Βουλή – ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση με εμπιστευτικό έγγραφο Βάρρα που κατέθεσε ο Μεϊκόπουλος κατηγορώντας Βορίδη για «ψευδορκία» – «Πρώτη φορά το βλέπω»

Έγγραφο – «εμπιστευτική επιστολή» του Γρηγόρη Βάρρα, που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος στα πρακτικά της Βουλής, έφερε τον Μάκη Βορίδη άρον άρον στην Ολομέλεια όπου συζητείται το πόρισμα της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να απαντήσει «επί προσωπικού», ενώ προκλήθηκε ένας κύκλος αντιπαράθεσης κυβέρνησης – αντιπολίτευσης. Κι αυτό διότι, καταθέτοντας το έγγραφο με υπογραφή του πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εγκάλεσε τον Μάκη Βορίδη για «ψευδορκία» στην Επιτροπή.

Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρόκειται για «ενημερωτικό Σημείωμα Εμπιστευτικό, το οποίο στάλθηκε από τον τότε Διοικητή του Διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γρ. Βάρρα προς τον κύριο Βορίδη, τον πολιτικό του προϊστάμενο, στις 27/7/2020, το οποίο έγραφε ότι αποδεικνύει ότι ο κύριος Βορίδης γνώριζε για την απίστευτη εκτόξευση του εθνικού αποθέματος» Παράλληλα το έγγραφο περιείχε και «9 προτάσεις από τον κύριο Βάρα για το πώς μπορεί να περιοριστεί η εκτόξευση του εθνικού αποθέματος». Ο ίδιος, σημείωσε πως ο κ. Βορίδης είπε ψέματα κατά την κατάθεσή του στην Επιτροπή και απέκρυψε έγγραφα. «Πιάστηκε ο κ. Βορίδης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη γίδα στην πλάτη». «Μετά από αυτό», είπε ο κ. Μεϊκόπουλος «πρέπει να γίνει άμεσα αποδεκτή η πρόταση σύσσωμης της αντιπολίτευσης για διενέργεια προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και για τον κ. Βορίδη και για τον κ. Αυγενάκη».

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παίρνοντας τον λόγο υποστήριξε ότι πρώτη φορά βλέπει αυτό το έγγραφο. Και κάλεσε την μεν αντιπολίτευση να αναρωτηθεί για ποιο λόγο βγαίνει αυτό το έγγραφο τώρα, ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της Εξεταστικής, την δε κυβέρνηση να κάνει έλεγχο για το αν το εν λόγω έγγραφο υπάρχει στο πρωτόκολλο του υπουργείου, καθώς όπως είπε φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι ο ίδιος δεν το έλαβε ποτέ όσο ήταν στο υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση, είπε πως ο κ. Βάρρας ερωτήθηκε γι’ αυτά τα θέματα στην κατάθεσή του στην Εξεταστική και απάντησε αρνητικά.

Σημειώνεται πως λίγο πριν λάβει το λόγο, προκλήθηκε αντιπαράθεση μεταξύ του υφυπουργού Χρήστου Κέλλα που βρισκόταν στα κυβερνητικά έδρανα και ο οποίος υποβάθμισε το έγγραφο ως «δημοσίευμα», και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη ο οποίος τόνισε πως δεν πρόκειται για δημοσίευμα αλλά για επίσημο έγγραφο» που αποδεικνύει ότι «υπήρχε ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο» και εγείρει ανάγκη εξηγήσεων λόγω αντίφασης μεταξύ της κατάθεση Βορίδη και του περιεχομένου του εγγράφου. «Όταν υπάρχουν επίσημες προειδοποιήσεις για λεηλασία δημόσιων πόρων και η κυβέρνηση εμφανίζεται να μη γνωρίζει τίποτα το ζήτημα δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι ζήτημα θεσμικής ευθύνης και διαφάνειας» υπογράμμισε.

«Το θέμα είναι μείζον, πρέπει να απαντήσει η πλειοψηφία της ΝΔ που το πόρισμα της λέει ότι δεν ήξερε τίποτα ο υπουργός», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Το λόγο πήρε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία εκτόξευσε βαριές κατηγορίες λέγοντας πως ο λόγος που έρχονται αυτά τα έγγραφα στο φως τώρα είναι «ξεκάθαρος» κι εξήγησε: «Αλληλοεκβιάζεστε με τον κ. Μητσοτάκη. (…) Είναι ξεκάθαρο ότι παίζει ένας ακραίος αλληλοεκβιασμός κι “ένα κράτα με να σε κρατώ” και “ισορροπία του τρόμου”». Περαιτέρω σημείωσε πως «η μία μαφία εκβιάζει την άλλη και πως « ο “μεγάλος” όταν έρθει η ώρα, θα κάψει όποιον χρειαστεί προκειμένου να σώσει το τομάρι του».

«Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει κάποιο γενικευμένο ξεκαθάρισμα λογαριασμών» είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος, καλώντας τον πρώην υπουργό να προβληματιστεί ο ίδιος για το έγγραφο αντί να καλεί την αντιπολίτευση να δείξει επιφύλαξη. Και σημείωσε πως, ανεξαρτήτως του εγγράφου στις 7 Ιουλίου του 2020, τα πραγματικά γεγονότα είναι ότι ο κ. Βάρρας τον Οκτώβρη του 2020 έστειλε τις πρώτες υποθέσεις στον εισαγγελέα και στην συνέχεια «ήρθατε στη Βουλή και είπατε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρέπει να ελέγχει ζητήματα ιδιοκτησίας» και στη συνέχεια «αλλάξατε τη διοίκηση».

