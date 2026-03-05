Έφτασε στην Ελευσίνα το C-130 με 91 Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι (Photos)

Στην Ελλάδα επέστρεψαν 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι, με το C-130 που τους μετέφερε να προσγειώνεται γύρω στις 19:30 στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Ανάμεσα στους επιβάτες, βρίσκονταν γονείς και συγγενείς αθλητών της ομάδας μπάσκετ Κ18 του Άρη.

Η επιστροφή τους σηματοδότησε το τέλος της περιπέτειας που βίωσαν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου είχαν εγκλωβιστεί λόγω των εχθροπραξιών στην ευρύτερη περιοχή.

Η ΚΑΕ Άρης δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από το εσωτερικό του C-130, καταγράφοντας στιγμές από την πτήση της επιστροφής προς την Ελλάδα μετά την ταλαιπωρία των τελευταίων ημερών.

Οι επαναπατριζόμενοι Έλληνες αναμένεται να μεταφερθούν με πούλμαν για αποβίβαση στην Ακαδημίας 1, στο κέντρο της Αθήνας.

Στη Θεσσαλονίκη η αποστολή Κ18 του Άρη

Υπενθυμίζεται ότι μία ημέρα νωρίτερα είχε επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη η αποστολή των νεαρών αθλητών της ομάδας, η οποία συμμετείχε στο τουρνουά NextGen της Ευρωλίγκας στο Άμπου Ντάμπι. Οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας της διοργάνωσης, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση.

Οι παίκτες και τα μέλη της αποστολής αναχώρησαν αρχικά με πτήση τσάρτερ από το Άμπου Ντάμπι με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Από εκεί, συνέχισαν το ταξίδι τους μέχρι τη Θεσσαλονίκη οδικώς.

