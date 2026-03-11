ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «βάζει στο πλάνο» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Θα καταθέσω όλο το υλικό της Εξεταστικής» (Video)

Τη… διεθνοποίηση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι θα επιδιώξει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την αποκάλυψη της «εμπιστευτικής επιστολής» του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα, προς τον τότε προϊστάμενό του, Μάκη Βορίδη, έγγραφο που, σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, αποδεικνύει ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης γνώριζε για την απίστευτη εκτόξευση του εθνικού αποθέματος, φάνηκε αποφασισμένη να μην αφήσει την υπόθεση να «πέσει κάτω».

«Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση, χτες ήτανε σε πολύ δύσκολη θέση και κρατούσε την αναπνοή της για να τελειώσει η διαδικασία. Όλοι προσπαθούσανε να σπρώξουνε τη συζήτηση η οποία ήτανε συζήτηση χωρίς ψηφοφορία, όπου ζητήσανε 60 βουλευτές να συζητηθεί χωρίς ψηφοφορία», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η υπόθεση είναι διάπλατα ανοικτή και τις επόμενες μέρες θα επισκεφτώ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελεία όπου θα καταθέσω όλο το υλικό της Εξεταστικής Επιτροπής και της συζήτησης στη Βουλή διότι είμαι πεπεισμένη ότι αυτά τα αδικήματα, εμπίπτουν στις διατάξεις για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», υπογράμμισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει τώρα «ναι» στην πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

Κυρώσεις στην Τουρκία για την αποστολή F-16 στα κατεχόμενα ζητά ο Φαραντούρης από την Κομισιόν

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εγρήγορση για μεταναστευτικό και εξαγωγή «τρομοκρατίας»