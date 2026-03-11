search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

11.03.2026 10:59

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «βάζει στο πλάνο» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Θα καταθέσω όλο το υλικό της Εξεταστικής» (Video)

11.03.2026 10:59
Τη… διεθνοποίηση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι θα επιδιώξει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την αποκάλυψη της «εμπιστευτικής επιστολής» του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα, προς τον τότε προϊστάμενό του, Μάκη Βορίδη, έγγραφο που, σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, αποδεικνύει ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης γνώριζε για την απίστευτη εκτόξευση του εθνικού αποθέματος, φάνηκε αποφασισμένη να μην αφήσει την υπόθεση να «πέσει κάτω».

«Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση, χτες ήτανε σε πολύ δύσκολη θέση και κρατούσε την αναπνοή της για να τελειώσει η διαδικασία. Όλοι προσπαθούσανε να σπρώξουνε τη συζήτηση η οποία ήτανε συζήτηση χωρίς ψηφοφορία, όπου ζητήσανε 60 βουλευτές να συζητηθεί χωρίς ψηφοφορία», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η υπόθεση είναι διάπλατα ανοικτή και τις επόμενες μέρες θα επισκεφτώ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελεία όπου θα καταθέσω όλο το υλικό της Εξεταστικής Επιτροπής και της συζήτησης στη Βουλή διότι είμαι πεπεισμένη ότι αυτά τα αδικήματα, εμπίπτουν στις διατάξεις για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», υπογράμμισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Oι πέντε εκδοχές για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Dimitris Stamatis: Νηρηίδων Όνειρα στην Image+Tech Expo & Photovision 2026

ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Δεν θα συμμετάσχουμε στην αμερικανοισραηλινή επιχείρηση στο Ιράν

MEDIA

Eurovision 2026: Παρουσιάστηκε το videoclip του τραγουδιού «Ferto» του Akylas

ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία σοκ για περιστατικό ενδοσχολικής βίας στη Ρόδο: Υποχρέωσαν 7χρονο να πιει νερό από καζανάκι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος - Ο πρώτος showman στην Ελλάδα

MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

