκαια να παριστάνετε το εξαπτέρυγο του άλλου φασίστα του Γεωργιάδη. Να τραμπουκίζετε γιατρούς.

