ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 12:00
08.03.2026 09:59

Επαναπατρίστηκαν άλλοι 538 Έλληνες από τη Μέση Ανατολή – Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

08.03.2026 09:59
Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Σάββατο 7 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα:

  • 90 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους που βρίσκονταν στο Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, έφτασαν στην Αθήνα από το Dammam της Σαουδικής Αραβίας με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, με επιμέλεια των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ, το Κουβέιτ και την Ντόχα.
  • 448 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ντουμπάι, με ειδική πτήση της Emirates, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Άμπου Ντάμπι.

