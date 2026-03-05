Απίστευτες αποκαλύψεις στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατέθεταν λευκές σελίδες ως δικαιολογητικά 

Πολύ σοβαρά κενά στις μέχρι πρότινος πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία ουσιαστικά επέτρεπαν την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων, αναδείχθηκαν στη δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, 25 κατηγορουμένων που τους πιστώθηκαν χρήματα χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις την τριετία 2016 έως 2018.

Δεν είχαν πραγματοποιηθεί διασταυρωτικοί έλεγχοι από το 2015

Κατά τη διαδικασία αποκαλύφθηκαν περιστατικά που δείχνουν το χάος που επικρατούσε, όπως η υποβολή λευκών σελίδων ως δικαιολογητικών χωρίς να πραγματοποιείται κανένας έλεγχος, καθώς και εγκύκλιος ελέγχου που δεν προέβλεπε την εξέταση μισθωτηρίων. Παράλληλα, από το 2015 δεν γίνονταν διασταυρωτικοί έλεγχοι, με αποτέλεσμα να μην εντοπίζονται και να μην καταλογίζονται αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, γεγονός που άφηνε σημαντικά περιθώρια για απάτη.

Επέστρεψαν 165.000 ευρώ

Αρχικά, στο εδώλιο επρόκειτο να καθίσουν 32 κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετώπιζαν κακουργηματικές κατηγορίες, καθώς φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνούν τις 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Ωστόσο, κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, επτά από αυτούς επέστρεψαν ποσό 165.000 ευρώ, παραδέχθηκαν την ενοχή τους και έκαναν χρήση της διαδικασίας της ποινικής διαπραγμάτευσης. Ως αποτέλεσμα, καταδικάστηκαν σε μειωμένες ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από δύο έτη και τρεις μήνες έως τρία έτη, με τριετή αναστολή. Επιπλέον, για έναν από τους κατηγορουμένους αποφασίστηκε και η δήμευση 20.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς του.

Ειδικότερα, η υπόθεση αφορά αγροτικές επιδοτήσεις που φέρεται να απέσπασαν παρανόμως οι εμπλεκόμενοι, από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κυρίως των Σερρών, μέσω ψευδών δηλώσεων και αποτέλεσε την πρώτη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο στον Οργανισμό. Στη δικογραφία προσδιορίζεται ποσό ζημιάς που συνολικά υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ενώ οι κατηγορίες είναι, κατά περίπτωση, για απάτη σχετική με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ψευδή βεβαίωση. Στο βήμα την Πέμπτη (05/03) βρέθηκαν οι πρώτοι μάρτυρες της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων και προϊσταμένη ελέγχων Βόρειας Ελλάδας η οποία εξετάστηκε ενδελεχώς με πολλές ερωτήσεις τόσο του προέδρου όσο και της εισαγγελέα, εντεταλμένης της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Από την κατάθεση της μάρτυρα, προέκυψε ότι στον Οργανισμό από το 2014 υπήρχαν αδυναμίες ελέγχων που δημιουργούσαν σοβαρά ζητήματα έκνομων ενεργειών και αδιαφανών διαδικασιών που έπλητταν τη διαφάνεια πληρωμών. Σύμφωνα με την κατάθεση, δεν γινόταν διοικητικός έλεγχος των μισθωτηρίων εκτάσεων που προσκόμιζαν οι δικαιούχοι ή εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι επιδοτήσεων. Αποτέλεσμα της έλλειψης ελέγχου, ήταν να κατατίθενται όχι μόνο «προβληματικά» μισθωτήρια, αλλά και «λευκές σελίδες» αντί μισθωτηρίων.

Δεν μπορούν να επιστραφούν αχρεωστήτως ποσά

Η προϊσταμένη του Οργανισμού είπε επίσης ότι -ούτως ή άλλως- εφόσον δεν υπήρχε σύνδεση με Κτηματολόγιο δεν ήταν δυνατή η διασταύρωση στοιχείων για επίμαχες εκτάσεις και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους. Τόνισε δε, ότι μετά το 2015 ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σταματήσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους όποτε δεν μπορούν να εισπραχθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Όπως κατέθεσε, ακόμη και τώρα δεν μπορούν να εισπραχθούν, αν δεν προηγηθεί έλεγχος για κάθε οικονομικό έτος ώστε να γίνει ο καταλογισμός και να δοθεί στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα ένστασης.

Η μάρτυρας, με τις απαντήσεις της, ανέδειξε και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν στην όλη διαδικασία δήλωσης αγροτεμαχίων, βοσκοτόπων κ.λπ., τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων σχετικά με τον εντοπισμό των εκτάσεων αυτών. Σημειώνεται ότι, αρχικά, ενώπιον του δικαστηρίου παραπέμφθηκαν 32 κατηγορούμενοι. Στην προηγούμενη συνεδρίαση ωστόσο, επτά από αυτούς έκαναν -για πρώτη φορά σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ– χρήση του θεσμού της ποινικής διαπράγματευσης αφού επέστρεψαν ποσό 165 χιλιάδων ευρώ και ομολόγησαν ενοχή. Το δικαστήριο αποδέχθηκε το αίτημά τους, επικύρωσε το πρακτικό τής διαπραγμάτευσης και αφού επέβαλε ποινές 2 έως 3 ετών, διαχώρισε την δικογραφία για αυτούς. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 31 Μαρτίου.

