ΥΠΕΞ για τη γκάφα με τη διαρροή των email των αιτούντων επαναπατρισμό: Καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων

Στην διαρροή των διευθύνσεων email και των ονομάτων Ελλήνων που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη και έχουν αιτηθεί τον επαναπατρισμό τους από mail που εστάλη από την Κρυπτογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρθηκε το ελληνικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του, καλύπτοντας πλήρως την υπηρεσία, που, όπως αναφέρεται, κλήθηκε να διαχειριστεί μια «πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση από πολλαπλές εμπόλεμες ζώνες».

«H Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και όλες οι διπλωματικές αρχές του εξωτερικού βρίσκονται από την πρώτη στιγμή της κρίσης σε διαρκή ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως τονίζεται, η επιχείρηση είναι πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δύσκολη, η μεγαλύτερη που έχει ποτέ συντελεστεί από πολλαπλές εμπόλεμες ζώνες.

Το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει πως: «Από την εκδήλωση του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, οι Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών εργάζονται νυχθημερόν. Ιδίως η Κρυπτογραφική Υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για να εξασφαλιστεί ο επαναπατρισμός και του τελευταίου Έλληνα που επιθυμεί να αποχωρήσει από την περιοχή της κρίσης. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, οι εργαζόμενοι στην Κρυπτογραφική Υπηρεσία πραγματοποίησαν περισσότερες από 3000 τηλεφωνικές κλήσεις και δέχτηκε άνω των 1500 ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Μετά από καθημερινή εξαντλητική αξιολόγηση συνθηκών ασφαλείας και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών της περιοχής, προγραμματίζονται διαρκώς ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού. Η οργάνωση της κάθε μίας από αυτές διενεργείται κάτω από ασφυκτική πίεση, η οποία προκύπτει από τα χρονικά παράθυρα ασφαλούς διενέργειας πτήσεων και τις οδηγίες ξένων αρχών που διαρκώς προσαρμόζονται.

Σε ένα από τα πλείστα εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την οργάνωση των επόμενων πτήσεων επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών. Καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων δεν υπήρξε.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασφάλιση της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα προβεί στις δέουσες ενέργειες. Εντούτοις, η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο. Η μείζων διακύβευση ήταν και παραμένει η ασφαλής επιστροφή των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες.»

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό προκλήθηκε καθώς η υπηρεσία παρέλειψε να χρησιμοποιήσει την επιλογή «BCC» (τυφλή κοινοποίηση), με αποτέλεσμα κάθε ένας από τους 383 αποδέκτες του επίμαχου email να μπορεί να δει τα email όλων των υπολοίπων. Οι παραλήπτες ήταν άτομα που είχαν προχωρήσει σε αίτηση επαναπατρισμού μέσω των επίσημων πλατφορμών του ΥΠΕΞ, δηλώνοντας ευαίσθητες πληροφορίες για τη διαμονή και την οικογενειακή τους κατάσταση.

Το επίμαχο email, το οποίο καλούσε τους ενδιαφερόμενους να επιβεβαιώσουν άμεσα αν επιθυμούν ακόμα τον επαναπατρισμό τους, ανέφερε: «Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε, Σας ενημερώνουμε ότι έγινε προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί σας στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλωθεί στις οικείες πλατφόρμες αιτήσεων επαναπατρισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.

Παρακαλούμε όπως απαντήσετε στο παρόν μήνυμα (ηλεκτρονική διεύθυνση: kt@mfa.gr ) εάν εξακολουθείτε να επιθυμείτε τον επαναπατρισμό σας στην Ελλάδα, το αργότερο έως σήμερα 10/03/2026 και τοπική ώρα Ελλάδος 01:30.

Παρακαλούμε σημειώστε επιπρόσθετα εάν είστε μόνιμος κάτοικος ή επισκέπτης, καθώς και εάν ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες ή/και εάν είστε γονείς ή κηδεμόνες ανήλικων τέκνων. Με εκτίμηση, Κρυπτογραφική Υπηρεσία Υπουργείο Εξωτερικών».

Διαβάστε επίσης:

Κουτσούμπας: «Προκαταρκτική για Βορίδη-Αυγενάκη αλλά και Μητσοτάκη – Να καταργηθεί πλήρως το άρθρο 86 και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών»

Κατρίνης: «Παρατηρητής των εξελίξεων η ΕΕ – Δεν έχουμε ενεργοποίηση του 42.7»

Μητσοτάκης από Γαλλία: «Η Ελλάδα δεν είναι πυρηνική χώρα, αλλά μας ενδιαφέρει για τη ναυτιλία»





